 Северная Корея подтвердила запуск ракеты в Японском море | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.10.2019

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Мир

Северная Корея подтвердила запуск ракеты в Японском море

Пхеньян подтвердил испытание баллистической ракеты в Японском море, которое ранее зафиксировали Япония и Южная Корея. Пуск был впервые произведен с подводной лодки.

Фото ракеты, опубликованное государственным информагентством КНДР 2 октября 2019 года

Фото ракеты, опубликованное государственным информагентством КНДР 2 октября 2019 года

За несколько дней до переговоров с США о северокорейской ядерной программе КНДР сообщила об успешном испытании баллистической ракеты в Японском море. Соответствующее заявление опубликовало в среду, 2 октября, государственное агентство Северной Кореи KCNA.

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Как отметили в Пхеньяне, впервые ракета "нового типа" была запущена с подводной лодки. Запуск был произведен от побережья в порту Вонсан в "вертикальном режиме" и не имел "негативных последствий" для соседних стран, говорится в сообщении.

Днем ранее, 1 октября, Южная Корея зафиксировала пуск нескольких неопознанных снарядов. А японская служба морской безопасности предупредила все корабли в регионе об угрозе падения обломков.

В конце сентября стало известно, что КНДР и США предварительно согласовали дату двусторонних переговоров. Стороны договорились снова провести консультации на рабочем уровне 5 октября.

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    Автор: Григорий Аросев


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