"Северный поток - 2" замер в ожидании новостей из Дании

Вторая очередь газопровода "Северный поток" готова на 87 процентов. Но его своевременный запуск по-прежнему под вопросом - все уперлось в разрешение датского правительства.
Из-под земли выходят две стальные трубы, закупоренные пластиковыми затычками с логотипом Nord Stream 2. Двое рабочих убирают вокруг них строительные леса. Этот участок проекта готов к вводу в эксплуатацию на 95 процентов, рапортует пресс-секретарь "Северного потока - 2". Здесь, в курортном местечке Любмин на балтийском побережье Германии, в трех часах езды от Берлина, расположена зона берегового пересечения второй очереди газопровода "Северный поток" - она свяжет его с европейской газотранспортной системой.
Сроки запуска "Северного потока - 2" под угрозой
Запуск газопровода намечен на конец 2019 года, и его представители до сих пор надеются успеть в срок, ведь на дно Балтийского моря уложено уже 87 процентов труб.
Однако шансы на своевременный ввод в эксплуатацию газопровода из России в Германию тают с каждым днем - правительство Дании так и не выдало разрешение на укладку труб в территориальных водах этой страны в районе острова Борнхольм. И когда выдаст, никто не знает. "Мы ждем этого решения со дня на день", - говорит пресс-секретарь проекта Йенс Мюллер (Jens Müller). По его словам, судам-трубоукладчикам может понадобиться порядка полутора месяцев, чтобы погрузить на морское дно остающиеся 140 километров труб. Вопрос только в том, когда это произойдет и по какому маршруту пройдет "Северный поток - 2".
Немецкий участок трубопровода почти готов
На его немецком участке к приему газа из России готово практически все - работы на морском и наземном участках газопровода близки к завершению. Порядка 70 строителей наводят финальные штрихи на "площадке приема диагностических и очистных устройств". Здесь будут принимать так называемые "интеллектуальные поршни", которые будут запускаться в трубы в России - эти устройства передвигаются по газопроводу с потоком газа и выявляют малейшие изменения, а также фиксируют перемещение газопровода в результате внешнего воздействия. О научных разработках, реализованных в самом протяженном в мире магистральном подводном газопроводе, его представители могут говорить часами - только журналистов это мало интересует. Всех гораздо больше волнует геополитический аспект проекта, волею судеб ставшего объектом жесточайшей критики и угрозы санкций со стороны США.
Парадоксально, но в ходе строительства первой очереди газопровода именно Дания была первой страной, выдавшей разрешение на укладку труб в своих территориальных водах. Но дело было до аннексии Крыма, войны на востоке Украины и бума газодобычи в США по методу гидроразрыва пласта, благодаря которому Соединенные Штаты вышли на мировой рынок поставщиков сжиженного газа.
Техника та же, политическая ситуация поменялась
Пресс-секретарь проекта Йенс Мюллер уходит от прямого ответа на вопрос, как политические дебаты влияют на проект. "Наша задача - реализация проекта, а политические дебаты - это дело правительства и партий", - говорит он.
Он признает, что задержка запуска проекта действительно возможна. Будет ли она исчисляться днями, неделями или месяцами - зависит от правительства в Копенгагене. По его словам, спрос на импортный газ в Европе будет расти, в том числе и потому, что Германии после отказа от АЭС и угольных электростанций потребуется новый ключевой энергоноситель. При этом Германия - главный потребитель газа в Европе. "Один только концерн BASF потребляет газа больше, чем вся Дания" - отмечает Мюллер.
Его коллега Штеффен Эберт (Steffen Ebert), говоря о значимости газопровода для региона, называет лишь две цифры - 400 новых рабочих мест, которые были созданы в ходе строительства на острове Рюген, и 10 миллионов евро, потраченные на одни только меры по охране природы.
Отличия между "Северным потоком - 1" и "Северным потоком - 2" с точки зрения инжиниринга минимальны - диаметр труб, технологии и спецификация материалов те же. "Но с точки зрения политики ситуация принципиально иная, - говорит Эберт. - Конфликт между Россией и Украиной оказывает огромное влияние на весь проект".
Споры вокруг газопровода - результат, с одной стороны, геополитических проблем, а с другой - следствие экономических интересов участников политической дискуссии, считает Йенс Мюллер.
1230 километров по дну Балтийского моря
Общая протяженность газопровода "Северный поток - 2" составляет 1230 километров, из них в немецких территориальных водах проходят 58. В паре сотен метров от стройплощадки - идиллический балтийский пляж с белым песком и яхтенный порт. Под пляжем, прибрежным лесом и железнодорожной веткой проложены микротоннели, в которых проходят трубы "Северного потока - 2", так что прогуливающиеся вдоль моря туристы могут и не догадываться, что за деревьями скрывается инфраструктура энергопроекта, о котором уже много месяцев спорят в Берлине. Но до Берлина - три часа на машине.
Йенс Мюллер торопится, после интервью ему надо успеть в аэропорт, на рейс в Копенгаген. Он говорит, что разрешение датского правительства может быть получено чуть ли не на днях.
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