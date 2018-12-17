 Связи Трампа с РФ: главные фигуранты расследования Мюллера | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 18.12.2018

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Мир

Связи Трампа с РФ: главные фигуранты расследования Мюллера

Приговор Майклу Флинну 18 декабря станет очередным успехом спецпрокурора США в расследовании связей Трампа с Россией. DW рассказывает о ключевых фигурантах "российского дела".

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп

Во вторник, 18 декабря, американский суд должен вынести приговор бывшему советнику президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну. Его обвиняют в даче ложных показаний сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФБР) относительно контактов с российской стороной. Флинн стал одним из ключевых фигурантов расследования, которое ведет специальный прокурор США по России Роберт Мюллер в отношении связей администрации Трампа с россиянами и возможного вмешательства Москвы в американские президентские выборы 2016 года.

Всего контакты с Россией во время избирательной кампании и вступления Трампа в должность в той или иной степени имели 16 человек из его администрации, предвыборного штаба и ближайшего окружения президента, подсчитала американская телекомпания CNN на основе публичных заявлений, материалов суда и данных открытых источников. Многие из этих людей, включая старшего сына и зятя президента, фигурируют в расследовании Мюллера. DW рассказывает о том, кто они и почему попали в поле зрения спецпрокурора.  

Майкл Флинн: неудачливый посредник в вопросе санкций 

Официальные обвинения бывшему советнику Трампа по национальной безопасности были предъявлены 1 декабря 2017 года. Как удалось выяснить спецпрокурору Мюллеру, Флинн скрыл от ФБР тот факт, что, не имея соответствующих полномочий, обсуждал с послом РФ в США Сергеем Кисляком санкции, послужившие ответом Белого дома на предполагаемое вмешательство России в президентские выборы.

Дональд Трамп и Майкл Флинн

Дональд Трамп и Майкл Флинн

Сразу после того, как 28 декабря 2016 года тогдашний президент Барак Обама подписал указ о санкциях, Кисляк связался с Флинном, а тот, в свою очередь, позвонил человеку из переходной команды Трампа для консультаций. Позже Флинн перезвонил Кисляку и попросил, чтобы "Россия не нагнетала обстановку" в связи с введением США штрафных мер. Через пару дней российский посол сообщил ему, что Москва решила не прибегать к ответным действиям. Обо всех своих коммуникациях с российской стороной Флинн сообщал члену переходной команды Трампа.

Во время допроса, который сотрудники ФБР провели в январе 2017 года, Флинн все отрицал. Однако 14 февраля, меньше чем через месяц после вступления в должность, подал в отставку с поста советника президента по нацбезопасности. В декабре прошлого года Флинн признал свою вину.

Джордж Пападопулос: охотник за компроматом на Клинтон

Флинн - не первый человек из команды Трампа, в отношении которого выносится судебное решение по делу о возможном вмешательстве России в выборы президента США. Первым членом его предвыборного штаба, получившим тюремный срок, стал экс-советник президента Джордж Пападопулос, который тоже лгал ФБР относительно своих связей с Россией, хотя впоследствии признал вину.

Джордж Пападопулос

Джордж Пападопулос

В 2016 году, когда Пападопулос уже работал советником Трампа, он встречался с лондонским профессором Джозефом Мифсудом. Тот рассказал Пападопулосу, что знает российских чиновников, которые обладают компроматом на Хиллари Клинтон - соперницу Трампа в борьбе за президентское кресло. Впоследствии Пападопулос безуспешно пытался организовать встречу представителей штаба Трампа с россиянами, чтобы заполучить компромат. Мифсуд, однако, отрицал, что говорил Пападопулосу о том, что у россиян имеются "грязные материалы" на Клинтон, пишет газета The Telegraph.   

В сентябре этого года суд приговорил Пападопулоса к 14-дневному тюремному сроку, который начался 26 ноября. Кроме того, бывший советник Трампа должен был заплатить штраф в размере 9500 долларов и выполнить 200 часов общественных работ.    

Майкл Коэн и Трамп-младший: участники ключевого эпизода в расследовании

Еще один фигурант расследования, который пытался установить контакты с российской стороной, - это бывший адвокат американского президента Майкл Коэн. В конце ноября он признался, что солгал Конгрессу о попытках договориться о строительстве в Москве небоскреба Trump Tower.

Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн

Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн

Давая показания суду, Коэн рассказал, что Трамп действительно собирался построить в Москве названную его именем башню. Однако работа по проекту, которую вел Коэн, завершилась только в июне 2016 года, когда избирательная кампания Трампа была в самом разгаре, а не в январе, как изначально утверждал бывший адвокат президента.

