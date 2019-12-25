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Северная Каролина

GER AHRKS Szenenbild

В Германии покажут в кино историю еврейской девочки, ставшую мировым бестселлером 25.12.2019

В Германии в кинопрокат выходит экранизация бестселлера "Как Гитлер украл розового кролика". Это история еврейской девочки, бежавшей вместе с родителями от нацистов.
epa05085843 (FILE) A file photograph showing guns on display at a press conference announcing the bust of a gun trafficking ring at Police Headquarters in New York, New York, USA, 27 October 2015. EPA/ANDREW GOMBERT (zu: Waffen in den USA vom 05.01.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Неизвестный открыл огонь в Университете Северной Каролины 30.04.2019

Устроивший стрельбу в кампусе американского Университета Северной Каролины в Шарлотте задержан. В результате инцидента погибли два человека, еще несколько получили ранения.
Nagellack-Fläschchen-Paradies. Carolin Gorra (39) aus Hamburg sammelt seit fast 20 Jahren Nagellack-Fläschchen in allen Farben, Formen und Variationen. Ihre Sammlung (mehr als 11.000 Stück) ist die größte weltweit. Das hat das Rekord-Institut für Deutschland offiziell bestätigt.

Самая большая в мире коллекция лака для ногтей 04.12.2018

Свыше 11 тысяч разноцветных флаконов насчитывает коллекция жительницы Гамбурга. Ими изобилует вся ее квартира. Потраченных на них денег хватило бы на автомобиль.
HELSINKI, FINLAND - JULY 16, 2018: US President Donald Trump (L) and Russia's President Vladimir Putin give a joint news conference following their meeting at the Presidential Palace. Valery Sharifulin/TASS Foto: Valery Sharifulin/TASS/dpa |

Трамп назвал свою победу на выборах худшим событием для России 27.10.2018

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Северной Каролине упомянул отношения с Москвой.
Director Florian Henckel von Donnersmarck poses with his Oscar for best foreign language film for The Lives of Others from Germany during the 79th Academy Awards Sunday, Feb. 25, 2007, in Los Angeles. (AP Photo/Amy Sancetta)

От дебюта до "Оскара" 02.02.2018

История кино - это и история дебютных фильмов. Но не всегда удачный старт, даже увенчанный "Оскаром", дает гарантии на успешную карьеру.
EINSCHRÄNKUNG ARCHIV - Stasi-Hauptmann Gerd Wiesler (Ulrich Mühe) sitzt in dem Kinofilm Das Leben der Anderen auf dem Dachboden eines Hauses und belauscht die Vorgänge in der Wohnung die er beschattet. (undatierte Filmszene). Das deutsche Stasi-Drama «Das Leben der Anderen» ist mit einem Oscar ausgezeichnet worden. Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck nahm den Preis für den besten nicht-englischsprachigen Film in der Nacht zum Montag (26.02.2007) überglücklich in Hollywood entgegen. Foto: Buena Vista ACHTUNG: Verwendung nur für redaktionelle Zwecke im Zusammenhang mit der Berichterstattung über diesen Film!) +++(c) dpa - Bildfunk+++

10 незабываемых дебютов немецкого кино (фотогалерея) 02.02.2018

28 декабря - Международный день кино. Мы решили отметить его, напомнив о дебютных фильмах известных немецких кинематографистов. Выбор DW.
FILE - In this June 18, 2015 file photo, Charleston, S.C., shooting suspect Dylann Roof is escorted from the Cleveland County Courthouse in Shelby, N.C. A federal jury has sentenced Roof to death for killing nine black church members in a racially motivated attack in 2015. (AP Photo/Chuck Burton, File)

Суд в США приговорил убийцу из Чарльстона к смертной казни 11.01.2017

Суд в Северной Каролине приговорил к смертной казни Диланна Руфа, признанного виновным в убийстве девяти человек в церкви в 2015 году.
Die Publizistin und Philosophin Carolin Emcke spricht am 21.10.2016 während einer Pressekonferenz auf der Buchmesse in Frankfurt am Main (Hessen). Am 23.10.2016 wird sie in der Frankfurter Paulskirche mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Foto: Arne Dedert/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Каролин Эмке вручена Премия мира немецких книготорговцев 23.10.2016

Публицист и философ Каролин Эмке писала репортажи из горячих точек и размышляла над природой ненависти. Премия мира немецких книготорговцев вручена ей во франкфуртской церкви Святого Павла.

