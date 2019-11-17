Сверхпотребление погубит планету?

"Мне не нужны 10 штанов, мне хватит 5, но они должны быть хорошими,"- говорит Катрин Шлёмер (Katrin Schlömer), 23-летняя активистка Greenpeace, стоя у магазина дешевой одежды Primark в Бонне. Primark считается сетью "быстрой моды" - новые модели в отделения поступают едва ли не каждый день, но так же быстро выбрасываются покупателями. Что неудивительно, учитывая стоимость: например, джинсы стоят в Primark от 10 до 15 евро.

На Катрин - джинсы Armedangels, средняя цена на которые у бренда составляет 100 евро. Зато, по словам экоактивистки, они производятся без вреда окружающей среде и со справедливой оплатой труда рабочих, да и служат гораздо дольше.

Экоактивисты призывают меньше потреблять, индустрия моды - против

Катрин Шлёмер

К такой логике сегодня склоняются все больше молодых людей, обеспокоенных изменением климата. По их мнению, привычка к чрезмерному потреблению - дешевые перелеты вместо экологичного транспорта, использование одноразовой посуды, выбрасывание тонн пригодных к употреблению продуктов питания, которые "потеряли товарный вид" - расточительство, которое наносит серьезный ущерб окружающей среде и может довести планету до "точки невозврата".

В индустрии моды такими настроениями среди молодежи довольны не все. В конце октября гендиректор бренда одежды H&M Карл-Йохан Перссон раскритиковал тех, кто призывает прекратить летать, потреблять и вообще делать то, что наносит вред экологии. "Да, это может привести к небольшому улучшению для окружающей среды, но у этого будут ужасные социальные последствия", - сказал Перссон в интервью Bloomberg, добавив, что нужно заниматься не только уменьшением воздействия человека на природу, но и продолжать создавать рабочие места, улучшать систему здравоохранения и давать людям возможность получать преимущества от экономического роста.

Катрин такая позиция кажется утопичной. "Бесконечный рост экономики невозможен. В какой-то момент все реки будут отравлены, а ресурсов не останется", - говорит она.

Насколько влиятельно растущее экодвижение?

Хотя таких молодых людей, как Катрин, становится все больше, экономисты отмечают, что объемы потребления от этого не уменьшаются. Более того, потребление продолжает ускоренно расти.

Гендиректор H&M Карл-Йохан Перссон (фото из архива)

"Многие осознают необходимость защиты окружающей среды. Но это не значит, что они и действуют соответственно," - говорит Рональд Кубе (Roland Kube), экономист из кельнского Института немецкой экономики (IW). Он поясняет, что, даже понимая последствия сверхпотребления для планеты, многие не готовы отказываться от новинок техники, отпусков за границей и новой одежды.

Моду на сокращение потребления профессор Вернер Айххорст (Werner Eichhorst) из немецкого Института экономики труда (IZA) называет нишевой, а популярность культуры совместного потребления - бартер, аренда или обмен вместо покупки, починка старого вместо приобретения нового - считает скорее "медийной", чем реальной. "99% людей эти темы не интересуют", - заключил он.

Необходимое потребление или потребительство - где граница?

"Что такое слишком много или слишком мало потребления? Что вообще такое здоровое потребление?" - задает риторический вопрос Айххорст в разговоре с DW. Он считает что границы "здорового потребления" определить едва ли возможно, а предписывать их людям уж тем более не нужно.

"У каждого есть свобода делать то, что он хочет, пока это не наносит вреда. Мы живем в свободном обществе," - напоминает Кубе. Он считает наличие широкого выбора и способность производителей покрыть потребности потребителей скорее позитивным моментом, однако отмечает и фактор нерациональности. "То, что многие продукты используются слишком быстро или выбрасываются вообще неиспользованными - большая неэффективность," - говорит он, призывая к поиску экономических решений.

Как уменьшить потребление без ущерба экономике

Экономисты считают, что рационализировать потребление можно и с помощью рыночных механизмов. Помимо стандартных предложений вторичной переработки и использования отходов, одним из главных инструментов они называют включение стоимости негативного воздействия на окружающую среду - например, выбросов углекислого газа - в цену продукта.

"Например, когда в текстильном производстве используются химикаты, там должна работать система контроля. Это конечно может привести к удорожанию производства. Но дело не в повышении цены как таковой, а в том, чтобы учитывать стоимость нанесенного экологии вреда", - поясняет Кубе. По его словам, сейчас цена устранения экологических последствий не входит в стоимость товара, и это нужно исправлять.

Профессор Айххорст также считает эту меру основной. По его мнению, включение нанесенного окружающей среде ущерба в цену товара должно быть задачей государственных или международных органов стандартизации. Эксперт отмечает, что несмотря на наличие уже сегодня широкого ассортимента экотоваров, цена которых включает в себя стоимость экологического урона, баланс интересов по-прежнему не достигается, так как массовый покупатель все равно реагирует именно на цену, приобретая пусть неэкологичные, но более дешевые товары.

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