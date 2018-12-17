Связи Трампа с РФ: главные фигуранты расследования Мюллера

Во вторник, 18 декабря, американский суд должен вынести приговор бывшему советнику президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну. Его обвиняют в даче ложных показаний сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФБР) относительно контактов с российской стороной. Флинн стал одним из ключевых фигурантов расследования, которое ведет специальный прокурор США по России Роберт Мюллер в отношении связей администрации Трампа с россиянами и возможного вмешательства Москвы в американские президентские выборы 2016 года.

Всего контакты с Россией во время избирательной кампании и вступления Трампа в должность в той или иной степени имели 16 человек из его администрации, предвыборного штаба и ближайшего окружения президента, подсчитала американская телекомпания CNN на основе публичных заявлений, материалов суда и данных открытых источников. Многие из этих людей, включая старшего сына и зятя президента, фигурируют в расследовании Мюллера. DW рассказывает о том, кто они и почему попали в поле зрения спецпрокурора.

Майкл Флинн: неудачливый посредник в вопросе санкций

Официальные обвинения бывшему советнику Трампа по национальной безопасности были предъявлены 1 декабря 2017 года. Как удалось выяснить спецпрокурору Мюллеру, Флинн скрыл от ФБР тот факт, что, не имея соответствующих полномочий, обсуждал с послом РФ в США Сергеем Кисляком санкции, послужившие ответом Белого дома на предполагаемое вмешательство России в президентские выборы.

Дональд Трамп и Майкл Флинн

Сразу после того, как 28 декабря 2016 года тогдашний президент Барак Обама подписал указ о санкциях, Кисляк связался с Флинном, а тот, в свою очередь, позвонил человеку из переходной команды Трампа для консультаций. Позже Флинн перезвонил Кисляку и попросил, чтобы "Россия не нагнетала обстановку" в связи с введением США штрафных мер. Через пару дней российский посол сообщил ему, что Москва решила не прибегать к ответным действиям. Обо всех своих коммуникациях с российской стороной Флинн сообщал члену переходной команды Трампа.

Во время допроса, который сотрудники ФБР провели в январе 2017 года, Флинн все отрицал. Однако 14 февраля, меньше чем через месяц после вступления в должность, подал в отставку с поста советника президента по нацбезопасности. В декабре прошлого года Флинн признал свою вину.

Джордж Пападопулос: охотник за компроматом на Клинтон

Флинн - не первый человек из команды Трампа, в отношении которого выносится судебное решение по делу о возможном вмешательстве России в выборы президента США. Первым членом его предвыборного штаба, получившим тюремный срок, стал экс-советник президента Джордж Пападопулос, который тоже лгал ФБР относительно своих связей с Россией, хотя впоследствии признал вину.

Джордж Пападопулос

В 2016 году, когда Пападопулос уже работал советником Трампа, он встречался с лондонским профессором Джозефом Мифсудом. Тот рассказал Пападопулосу, что знает российских чиновников, которые обладают компроматом на Хиллари Клинтон - соперницу Трампа в борьбе за президентское кресло. Впоследствии Пападопулос безуспешно пытался организовать встречу представителей штаба Трампа с россиянами, чтобы заполучить компромат. Мифсуд, однако, отрицал, что говорил Пападопулосу о том, что у россиян имеются "грязные материалы" на Клинтон, пишет газета The Telegraph.

В сентябре этого года суд приговорил Пападопулоса к 14-дневному тюремному сроку, который начался 26 ноября. Кроме того, бывший советник Трампа должен был заплатить штраф в размере 9500 долларов и выполнить 200 часов общественных работ.

Майкл Коэн и Трамп-младший: участники ключевого эпизода в расследовании

Еще один фигурант расследования, который пытался установить контакты с российской стороной, - это бывший адвокат американского президента Майкл Коэн. В конце ноября он признался, что солгал Конгрессу о попытках договориться о строительстве в Москве небоскреба Trump Tower.

Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн

Давая показания суду, Коэн рассказал, что Трамп действительно собирался построить в Москве названную его именем башню. Однако работа по проекту, которую вел Коэн, завершилась только в июне 2016 года, когда избирательная кампания Трампа была в самом разгаре, а не в январе, как изначально утверждал бывший адвокат президента.

