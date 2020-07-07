Сафронова подозревают в передаче секретов чешской разведке

Журналиста и бывшего сотрудника "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, арестованного во вторник, 7 июля, Лефортовским судом Москвы на 2 месяца, подозревают в передаче секретных данных разведке Чехии. Об этом в тот же день сообщил глава правозащитной организации "Команда 29" адвокат Иван Павлов, который представлял Сафронова на суде по избранию меры пресечения.

Следствие считает, что Сафронов был завербован в 2012 году, а в 2017-м передал чешской спецслужбе секретные сведения о поставках вооружений России на Ближний Восток и Африку. Причем чешская разведка была прикрытием для разведки США, полагают следователи.

За журналистом "давно следили"

"Дело было возбуждено шестого числа, то есть вчера. Но в нем уже семь томов, прошитых и пронумерованных, с корками. Такое редко бывает даже спустя годы предварительного следствия", - сказал Павлов, добавив, что очевидно за Сафроновым давно следили.

Адвокат признал, что в России по делу о госизмене практически не оправдывают, однако надеется, что времена изменятся. "Я надеюсь, что сейчас вы сможете продемонстрировать власти свою реакцию на дело Ивана Сафронова. Одного Ивана (Голунова. - Ред.) вы уже отбили, отбейте еще второго", - обратился он к журналистам.

30-летний Иван Сафронов был задержан ранее 7 июля. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена". В ФСБ заявили, что Сафронов, "выполняя задание одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации". Сам Сафронов вину не признает и считает, что его преследование связано с журналистской деятельностью.

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