Delegates parade a Donald Trump banner around the floor at the Republican National Convention in Cleveland, Ohio, U.S. July 18, 2016. REUTERS/Mike Segar

В Северной Каролине подожгли штаб-квартиру республиканцев 17.10.2016

Неизвестные, разбив стекло, бросили бутылку с зажигательной смесью в штаб-квартиру Республиканской партии США. На соседнем здании появилась надпись: "Нацисты-республиканцы, убирайтесь из города, или будет хуже".
07.10.2016 *** Residents carry a coffin containing the remains of a pregnant woman, a victim of Hurricane Matthew, in Jeremie, Haiti. Friday, Oct. 7, 2016. People across southwest Haiti were digging through the wreckage of their homes Friday, salvaging what they could of their meager possessions after Matthew killed hundreds of people in the impoverished country. (AP Photo/Dieu Nalio Chery) | © picture-alliance/AP Photo/D.N. Chery

На Гаити от урагана "Мэтью" пострадали 1,4 млн человек 11.10.2016

ООН призвала мировое сообщество собрать 107 млн евро на помощь Гаити, которой нанес серьезный ущерб ураган "Мэтью". По данным организации, от стихийного бедствия пострадали около 1,4 млн человек.
September 10, 2016 Angelique Kerber of Germany kisses her winning trophy after defeating Karolina Pliskova of Czech Republic in their 2016 US Open Womens Singles final match at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in New York on September 10, 2016. New world number one Angelique Kerber won the US Open title on Saturday with a battling 6-3, 4-6, 6-4 victory over Karolina Pliskova of the Czech Republic. / AFP / Timothy A. CLARY (Photo credit should read TIMOTHY A. CLARY/AFP/Getty Images) (c) Getty Images/AFP/T. A. Clary

Немка Анжелик Кербер выиграла Открытый чемпионат США по теннису 11.09.2016

Впервые за двадцать лет спортсменке из Германии удается выиграть турнир US Open. В финале Анжелик Кербер победила Каролину Плишкову со счетом 6:3, 4:6, 6:4.
05.07.2016+++ Democratic U.S. presidential candidate Hillary Clinton listens to U.S. President Barack Obama address a Clinton campaign event in Charlotte, North Carolina, U.S., July 5, 2016. +++ (C) Reuters/B. Snyder

Обама впервые публично поддержал кандидатуру Хиллари Клинтон 06.07.2016

Барак Обама выступил на предвыборном митинге Хиллари Клинтон в Северной Каролине. Американский президент объявил, что "готов передать эстафету".
Das ist ein Bild aus der Pressemappe von Miss Germany 2013 Caroline Noeding, das in Verbindung mit der Berichterstattung über Miss Germany 2013 Caroline Noeding veröffentlicht werden darf. Pressebild Bildtitel: Caroline Noeding Bildbeschreibung: Caroline Noeding, Miss Germany 2013 Schlagworte: Caroline Noeding, Miss Germany 2013 Ort/Jahr: Deutschland/2013 Alle Rechte gehören MGC-Miss Germany Corporation!

Первой красавице Германии не хватает денег 01.04.2016

Ради участия в конкурсе "Мисс Германия - 2013" студентка из Ганновера даже прервала на год учебу. Оказалось, себе в убыток. Теперь она подала в суд на организаторов шоу.
Democratic U.S. presidential candidate Hillary Clinton waves as she arrives to speak to supporters at a campaign rally in West Palm Beach, Florida March 15, 2016. Reuters/C. Barria

Трамп и Клинтон побеждают на праймериз в "супервторник-2" 16.03.2016

Клинтон и Трамп выиграли праймериз в Северной Каролине, Флориде, Иллинойсе и Миссури, а Клинтон еще и в Огайо. Республиканец Марко Рубио объявил о выходе из президентской гонки.
18.06.2015 *** Noah Nicolaisen, of Charleston, S.C., kneels at a makeshift memorial down the street from where a white man opened fire Wednesday night during a prayer meeting inside the Emanuel AME Church killing several people in Charleston, Thursday, June 18, 2015. (AP Photo/David Goldman)

В США задержан предполагаемый убийца девяти человек в церкви 18.06.2015

Американская полиция арестовала 21-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве девяти прихожан.
North Charleston police officer Michael Slager (R) is seen allegedly shooting 50-year-old Walter Scott in the back as he runs away, in this still image from video in North Charleston, South Carolina taken April 4, 2015. Slager was charged with murder on April 7 after a video showed him shooting eight times at the back of Scott who was running away. North Charleston Mayor Keith Summey said state investigators decided to charge officer Slager, 33, with the murder of Scott after they viewed the video of the incident, which followed a traffic stop on Saturday morning. The FBI and U.S. Justice Department have begun a separate investigation. REUTERS/HANDOUT via Reuters ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. NO SALES. NO ARCHIVES. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, CONTENT, LOCATION OR DATE OF THIS IMAGE.

Полицейского в США обвинили в убийстве афроамериканца 08.04.2015

Сотруднику полиции штата Северная Каролина грозит пожизненное заключение или смертная казнь по обвинению в убийстве безоружного афроамериканца. Подобные обвинения - редкость в США.
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