Тогда же, в июне 2016 года, Коэн встречался в Нью-Йорке с российским юристом Натальей Весельницкой. На встрече также присутствовали старший сын Трампа - Дональд Трамп-младший и тогдашний глава его предвыборного штаба Пол Манафорт. Встреча с Весельницкой - один из центральных эпизодов расследования связей команды Трампа с Россией. По данным американских СМИ, Весельницкая обещала своим собеседникам предоставить компромат на Хиллари Клинтон.

Пол Манафорт: важное звено в "российском деле"

Участвовавший во встрече бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт тоже оказался под прицелом у спецпрокурора. Он также фигурирует в другом расследовании, которое вел в отношении него Мюллер. Оно не связано с делом о возможном российском вмешательстве в выборы и касается работы Манафорта в качестве политтехнолога экс-президента Украины Виктора Януковича.

Тем не менее дело Манафорта может повлиять и на ход расследования "российского дела", ведь бывшему главе предвыборного штаба президента явно есть что рассказать. Более того, офисом компании Манафорта в Киеве руководил россиянин Константин Климник, которого следствие подозревает в связях с российской разведкой и лоббировании российских интересов в США.

В сентябре Манафорт согласился сотрудничать с Мюллером по делу о возможном российском вмешательстве в выборы. Однако 7 декабря спецпрокурор объявил, что Манафорт нарушил условия сделки, дав ФБР ложные показания о своем общении с представителями администрации Трампа и контактах с Климником. Теперь его ждет новое судебное заседание - на этот раз о предполагаемом нарушении сделки со следствием. Оно намечено на 25 января.

Джаред Кушнер: инициатор "канала связи" с Москвой?

Муж дочери Трампа Иванки Джаред Кушнер тоже оказался в числе именитых фигурантов расследования о связях президента с Россией. В мае американские СМИ сообщили, что зять Трампа обсуждал с российским послом Кисляком возможность создания "секретного безопасного канала связи" между администрацией президента и Россией. Мюллер также расследует источники финансирования компании Кушнера во время переходного периода, то есть до инаугурации Трампа. Внимание Мюллера, по сведениям CNN, привлекли его переговоры с инвесторами из России и Китая.

Смотрите также:

Российские следы вокруг Дональда Трампа Публикация украденной переписки? Первые обвинения в связях с Кремлем прозвучали еще летом 2016 года, в разгар предвыборной борьбы в США. Кандидат в президенты Хиллари Клинтон обвинила спецслужбы РФ во взломе серверов Демократической партии, а публикацию украденной переписки назвала поддержкой Трампа. По данным американских СМИ, соратники Трампа могли сотрудничать с представителями РФ, координируя публикацию украденных данных.

Российские следы вокруг Дональда Трампа "Россия никогда не пыталась оказывать на меня давление" "Россия никогда не пыталась оказывать на меня давление. И я никак не связан с Россией: ни сделок, ни кредитов - ничего!" Знаменитый твит президента США Дональда Трампа от 11 января 2017 года звучит предельно категорично. И тем не менее в Вашингтоне не утихают скандалы вокруг возможных связей окружения Трампа с Россией, а общественности становятся известны все новые нелицеприятные факты.

Российские следы вокруг Дональда Трампа Компромат на президента? Подробности Стало известно, что Трамп еще в 90-е годы пытался наладить связи с Москвой, а в 2000-е годы обзавелся бизнес-партнерами из России, часть которых, как позже выяснили СМИ, оказались связаны с организованной преступностью. В 2013 году Трамп провел в Москве конкурс "Мисс Вселенная" и якобы устроил в отеле Ritz-Carlton сексуальную оргию, информацией о которой и обладают спецслужбы РФ.

Российские следы вокруг Дональда Трампа Экс-советник Трампа - на зарплате в Москве? Майкл Флинн был советником президента США менее месяца. 14 февраля он ушел в отставку после появления информации о том, что, не имея полномочий, обсуждал по телефону санкции США против РФ с послом Сергеем Кисляком и скрыл это от Майка Пенса. Выяснилось, что в 2015 году Флинн получал деньги за услуги компаниям РФ. В 2017 году Флинн признался, что сообщил ФБР ложные сведения о своих контактах с РФ.

