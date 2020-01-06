 Сбивший немецких туристов в Южном Тироле водитель помещен в тюрьму | Новости из Германии о Европе | DW | 06.01.2020

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Европа

Сбивший немецких туристов в Южном Тироле водитель помещен в тюрьму

Мужчина был выписан из больницы, куда он был помещен сразу после аварии, и доставлен в СИЗО. В его крови нашли почти 2 промилли алкоголя. Ему грозит до 18 лет лишения свободы.

Итальянские полицейские исследуют место трагедии в Южном Тироле

Итальянские полицейские исследуют место трагедии в Южном Тироле

27-летний водитель, совершивший наезд на группу немецких туристов в южнотирольском городке Лутаго на севере Италии, выписан из больницы и помещен в следственный изолятор. Об этом в понедельник, 6 января, сообщает агентство dpa со ссылкой на представителя итальянской полиции. Сразу после аварии, произошедшей в ночь на воскресенье, 5 января, мужчина был госпитализирован - медики не исключали, что он может предпринять попытку самоубийства.

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В результате наезда автомобиля  Audi TT на 17 человек, шестеро туристов погибли на месте. 11 человек были доставлены в больницы региона Южный Тироль и австрийского города Инсбрука. Один из пострадавших до сих пор находится в крайне тяжелом состоянии. Представители итальянских правоохранительных органов пока не комментируют состояние здоровья пострадавших в аварии.

Ранее стало известно, что в крови водителя автомобиля было обнаружено почти 2 промилле алкоголя, правоохранительные органы полагают, что он значительно превысил скорость. Экспертиза, позволяющая оценить скорость движения автомобиля в момент наезда, пока продолжается. Водителю может грозить до 18 лет лишения свободы.

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