Тогда же, в июне 2016 года, Коэн встречался в Нью-Йорке с российским юристом Натальей Весельницкой. На встрече также присутствовали старший сын Трампа - Дональд Трамп-младший и тогдашний глава его предвыборного штаба Пол Манафорт. Встреча с Весельницкой - один из центральных эпизодов расследования связей команды Трампа с Россией. По данным американских СМИ, Весельницкая обещала своим собеседникам предоставить компромат на Хиллари Клинтон. 

Пол Манафорт: важное звено в "российском деле"

Участвовавший во встрече бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт тоже оказался под прицелом у спецпрокурора. Он также фигурирует в другом расследовании, которое вел в отношении него Мюллер. Оно не связано с делом о возможном российском вмешательстве в выборы и касается работы Манафорта в качестве политтехнолога экс-президента Украины Виктора Януковича.

Контекст

Бывший советник президента Трампа признал в суде, что сообщал ФБР ложные сведения о своих контактах с Россией. (01.12.2017)

Суд в США приговорил Джорджа Пападопулоса, бывшего сотрудника предвыборного штаба Дональда Трампа, к 14 суткам лишения свободы за ложные показания ФБР о связях с представителями РФ. (08.09.2018)

Публикация переписки Дональда Трампа-младшего с платформой Wikileaks стала новым поворотом в расследовании о "русском следе" в президентских выборах в США. DW собрала основные факты. (14.11.2017)

Тем не менее дело Манафорта может повлиять и на ход расследования "российского дела", ведь бывшему главе предвыборного штаба президента явно есть что рассказать. Более того, офисом компании Манафорта в Киеве руководил россиянин Константин Климник, которого следствие подозревает в связях с российской разведкой и лоббировании российских интересов в США.

В сентябре Манафорт согласился сотрудничать с Мюллером по делу о возможном российском вмешательстве в выборы. Однако 7 декабря спецпрокурор объявил, что Манафорт нарушил условия сделки, дав ФБР ложные показания о своем общении с представителями администрации Трампа и контактах с Климником. Теперь его ждет новое судебное заседание - на этот раз о предполагаемом нарушении сделки со следствием. Оно намечено на 25 января.

Джаред Кушнер: инициатор "канала связи" с Москвой?

Муж дочери Трампа Иванки Джаред Кушнер тоже оказался в числе именитых фигурантов расследования о связях президента с Россией. В мае американские СМИ сообщили, что зять Трампа обсуждал с российским послом Кисляком возможность создания "секретного безопасного канала связи" между администрацией президента и Россией. Мюллер также расследует источники финансирования компании Кушнера во время переходного периода, то есть до инаугурации Трампа. Внимание Мюллера, по сведениям CNN, привлекли его переговоры с инвесторами из России и Китая. 

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    Первые обвинения в связях с Кремлем прозвучали еще летом 2016 года, в разгар предвыборной борьбы в США. Кандидат в президенты Хиллари Клинтон обвинила спецслужбы РФ во взломе серверов Демократической партии, а публикацию украденной переписки назвала поддержкой Трампа. По данным американских СМИ, соратники Трампа могли сотрудничать с представителями РФ, координируя публикацию украденных данных.

  • Твит Трампа от 11 января 2017

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    "Россия никогда не пыталась оказывать на меня давление. И я никак не связан с Россией: ни сделок, ни кредитов - ничего!" Знаменитый твит президента США Дональда Трампа от 11 января 2017 года звучит предельно категорично. И тем не менее в Вашингтоне не утихают скандалы вокруг возможных связей окружения Трампа с Россией, а общественности становятся известны все новые нелицеприятные факты.

  • Трамп на конкурсе Мисс Вселенная в 2013 году в Москве

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

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    Стало известно, что Трамп еще в 90-е годы пытался наладить связи с Москвой, а в 2000-е годы обзавелся бизнес-партнерами из России, часть которых, как позже выяснили СМИ, оказались связаны с организованной преступностью. В 2013 году Трамп провел в Москве конкурс "Мисс Вселенная" и якобы устроил в отеле Ritz-Carlton сексуальную оргию, информацией о которой и обладают спецслужбы РФ.

  • Майкл Флинн

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Экс-советник Трампа - на зарплате в Москве?

    Майкл Флинн был советником президента США менее месяца. 14 февраля он ушел в отставку после появления информации о том, что, не имея полномочий, обсуждал по телефону санкции США против РФ с послом Сергеем Кисляком и скрыл это от Майка Пенса. Выяснилось, что в 2015 году Флинн получал деньги за услуги компаниям РФ. В 2017 году Флинн признался, что сообщил ФБР ложные сведения о своих контактах с РФ.

  • Джеймс Коми

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Уволен за рвение в расследовании связей с РФ?

    Деятельность Флинна стала поводом для нескольких расследований, одно из которых возглавлял экс-глава ФБР Джеймс Коми. В начале мая он был уволен Трампом. Официально - за "некомпетентность". На деле, как уверены СМИ, - за нежелание прекратить расследование дела Флинна и вмешательства РФ в избирательную кампанию в США, которое, "вне всяких сомнений", имело место, заявил Коми на слушаниях в Сенате.