Российские следы вокруг Дональда Трампа Уволен за рвение в расследовании связей с РФ? Деятельность Флинна стала поводом для нескольких расследований, одно из которых возглавлял экс-глава ФБР Джеймс Коми. В начале мая он был уволен Трампом. Официально - за "некомпетентность". На деле, как уверены СМИ, - за нежелание прекратить расследование дела Флинна и вмешательства РФ в избирательную кампанию в США, которое, "вне всяких сомнений", имело место, заявил Коми на слушаниях в Сенате.

Российские следы вокруг Дональда Трампа Зять Трампа тоже замешан? Расследования "российского досье" уже не ограничиваются Флинном. Министр внутренней безопасности США Джон Келли указал в начале июня, что зять Дональда Трампа и старший советник президента США Джаред Кушнер являются фигурантом расследования министерства юстиции по делу о вмешательстве России в выборы главы американского государства в 2016 году.

Российские следы вокруг Дональда Трампа Трамп раскрыл секретную информацию? Сам президент США, впрочем, тоже не остается в стороне. Поводом для нового скандала послужила его встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и послом РФ в США Сергеем Кисляком в Белом доме 10 мая. В ходе встречи Трамп, как утверждали СМИ, раскрыл россиянам совершенно секретные данные, полученные американцами от израильской разведки, таким образом подвергнув опасности агентурную сеть израильтян.

Российские следы вокруг Дональда Трампа Кремль все отрицает Президент Владимир Путин назвал обвинения в адрес Трампа в разглашении секретной информации "политической шизофренией" и заявил, что Москва готова предоставить Сенату и Конгрессу США запись беседы президента США и главы МИД РФ, состоявшейся 10 мая в Белом доме. Что касается всех прочих обвинений, то Кремль отрицает свое вмешательство в кампанию по выборам президента США в 2016 году.

Российские следы вокруг Дональда Трампа Семейное дело В скандал вовлечен и сын Трампа. В ходе избирательной кампании в 2016-м Трамп-мл. встречался с юристом из РФ Натальей Весельницкой. Она якобы обещала предоставить компромат на Хиллари Клинтон. Трамп-младший это отрицает. Была опубликована и его переписка с Wikileaks. Она по времени совпала с публикацией украденных данных Демпартии. Этот эпизод - ключевой в попытке вмешательства РФ в выборы в США.

Российские следы вокруг Дональда Трампа Боты на службе Американская соцсеть Facebook обнаружила тысячи политических рекламных объявлений, которые были опубликованы в Сети с июля 2015 года по май 2017 года. Оплачены они были с 470 фейковых страниц и учетных записей, связанных друг с другом и предположительно управлявшихся из России.

Российские следы вокруг Дональда Трампа Интернет как поле боя Собственные расследования провели и другие компьютерные гиганты. Google выяснил, что российские агенты потратили десятки тысяч долларов на приобретение рекламных площадей с целью распространения дезинформации. Twitter заблокировал сотни аккаунтов. Microsoft инициировала проверку покупки рекламы, связанной с американскими выборами, в поисковике Bing.

Российские следы вокруг Дональда Трампа Первый обвиняемый В рамках расследования вмешательства РФ в выборы в США обвинение было предъявлено экс-главе избирательного штаба Трампа Полу Манафорту. Его обвинили в заговоре против интересов США. Упомянули факт получения крупной суммы за работу на Януковича. В 2018 году Манафорта обвинили в отмывании около 30 млн долларов. Он согласился сотрудничать со спецпрокурором Мюллером и признал вину по двум обвинениям.

Российские следы вокруг Дональда Трампа Ложь выходит наружу Одновременно стало известно о том, что экс-советник Трампа по внешней политике Джордж Пападопулос, работавший в его избирательном штабе, признался в даче ложных показаний ФБР. Он скрыл факт встречи с иностранцами, имеющими отношение к властям РФ. В показаниях фигурирует и встреча с якобы племянницей Путина. За дачу ложных показаний Пападопулос был приговорен к двухнедельному тюремному сроку.

Российские следы вокруг Дональда Трампа Адвокат Трампа отправился за решетку По данным спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего предполагаемое вмешательство РФ в выборы в США, некий гражданин РФ выходил на связь с экс-адвокатом Трампа Майклом Коэном во время избирательной кампании. Генпрокуратура США обвинила Коэна в ложных показаниях в Конгрессе, налоговых преступлениях и других правонарушениях. Экс-адвокат Трампа приговорен к трем годам лишения свободы. Автор: Павел Лось, Михаил Бушуев

