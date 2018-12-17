Связи Трампа с РФ: главные фигуранты расследования Мюллера

Приговор Майклу Флинну 18 декабря станет очередным успехом спецпрокурора США в расследовании связей Трампа с Россией. DW рассказывает о ключевых фигурантах "российского дела".
Во вторник, 18 декабря, американский суд должен вынести приговор бывшему советнику президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну. Его обвиняют в даче ложных показаний сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФБР) относительно контактов с российской стороной. Флинн стал одним из ключевых фигурантов расследования, которое ведет специальный прокурор США по России Роберт Мюллер в отношении связей администрации Трампа с россиянами и возможного вмешательства Москвы в американские президентские выборы 2016 года.
Всего контакты с Россией во время избирательной кампании и вступления Трампа в должность в той или иной степени имели 16 человек из его администрации, предвыборного штаба и ближайшего окружения президента, подсчитала американская телекомпания CNN на основе публичных заявлений, материалов суда и данных открытых источников. Многие из этих людей, включая старшего сына и зятя президента, фигурируют в расследовании Мюллера. DW рассказывает о том, кто они и почему попали в поле зрения спецпрокурора.
Майкл Флинн: неудачливый посредник в вопросе санкций
Официальные обвинения бывшему советнику Трампа по национальной безопасности были предъявлены 1 декабря 2017 года. Как удалось выяснить спецпрокурору Мюллеру, Флинн скрыл от ФБР тот факт, что, не имея соответствующих полномочий, обсуждал с послом РФ в США Сергеем Кисляком санкции, послужившие ответом Белого дома на предполагаемое вмешательство России в президентские выборы.
Сразу после того, как 28 декабря 2016 года тогдашний президент Барак Обама подписал указ о санкциях, Кисляк связался с Флинном, а тот, в свою очередь, позвонил человеку из переходной команды Трампа для консультаций. Позже Флинн перезвонил Кисляку и попросил, чтобы "Россия не нагнетала обстановку" в связи с введением США штрафных мер. Через пару дней российский посол сообщил ему, что Москва решила не прибегать к ответным действиям. Обо всех своих коммуникациях с российской стороной Флинн сообщал члену переходной команды Трампа.
Во время допроса, который сотрудники ФБР провели в январе 2017 года, Флинн все отрицал. Однако 14 февраля, меньше чем через месяц после вступления в должность, подал в отставку с поста советника президента по нацбезопасности. В декабре прошлого года Флинн признал свою вину.
Джордж Пападопулос: охотник за компроматом на Клинтон
Флинн - не первый человек из команды Трампа, в отношении которого выносится судебное решение по делу о возможном вмешательстве России в выборы президента США. Первым членом его предвыборного штаба, получившим тюремный срок, стал экс-советник президента Джордж Пападопулос, который тоже лгал ФБР относительно своих связей с Россией, хотя впоследствии признал вину.
В 2016 году, когда Пападопулос уже работал советником Трампа, он встречался с лондонским профессором Джозефом Мифсудом. Тот рассказал Пападопулосу, что знает российских чиновников, которые обладают компроматом на Хиллари Клинтон - соперницу Трампа в борьбе за президентское кресло. Впоследствии Пападопулос безуспешно пытался организовать встречу представителей штаба Трампа с россиянами, чтобы заполучить компромат. Мифсуд, однако, отрицал, что говорил Пападопулосу о том, что у россиян имеются "грязные материалы" на Клинтон, пишет газета The Telegraph.
В сентябре этого года суд приговорил Пападопулоса к 14-дневному тюремному сроку, который начался 26 ноября. Кроме того, бывший советник Трампа должен был заплатить штраф в размере 9500 долларов и выполнить 200 часов общественных работ.
Майкл Коэн и Трамп-младший: участники ключевого эпизода в расследовании
Еще один фигурант расследования, который пытался установить контакты с российской стороной, - это бывший адвокат американского президента Майкл Коэн. В конце ноября он признался, что солгал Конгрессу о попытках договориться о строительстве в Москве небоскреба Trump Tower.
Давая показания суду, Коэн рассказал, что Трамп действительно собирался построить в Москве названную его именем башню. Однако работа по проекту, которую вел Коэн, завершилась только в июне 2016 года, когда избирательная кампания Трампа была в самом разгаре, а не в январе, как изначально утверждал бывший адвокат президента.
Тогда же, в июне 2016 года, Коэн встречался в Нью-Йорке с российским юристом Натальей Весельницкой. На встрече также присутствовали старший сын Трампа - Дональд Трамп-младший и тогдашний глава его предвыборного штаба Пол Манафорт. Встреча с Весельницкой - один из центральных эпизодов расследования связей команды Трампа с Россией. По данным американских СМИ, Весельницкая обещала своим собеседникам предоставить компромат на Хиллари Клинтон.
Пол Манафорт: важное звено в "российском деле"
Участвовавший во встрече бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт тоже оказался под прицелом у спецпрокурора. Он также фигурирует в другом расследовании, которое вел в отношении него Мюллер. Оно не связано с делом о возможном российском вмешательстве в выборы и касается работы Манафорта в качестве политтехнолога экс-президента Украины Виктора Януковича.
Тем не менее дело Манафорта может повлиять и на ход расследования "российского дела", ведь бывшему главе предвыборного штаба президента явно есть что рассказать. Более того, офисом компании Манафорта в Киеве руководил россиянин Константин Климник, которого следствие подозревает в связях с российской разведкой и лоббировании российских интересов в США.
В сентябре Манафорт согласился сотрудничать с Мюллером по делу о возможном российском вмешательстве в выборы. Однако 7 декабря спецпрокурор объявил, что Манафорт нарушил условия сделки, дав ФБР ложные показания о своем общении с представителями администрации Трампа и контактах с Климником. Теперь его ждет новое судебное заседание - на этот раз о предполагаемом нарушении сделки со следствием. Оно намечено на 25 января.
Джаред Кушнер: инициатор "канала связи" с Москвой?
Муж дочери Трампа Иванки Джаред Кушнер тоже оказался в числе именитых фигурантов расследования о связях президента с Россией. В мае американские СМИ сообщили, что зять Трампа обсуждал с российским послом Кисляком возможность создания "секретного безопасного канала связи" между администрацией президента и Россией. Мюллер также расследует источники финансирования компании Кушнера во время переходного периода, то есть до инаугурации Трампа. Внимание Мюллера, по сведениям CNN, привлекли его переговоры с инвесторами из России и Китая.
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