  • Джаред Кушнер

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Зять Трампа тоже замешан?

    Расследования "российского досье" уже не ограничиваются Флинном. Министр внутренней безопасности США Джон Келли указал в начале июня, что зять Дональда Трампа и старший советник президента США Джаред Кушнер являются фигурантом расследования министерства юстиции по делу о вмешательстве России в выборы главы американского государства в 2016 году.

  • Встреча президента США Дональда Трампа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и послом РФ в США Сергеем Кисляком в Белом доме

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Трамп раскрыл секретную информацию?

    Сам президент США, впрочем, тоже не остается в стороне. Поводом для нового скандала послужила его встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и послом РФ в США Сергеем Кисляком в Белом доме 10 мая. В ходе встречи Трамп, как утверждали СМИ, раскрыл россиянам совершенно секретные данные, полученные американцами от израильской разведки, таким образом подвергнув опасности агентурную сеть израильтян.

  • Граффити Трампа с Путиным

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Кремль все отрицает

    Президент Владимир Путин назвал обвинения в адрес Трампа в разглашении секретной информации "политической шизофренией" и заявил, что Москва готова предоставить Сенату и Конгрессу США запись беседы президента США и главы МИД РФ, состоявшейся 10 мая в Белом доме. Что касается всех прочих обвинений, то Кремль отрицает свое вмешательство в кампанию по выборам президента США в 2016 году.

  • USA Donald Trump Jr. (picture-alliance/AP Photo/C. Kaster)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Семейное дело

    В скандал вовлечен и сын Трампа. В ходе избирательной кампании в 2016-м Трамп-мл. встречался с юристом из РФ Натальей Весельницкой. Она якобы обещала предоставить компромат на Хиллари Клинтон. Трамп-младший это отрицает. Была опубликована и его переписка с Wikileaks. Она по времени совпала с публикацией украденных данных Демпартии. Этот эпизод - ключевой в попытке вмешательства РФ в выборы в США.

  • Symbolbild Social Media & Geld (picture-alliance/dpa/F. Gabbert)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Боты на службе

    Американская соцсеть Facebook обнаружила тысячи политических рекламных объявлений, которые были опубликованы в Сети с июля 2015 года по май 2017 года. Оплачены они были с 470 фейковых страниц и учетных записей, связанных друг с другом и предположительно управлявшихся из России.

  • Google Logo (Picture alliance/dpa/O.Spata)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Интернет как поле боя

    Собственные расследования провели и другие компьютерные гиганты. Google выяснил, что российские агенты потратили десятки тысяч долларов на приобретение рекламных площадей с целью распространения дезинформации. Twitter заблокировал сотни аккаунтов. Microsoft инициировала проверку покупки рекламы, связанной с американскими выборами, в поисковике Bing.

  • USA - Ermittlungen zur Russland-Affäre - Paul Manafort (picture alliance/abaca/O. Douliery)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Первый обвиняемый

    В рамках расследования вмешательства РФ в выборы в США обвинение было предъявлено экс-главе избирательного штаба Трампа Полу Манафорту. Его обвинили в заговоре против интересов США. Упомянули факт получения крупной суммы за работу на Януковича. В 2018 году Манафорта обвинили в отмывании около 30 млн долларов. Он согласился сотрудничать со спецпрокурором Мюллером и признал вину по двум обвинениям.

  • Deutschland Trump trifft Putin (picture alliance/dpa/AP/E. Vucci)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Ложь выходит наружу

    Одновременно стало известно о том, что экс-советник Трампа по внешней политике Джордж Пападопулос, работавший в его избирательном штабе, признался в даче ложных показаний ФБР. Он скрыл факт встречи с иностранцами, имеющими отношение к властям РФ. В показаниях фигурирует и встреча с якобы племянницей Путина. За дачу ложных показаний Пападопулос был приговорен к двухнедельному тюремному сроку.

  • Майкл Коэн

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Адвокат Трампа отправился за решетку

    По данным спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего предполагаемое вмешательство РФ в выборы в США, некий гражданин РФ выходил на связь с экс-адвокатом Трампа Майклом Коэном во время избирательной кампании. Генпрокуратура США обвинила Коэна в ложных показаниях в Конгрессе, налоговых преступлениях и других правонарушениях. Экс-адвокат Трампа приговорен к трем годам лишения свободы.

    Автор: Павел Лось, Михаил Бушуев


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Опасные друзья президента, или Что грозит Дональду Трампу - DW Новости

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Российские следы вокруг Дональда Трампа

В США не утихают скандалы вокруг возможных связей окружения Дональда Трампа с Россией. В СМИ звучат все новые обвинения, которые президент отвергает. DW собрала самые громкие из них. (13.06.2017)  

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