Святослав Вакарчук: Хочу привести в Раду молодежь, чтобы изменить Украину

Украинский рок-музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, создавший свою политическую партию "Голос" в середине мая, поборется за депутатский мандат на предстоящих парламентских выборах в Украине. В интервью DW он рассказал, почему решил вернуться в политику, какие цели ставит перед собой его партия и будет ли он продолжать заниматься музыкой.

DW: Святослав, вы один из самых ярких исполнителей украинской сцены, зачем вы отказываетесь от этого ради политики?

Святослав Вакарчук: Я от этого не отказываюсь. Если бы мы жили в такой стране, как Германия, или Великобритания, или, например, США, где вот уже сотни лет существуют устоявшиеся правила, справедливость и равенство, то тогда для музыканта было бы лучше петь, а для политика - заниматься политикой. Но мы в Украине.

Посмотрим на пример других стран в самом начале становления их независимости. Скажем, Америка конца 18-го века. Тогда Бенджамин Франклин, который был на самом деле ученым и никогда не хотел становиться политиком, был готов отказаться от своей науки и удовольствия от нее, чтобы построить свою страну. Это пример для меня и всех нас.

Сегодня нет музыкантов, адвокатов, врачей, или, к примеру, фермеров. Они все - украинцы, которым нужно строить страну. 28 лет мы ждали, что политики что-то изменят, но этого не произошло. Теперь настала наша очередь. И я надеюсь сделать все возможное, сделать как можно больше. Когда я увижу, что моя миссия выполнена, я буду очень счастлив вернуться на сцену и быть просто музыкантом. Между тем я не отказываюсь от музыки. Если мое расписание и долг позволят мне, я буду время от времени давать концерты.

- Упустила ли Украина шанс приблизиться к Европе после Евромайдана?

- Шанс есть всегда. Мы могли сделать все лучше, но я надеюсь, что лучшее еще впереди.

- Считаете ли вы, что Европа подвела Украину?

- Вы спрашиваете, не подвели ли нас? Смотрите, лучший друг Украины - это Украина. Мы ценим всю помощь, которую нам оказывают европейские партнеры.

Мы знаем, что без европейской поддержки мы бы даже не оказались там, где мы сейчас. Поэтому мы хотим сказать спасибо нашим европейским партнерам. Успех Украины - не только ее успех, но и всей Европы в будущем. Потому что европейские ценности и борьба за них идут здесь, в Украине.

- Вы не жалеете, что не стали баллотироваться в президенты?

- Я всегда делаю то, что считаю наиболее логичным и эффективным. Я думаю, что баллотироваться в депутаты парламента и привести всех этих молодых людей со мной, чтобы изменить страну через парламент - это наиболее эффективный способ. Фактически парламент является сегодня наиболее влиятельным и эффективным политическим образованием, которое действительно может помочь изменить Украину.

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