 Северный морской путь потребует вложений почти в 1 трлн рублей | Новости из Германии о России | DW | 21.01.2019

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Россия

Северный морской путь потребует вложений почти в 1 трлн рублей

В мае 2018-го Путин потребовал довести грузопоток через Севморпуть до 80 млн тонн в год. На развитие маршрута потребуется почти 1 трлн рублей, но даже это вряд ли поможет заполнить такой объем.

Замерзшее море

На развитие проекта "Северный морской путь" в ближайшие годы потребуется почти 1 трлн рублей, причем треть этой суммы должно предоставить государство. Таковы данные, представленные Росморречфлотом в посвященном проекту плане-графике, пишет издание "Коммерсант" в понедельник, 21 января.

Контекст

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План будет обсуждаться 23 января на совещании с заинтересованными министерствами, компаниями и регионами. Всего на развитие и поддержку Севморпути в 2019 -2024 гг потребуется 905,6 млрд рублей. Из них на мероприятия "Росатома", назначенного инфраструктурным оператором проекта, планируется потратить 173 млрд, а на проект соединения Северной и Свердловской железных дорог для выхода транспортной системы к Севморпути - 235 млрд рублей.

Об масштабных планах развития Северного морского пути неоднократно заявлял президент России Владимир Путин. Согласно его майским указам, грузопоток по Севморпути к 2024 году должен достичь 80 млн тонн, причем абсолютное большинство будет приходиться на полезные ископаемые.

Из майских указов президента Владимира Путина следует, что грузопоток по Севморпути к 2024 г. должен достичь 80 млн тонн. В плане-графике Росморречфлота поток определен в 81,9 млн тонн. Однако некоторые эксперты сомневаются, что такого объема удастся достичь. В частности, замглавы "Росатома" Вячеслав Рукша отметил, что до искомого показателя может не хватить 20 млн тонн.

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    Автор: Андрей Гурков


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