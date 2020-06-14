Сбор зерновых в Туркмении: с полицией на полях и опечатанными мельницами

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на днях лично проверил, как убирают урожай зерна на востоке республики. Эта проверка прошла на фоне расширения практики использования карточек при получении населением продуктов питания, а также повсеместного ужесточения мер по контролю за собранными зерновыми.

Туркменская полиция на полях и опечатанные мельницы

"В стране остро ощущается нехватка муки, в магазинах за ней очереди, давка и драки. В Лебапском велаяте полицейские приставлены чуть ли не к каждому комбайну во время уборки. Так власти борются с тем, что часть собранного зерна дайханин по договоренности с комбайнером забирает себе, а не сдает государству", - рассказал DW глава НПО "Туркменская инициатива по правам человека" (ТИПЧ) в Вене Фарид Тухбатуллин. Более того, на время уборки урожая государство остановило работу мельниц.

Фарид Тухбатуллин

"Перед началом уборочной представители районных администраций, полиции и налоговой инспекции объезжали хозяйства дайхан, у которых есть свои небольшие мельницы, и опечатывали их. Эти меры направлены на то, чтобы все зерно попало в государственные зернохранилища", - говорит собеседник DW. Действительно, если мельнику не дать перемолоть зерно в муку, то и брать зерно для него бессмысленно.

В свою очередь, лидер Туркменской республиканской партии в изгнании Нурмухаммед Ханамов со ссылкой на свои источники подтвердил эту информацию. И дополнил ее тем, что не только на востоке Туркмении, но и по всей стране, включая западные прикаспийские районы, так называемым частникам власти не дают ни молоть муку, ни продавать зерно. "Случается, мельницу не просто опечатывают, а перерезают высоковольтный кабель электропитания. Его самостоятельно не восстановить, так что хозяину мельницы придется еще и заплатить за восстановление", - добавил оппозиционный политик.

Туркменские совхозы и колхозы

Но какие цели преследуют власти, беря на вооружение вышеописанные методы? Чтобы понять это, надо разобраться в том, как устроено туркменское сельское хозяйство. По словам Ханамова, после обретения независимости первый президент Туркмении Сапармурат Ниязов фактически сохранил советскую систему совхозов и колхозов, которые переименовали в дайханские хозяйства: "Часть земель отдали под аренду, но частный сектор развивался слабо. Основную долю составляют, по сути, государственные организации. Дайхане в них получают зарплату, а руководители хозяйств подчинены районным администрациям. И районные начальники сейчас ездят по частным хозяйствам и препятствуют продавать их зерно и перерабатывать его".

Памятник первому президенту Туркмении Сапармурату Ниязову

Это, по словам оппозиционера, будет длиться до окончания уборки: "Когда государственные зернохранилища сдадут собранный урожай, запрет будет снят, и тогда хозяева мельниц закупят зерно для своих нужд. Или все же извлекут из тайников то, что удалось припрятать или взять с полей, обманув контролеров".

Но к чему такие сложности? Дело в том, что планы по сбору зерновых спускаются дайханским хозяйствам сверху, и эти планы - завышенные. "Выполнить их не реально, но руководители хозяйств возразить не могут. Зная это, местные начальники латают, как могут, дыры между планом и реальностью. А сделать это они в состоянии одним способом: на период уборки забрать у частников все зерно, а чтобы тем невыгодно было его прятать и перерабатывать - опечатать мельницы", - продолжает туркменский политик, живущий в Вене.

При этом власти, по его словам, обещают скупить у частников все зерно, пусть и по очень низким ценам. "Оно добавляется к тому, что убрано дайханскими хозяйствами, и с этими цифрами местное начальство отчитывается перед центром. После этого запрет на работу мельниц снимается", - пояснил DW эту схему Ханамов. По его выражению, такая практика известна еще со времен Ниязова и используется столь же регулярно, как повторяются в стране проблемы с мукой и хлебом.

Президент Туркмении и надежды на урожай

Но если судить по сообщениям туркменских СМИ, то в этом году урожай должен быть хорошим. "Когда на днях Гурбангулы Бердымухамедов был в Лебапе и разговаривал с одним из фермеров, прозвучала цифра, что с одного гектара можно собрать 45 центнеров зерновых. Это значит, что следует ожидать лучшего урожая, чем в последние годы", - замечает Фарид Тухбатуллин.

Гурбангулы Бердымухамедов

Но тут же уточняет, что это было сказано перед камерой ТВ, а те, кто на таких же полях и в таких же условиях работают, утверждают, что максимум возможного сейчас - 36-37 центнеров с гектара. Тухбатуллин соглашается, что опечатанные на время уборочной мельницы - не новость для Туркмении, да и полицейские на полях появились не впервые.

"Выручка арендаторов земель, занятых в производстве зерна, минимальна, потому что расходы на топливо и услуги комбайнеров вычитаются из их доходов. Арендаторы заинтересованы подворовывать - часть собранного зерна не сдавать и из него либо самим молоть муку, либо продавать на сторону", - рассуждает он. Конечно, контролировать дайхан при уборке зерна власти пытались и в прошлые годы. "Но где контроль, там коррупция. Крестьяне давали взятки контролерам, и так или иначе обходили запреты", - указывает глава ТИПЧ.

Туркменская молодежь, блокировка интернета и сила слухов

Тем не менее нынешнее положение Тухбатуллин называет исключительным: "Когда весной этого года продовольственные проблемы позволили выявить, как много недостает зерна, собранного в прошлом году, власти начали масштабную кампанию по борьбе с "несунами" зерна с полей. Ситуация с продовольствием в этом году сильнее обычного беспокоит руководство страны из-за волны протестов, охватившей весь мир. Неслучайно сам президент поехал проверять ход уборки зерновых".

Правозащитник исходит из того, что сообщения об этой волне протестов дошли до населения Туркмении, несмотря на жесткую цензуру в СМИ и в интернете: "Сейчас туркменская молодежь научилась обходить блокировки в интернете и получать доступ к информации из-за рубежа. А от молодежи информация идет в общество посредством слухов".

Смотрите также:

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Общее прошлое, похожее настоящее Страны Центральной Азии роднит не только общее советское прошлое. Экономическая ситуация везде оставляет желать лучшего, уровень коррупции и рейтинг свободы слова во всех странах примерно одинаковый, и даже прирост населения похож. Хотя, конечно, есть и различия.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Узбекистан: Сельское хозяйство отступает В Узбекистане с момента распада СССР кардинально изменилась структура экономики: раньше доля сельского хозяйства превышала треть, а сейчас не составляет и одной пятой. За последние пять лет в стране существенно выросла безработица. Минимальная зарплата - 36 евро, пенсия - 71 евро. Раньше именно Узбекистан "поставлял" большинство гастарбайтеров в РФ.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Узбекистан: Политические эмигранты Во времена правления Ислама Каримова, жестко подавлявшего любые формы инакомыслия, на долю Узбекистана приходилось больше всего политических беженцев из региона - в первую очередь в страны Запада. Многие жители республики вынуждены были бежать, спасаясь от репрессий после подавления узбекскими властями восстания в Андижане.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Узбекистан: Смена президента С 1991 года в Узбекистане было всего два руководителя. Ислам Каримов правил с 1991 года вплоть до своей смерти в 2016 году (ему было 78 лет). После него президентом стал Шавкат Мирзиёев. Сейчас ему 59 лет - и сложно угадать, как надолго он "задержится" во власти. Формально в парламенте представлены 4 партии плюс движение экологов, однако независимые СМИ называют выборы "политическим шоу".

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Таджикистан: Гастарбайтеры покидают РФ Официально безработица в Таджикистане очень низкая - около 2,5%. Однако эксперты убеждены, что эта цифра занижена минимум вчетверо. По данным fergananews.com, средняя пенсия в Таджикистане в 2015 году была гораздо ниже, чем в других странах - около 30 евро в месяц. Количество трудовых мигрантов из этой страны в России уменьшается: сейчас в РФ живет менее 700 тысяч таджиков.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Таджикистан: Исламский фактор Многих иностранных боевиков ИГ вербуют в Таджикистане, а потом, через другие страны, переправляют их на боевые территории. Западные эксперты считают, что с точки зрения исламизма Таджикистан - самая уязвимая страна в регионе. Таджикские власти используют этот фактор для подавления всякого инакомыслия.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Таджикистан: 201-я военная база На таджикской территории находится 201-я военная база РФ. В 90-е годы российские военные участвовали в миротворческой миссии, остановившей гражданскую войну в Таджикистане. Сейчас база существует для того, чтобы служить своеобразным "щитом" для опасностей, исходящих из соседнего Афганистана. На базе в качестве вольнонаемных служащих работает много таджиков, получая высокие зарплаты.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Таджикистан: Преследования оппозиции Глава Таджикистана - Эмомали Рахмон. И хотя он во власти уже 22 года, он не первый и не единственный президент страны - до него Таджикистаном руководили Кахар Махкамов и Рахмон Набиев (каждый - меньше года). В нынешнем составе таджикского парламента представлены 4 партии, однако реальной оппозиции в стране нет. HRW заявили, что власти Таджикистана арестовывают и пытают оппозиционеров.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Туркмения: Без свободы, но с ресурами В Туркмении сравнительно высокая средняя зарплата - около 290 евро в месяц (данные asgabad.net). И хотя более половины населения занята в сельском хозяйстве, туркменская экономика до сих пор крайне зависима от экспорта энергоресурсов. Население до сих пор не платит за газ, воду и свет. Зато в рейтинге свободы прессы Туркмения находится на "почетном" третьем месте... с конца - 178-м.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Туркмения: Жизнь после Туркменбаши О двух местных президентах слагают песни и легенды. Сапармурат Ниязов, знаменитый "Туркменбаши" - отец всех туркмен - правил (на разных должностях) с 1985 года. В 2006 он скончался, а эстафету перенял Гурбангулы Бердымухамедов. Ему всего 59 лет, а президентские выборы он уже выигрывал трижды. Говорить о какой-либо оппозиции в Туркмении, одной из самых диктаторских стран региона, нельзя.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Казахстан: Зависимость от нефти Экономика Казахстана - крупнейшая в регионе и вторая на постсоветском пространстве. Однако ее благополучие вплотную зависит от цен на природные ресурсы, включая нефть. За последние годы курс тенге неоднократно опускался. Средняя зарплата в стране - около 410 евро (по данным forbes.kz).

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Казахстан: Астана - визитная карточка Казахстан стремится быть как можно более близким к европейской культуре. Столица Астана - визитная карточка страны. Здесь находятся основные административные учреждения страны и офисы крупных компаний.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Казахстан: Под руководством долгожителя Казахстаном правит главный постсоветский долгожитель - Нурсултан Назарбаев (официальный титул - "Елбасы", лидер нации). У власти он находится с 1989 года. Очередные выборы, в 2015 году, он выиграл, набрав почти 98% голосов. Оппозиция в Казахстане существует, однако она находится под жестким прессингом властей.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Киргизия: Иссык-Куль и свобода слова Не так давно внешний долг Киргизии резко вырос, что осложняет экономическое положение страны. Зато именно здесь находится знаменитый Иссык-Куль - и туризм приносит казне немало денег. Да и со свободой прессы тут неплохо: в рейтинге "Репортеров без границ" Киргизия на 89-м месте - выше всех соседей, РФ, Беларуси и Украины!

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Киргизия: Базы в Манасе и Канте Киргизия зарабатывала на том, что предоставляла право размещать на своей территории иностранные военные базы. Так в аэропорту "Манас" вблизи Бишкека до 2014 года находилась военная база США - в числе прочего, здесь дозаправлялись американские самолеты, летевшие в Афганистан. А в Канте до сих пор размещена российская военная база.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Киргизия: Уже четыре президента В сравнении с другими странами региона, в Киргизии царит относительная демократия - там с 1990 года правит уже четвертый президент (включая одного временного), причем первых двух - Аскара Акаева и Курманбека Бакиева - свергали в результате революций. Многим памятны трагические события 2010 года, когда на юге страны погибли более 200 человек. Очередные выборы президента пройдут в ноябре 2017 года. Автор: Григорий Аросев

