 Сборные Германии и России победили в отборочных матчах ЧЕ-2020 | Новости из Германии о Европе | DW | 11.06.2019

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Европа

Сборные Германии и России победили в отборочных матчах ЧЕ-2020

В очередном раунде отборочного турнира к Евро-2020 сборная Германии в группе C разгромила эстонцев (8:0) , а российские футболисты в группе I победили Кипр со счетом 1:0.

Футболисты немецкой сборной во время матча с Эстонией в отборочном туре Евро-2020 11 июня 2019 года

Футболисты немецкой сборной во время матча с Эстонией в отборочном туре Евро-2020 11 июня 2019 года

Сборная ФРГ во вторник, 11 июня, всухую обыграла в Майнце эстонских футболистов в отборочном матче Чемпионата Европы 2020 в группе С, успешно реализовав восемь из двадцати семи ударов по воротам соперника.

При этом дублем отметились Марко Ройс и Серж Гнабри. Также в составе бундестим отличились Леон Горецка, Илкай Гюндоган, Тимо Вернер (79 минута) и Лерой Сане (88 минута)

Контекст

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История с Мамаевым и Кокориным словно создана для того, чтобы оттенить скандалы последних месяцев. А заодно дать аудитории почувствовать, что ее мнение, хотя бы по этому вопросу, что-то значит, считает Александр Плющев. (10.10.2018)

По статистике на протяжении 82 процентов игрового времени мяч оставался во владении немецких игроков.

Таким образом, сборная ФРГ набрала девять очков в трех матчах и на данный момент уступает в группе С лишь команде Северной Ирландии, на счету которой 12 очков после четырех игр.

Россия обыграла Кипр со счетом 1:0

В этот же день российская сборная нанесла в Нижнем Новгороде поражение команде Кипра со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил полузащитник Алексей Ионов, завершивший прострел Федора Кудряшова.

Эта победа позволила команде Станислава Черчесова с девятью очками выйти на второе место в группе I. Лидирует в группе Бельгия, набравшая 12 очков в четырех играх.

Следующий матч бундестим проведет 6 сентября в Берлине против сборной Нидерландов. Россия сыграет в этот же день в Глазго против Шотландии. 

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    Автор: Ефим Шуман


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