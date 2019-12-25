Северная Каролина

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В Германии в кинопрокат выходит экранизация бестселлера "Как Гитлер украл розового кролика". Это история еврейской девочки, бежавшей вместе с родителями от нацистов.
Устроивший стрельбу в кампусе американского Университета Северной Каролины в Шарлотте задержан. В результате инцидента погибли два человека, еще несколько получили ранения.
Свыше 11 тысяч разноцветных флаконов насчитывает коллекция жительницы Гамбурга. Ими изобилует вся ее квартира. Потраченных на них денег хватило бы на автомобиль.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Северной Каролине упомянул отношения с Москвой.
История кино - это и история дебютных фильмов. Но не всегда удачный старт, даже увенчанный "Оскаром", дает гарантии на успешную карьеру.
28 декабря - Международный день кино. Мы решили отметить его, напомнив о дебютных фильмах известных немецких кинематографистов. Выбор DW.
Суд в Северной Каролине приговорил к смертной казни Диланна Руфа, признанного виновным в убийстве девяти человек в церкви в 2015 году.
Публицист и философ Каролин Эмке писала репортажи из горячих точек и размышляла над природой ненависти. Премия мира немецких книготорговцев вручена ей во франкфуртской церкви Святого Павла.
Неизвестные, разбив стекло, бросили бутылку с зажигательной смесью в штаб-квартиру Республиканской партии США. На соседнем здании появилась надпись: "Нацисты-республиканцы, убирайтесь из города, или будет хуже".
ООН призвала мировое сообщество собрать 107 млн евро на помощь Гаити, которой нанес серьезный ущерб ураган "Мэтью". По данным организации, от стихийного бедствия пострадали около 1,4 млн человек.
Впервые за двадцать лет спортсменке из Германии удается выиграть турнир US Open. В финале Анжелик Кербер победила Каролину Плишкову со счетом 6:3, 4:6, 6:4.
Барак Обама выступил на предвыборном митинге Хиллари Клинтон в Северной Каролине. Американский президент объявил, что "готов передать эстафету".
Ради участия в конкурсе "Мисс Германия - 2013" студентка из Ганновера даже прервала на год учебу. Оказалось, себе в убыток. Теперь она подала в суд на организаторов шоу.
Клинтон и Трамп выиграли праймериз в Северной Каролине, Флориде, Иллинойсе и Миссури, а Клинтон еще и в Огайо. Республиканец Марко Рубио объявил о выходе из президентской гонки.
Американская полиция арестовала 21-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве девяти прихожан.
Сотруднику полиции штата Северная Каролина грозит пожизненное заключение или смертная казнь по обвинению в убийстве безоружного афроамериканца. Подобные обвинения - редкость в США.
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