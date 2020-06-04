 Светлана Тихановская из-за угроз может выйти из гонки за пост президента Беларуси | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 16.06.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Светлана Тихановская из-за угроз может выйти из гонки за пост президента Беларуси

"Передо мной стоит выбор: дети или дальнейшая борьба. Я думаю, что мой выбор будет очевиден", - заявила жена популярного белорусского блогера Сергея Тихановского.

Здание районной администрации в Гомеле, фото из архива

Здание районной администрации в Гомеле, фото из архива

Супруга оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлана во вторник, 16 июня, объявила о готовности отказаться от подачи заявки на регистрацию кандидатом в президенты Беларуси, объяснив этот шаг угрозами, которые поступили ей и ее детям. Когда Тихановская приехала в Гомель, чтобы начать сдачу 100 тысячи подписей, необходимых для регистрации, "на пороге одной из администраций" ей поступил анонимный звонок. Послание было "с угрозами в мой адрес и адрес моих детей с условием того, что я не должна продолжить эту поездку", рассказала Светлана Тихановская в видеообращении к своим сторонникам.

"Передо мной стоит выбор: дети или дальнейшая борьба. Я думаю, что мой выбор будет очевиден", - продолжила Тихановская и попросила с пониманием отнестись к любому ее решению.

Президентские выборы в Беларуси запланированы на 9 августа. Автору популярного в стране YouTube-канала "Страна для жизни" Сергею Тихановскому отказали в регистрации инициативной группы для выдвижения его кандидатуры, так как в период подачи документов он был взят под арест. Блогеру предъявили обвинения в грубом нарушении общественного порядка. Светлана Тихановская указала мужа в качестве руководителя ее инициативной группы.

Смотрите также:

  • Участники акции против интеграции Беларуси с Россией идут по центру Минска

    Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси

    Несогласованная акция в центре Минска

    В центре Минска в пятницу, 20 декабря, прошла акция протеста против интеграции Беларуси с Россией. Демонстрация не была согласована с властями, в ней приняли участие не менее 1100 человек, сообщает белорусское онлайн-издание tut.by.

  • Участница акции протеста в Минске держит плакат с надписью: Давайте договоримся так: мы - тут, а вы - там

    Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси

    "Мы - тут, а вы - там"

    Собравшиеся на демонстрации скандировали: "Никаких союзов с имперской Россией". Участница акции держит плакат с надписью: "Давайте договоримся так: мы - тут, а вы - там".

  • Участник акции стоит с плакатом: Мистер Путин, белорусы - не россияне

    Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси

    "Белорусы - не россияне"

    Один из участников акции держал плакат с надписью: "Мистер Путин, белорусы - не россияне".

  • Белорусские оппозиционные политики на демонстрации в Минске

    Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси

    На акции выступили оппозиционеры

    В демонстрации участвовали белорусские оппозиционные политики - Юрий Губаревич, Павел Северинец и другие. Они выступили перед собравшимися. За участие в предыдущих акциях протеста - 7 и 8 декабря - Северинцу назначили административный арест в 15 суток, но отпустили домой, предупредив о недопустимости проведения подобных мероприятий.

  • Участница акции протеста держит плакат: 25 лет - ума нет

    Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси

    "25 лет - ума нет"

    Александр Лукашенко занимает должность президента дольше всех других глав государств в Европе - уже 25 лет. Видимо, на это намекает участница протестной акции.

  • В конце акции в Минске несколько сотен человек выстроились в живую цепь.

    Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси

    Живая цепь против интеграции с Россией

    В конце акции несколько сотен человек выстроились в живую цепь. После этого демонстрация закончилась, и участники разошлись. Хотя во время мероприятия милиционеры предупреждали собравшихся, что оно не согласовано, задержаний не было.

  • Пустая Октябрьская площадь во митинга за интеграцию России и Беларуси

    Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси

    На акцию за интеграцию с Россией... никто не пришел

    Утром 20 декабря также на Октябрьской площади должен был пройти митинг за интеграцию России и Беларуси. Его организовывали "левопатриотические общественные объединения" Беларуси. Акция не состоялась, потому что на нее, кроме журналистов, никто не пришел.

    Автор: Александра Богуславская, Минск, Анастасия Аринушкина


Смотреть видео 04:13

Западные эксперты о давлении на Бабарико, отношениях Минска с ЕС и роли России

Аудио- и видеофайлы по теме

Рассорит ли дело Тихановского Лукашенко с Евросоюзом  

Обыски в Белгазпромбанке - это часть атаки на Бабарико со стороны Лукашенко?  

Также по теме

Weißrusslad Minsk | Sergej Tichanowskij - Weißrussischer oppositioneller Blogger im DW Interview

Жена блогера Тихановского о найденных при обыске деньгах 04.06.2020

Светлана Тихановская - жена задержанного белорусского блогера, участвующая в президентской кампании, прокомментировала DW проведенные у них обыски и сообщила, что ничего не знала о найденных деньгах.

Weißrussland Kundgebung zur Unterstützung der Präsidentschaftskandidatin Swetlana Tichanowskaja in Minsk

В Минске прошли пикеты за альтернативных кандидатов в президенты 07.06.2020

Акция в столице Беларуси в поддержку альтернативных кандидатов в президенты собрала более 1000 человек, оценили правозащитники. После акции был задержан оппозиционный политик Павел Северинец и еще около 10 человек.

Weißrusslad Minsk | Sergej Tichanowskij - Weißrussischer oppositioneller Blogger im DW Interview

В Беларуси после третьего обыска у блогера Тихановского нашли деньги 04.06.2020

На даче Сергея Тихановского третья присланная следственная бригада обнаружила 900 тысяч долларов.

Реклама

Самые читаемые

Сбор зерновых в Туркмении: с полицией на полях и опечатанными мельницами  

Итоги пятого срока Лукашенко: что сделано из обещанного  

Две мамы и один папа: история гомосексуальных родителей  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно