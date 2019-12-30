 Сейм Латвии потребовал от РФ отказаться от исторического ревизионизма | Новости из Германии о Европе | DW | 17.01.2020

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Европа

Сейм Латвии потребовал от РФ отказаться от исторического ревизионизма

Латвийские парламентарии обнародовали заявление "К 80-летию оккупации Латвийской Республики" Советским Союзом.

Табличка с надписью по-латышски Сейм Латвии

Сейм Латвии

Высший законодательный орган Латвии - однопалатный Сейм - в четверг, 16 января, принял заявление "К 80-летию оккупации Латвийской Республики" Советским Союзом, в котором подчеркнул недопустимость искажения истории периода Второй мировой войны. Депутаты парламента потребовали от России - как правопреемницы бывшего СССР - "признать факт оккупации и незаконной аннексии Латвии, а также воздерживаться от политически мотивированного ревизионизма".

Документ был подготовлен правоцентристской партией "Новое единство" и опубликован за подписью председателя сейма Инары Мурниеце, уточняет портал Delfi.

В заявлении утверждается, что, приуменьшая роль договора о ненападении между Советским Союзом и Германией, известного как пакт Молотова - Риббентропа, и секретных протоколов к нему, российские официальные лица пытаются "снизить ответственность Советского Союза за развязывание войны в Европе и релятивировать преступления, совершенные советским тоталитарным режимом".

"Латвия подверглась оккупации"

Контекст

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Депутаты Европарламента осудили высказывания президента РФ о Польше и Второй мировой войне. В ходе дебатов в Страсбурге они заявили, что попытки Путина "переписать историю" недопустимы. (15.01.2020)

В Риге уверены, что окончание Второй мировой войны не привело к освобождению Латвии и других стран Центральной и Восточной Европы, в отличие, к примеру, от государств Западной Европы. По словам авторов заявления, после разгрома нацистской Германии Латвия "подверглась оккупации со стороны другой тоталитарной державы - Советского Союза".

В этой связи парламентарии призвали международное сообщество подвергнуть критике усилия официальных лиц РФ "переписать историю Второй мировой войны и оправдать незаконную оккупацию и аннексию Латвии".

Вслед за польским Сеймом

В четверг, 9 января, польский Сейм осудил как "провокационные" и "ложные" высказывания российских политиков, в том числе президента РФ Владимира Путина, о роли Польши в начале Второй мировой войны.

Ранее Путин несколько раз высказывался на связанные с этим темы, в том числе выступая 20 декабря на саммите СНГ, а затем 24 декабря на расширенной коллегии Минобороны. Среди прочего Путин заявил, что на Польше лежит часть ответственности за войну, ее политическое руководство проявляло антисемитизм, а Юзефа Липского, посла Польши в нацистской Германии до 1939 года, назвал "сволочью и антисемитской свиньей". После этих высказываний посол РФ в Варшаве был вызван в МИД Польши.

В августе 1940 года Верховный Совет СССР включил Латвию, Литву и Эстонию в состав Советского Союза в качестве союзных республик.

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    Автор: Ральф Бозен, Александра Елкина


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