 Сафронова подозревают в передаче секретов чешской разведке | Новости из Германии о России | DW | 07.07.2020

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Россия

Сафронова подозревают в передаче секретов чешской разведке

Следствие считает, что журналист Сафронов в 2017 году передал чешской разведке сведения о поставках оружия РФ на Ближний Восток и Африку. При этом чешскими спецслужбами якобы руководили американцы.

Иван Сафронов (справа)

Иван Сафронов (справа)

Журналиста и бывшего сотрудника "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, арестованного во вторник, 7 июля, Лефортовским судом Москвы на 2 месяца, подозревают в передаче секретных данных разведке Чехии. Об этом в тот же день сообщил глава правозащитной организации "Команда 29" адвокат Иван Павлов, который представлял Сафронова на суде по избранию меры пресечения.

Следствие считает, что Сафронов был завербован в 2012 году, а в 2017-м передал чешской спецслужбе секретные сведения о поставках вооружений России на Ближний Восток и Африку. Причем чешская разведка была прикрытием для разведки США, полагают следователи.

За журналистом "давно следили"

"Дело было возбуждено шестого числа, то есть вчера. Но в нем уже семь томов, прошитых и пронумерованных, с корками. Такое редко бывает даже спустя годы предварительного следствия", - сказал Павлов, добавив, что очевидно за Сафроновым давно следили.

Адвокат признал, что в России по делу о госизмене практически не оправдывают, однако надеется, что времена изменятся. "Я надеюсь, что сейчас вы сможете продемонстрировать власти свою реакцию на дело Ивана Сафронова. Одного Ивана (Голунова. - Ред.) вы уже отбили, отбейте еще второго", - обратился он к журналистам.

30-летний Иван Сафронов был задержан ранее 7 июля. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена". В ФСБ заявили, что Сафронов, "выполняя задание одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации".  Сам Сафронов вину не признает и считает, что его преследование связано с журналистской деятельностью.

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    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Против сфабрикованных дел

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  • Участники протеста собрались в полдень у памятника Грибоедову

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Несколько тысяч участников

    Участники протеста - по разным оценкам их было от 1000 до 3000 человек - собрались в полдень у памятника Грибоедову на Чистопрудном бульваре. У многих были плакаты, футболки, значки и кепки с надписью "Я/Мы Иван Голунов".

  • Среди участников были не только журналисты, которые изначально выступили инициаторами акции.

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Сотни как Голунов

    Среди участников были не только журналисты, которые изначально выступили инициаторами акции. Многие из митингующих в интервью корреспонденту DW отмечали, что это их способ обратить внимание властей на беспредел властей и правоохранительных органов. По их словам, таких случаев, как с Голуновым, в России сотни, но на них не обращают внимания.

  • Участник акции протеста Андрей

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    "Подбросить нарколабораторию"

    Тридцатилетний Андрей пришел на митинг, потому что его не устраивает, что происходит в стране. "Сначала пенсионная реформа, затем ограничение интернета. С каждым разом все больше походит на репрессии. Но то, что случилось с Голуновым - за гранью добра и зла. Даже такие простые люди, как я, уже не смогли больше терпеть и вышли. Нам всем могут подбросить нарколабораторию", - говорит он.

  • Участники акции протеста

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Голунов как новый символ сопротивления

    Хотя самого Ивана Голунова на марше не было, его имя уже стало символом сопротивления против фабрикации уголовных дел, считает правозащитница Зоя Светова. "Это еще одна возможность напомнить о делах историка Юрия Дмитриева, Олега Сенцова, Анастасии Шевченко и многих других", - говорит она.

  • Первые задержания начались сразу, как митингующие начали движение по бульварам.

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    За футболку - в автозак

    Первые задержания начались сразу, как митингующие начали движение по бульварам. Поначалу задерживали тех, у кого в руках были плакаты или другие предметы с символикой акции. Сотрудники полиции десятками уводили их в заготовленные вдоль бульвара автозаки и увозили в ОВД.

  • Среди задержанных на Трубной площади был основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Новый арест Навального

    Среди задержанных на Трубной площади был основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. "Власть страшно испугалась фантастического единодушного проявления солидарности в деле Голунова", - написал он из автозака. Через несколько часов после составления административного протокола о повторном нарушении порядка проведения и участия в публичном мероприятии оппозиционера отпустили.

  • Жесткие действия полиции

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Пострадавшие во время акции

    Позже полиции стала действовать жестче. Задерживая, участников протеста волокли по земле и били дубинками. В ОДВ-Инфо сообщают о нескольких случаях, когда задержанным понадобилась скорая помощь. В ОВД "Головинское" вызвали пожилой женщине, а в ОВД "Алексеевское" - избитому фотографу Валерию Теневому.

  • Полицейское оцепление

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Полиция против демонстрантов

    Участники протестной акции продолжили движение по бульварам. Финалом марша должна была стать площадка напротив главного управления МВД России по городу Москве на Петровке. Здесь проходили бессрочные пикеты в поддержку Ивана Голунова. Однако полиция оцепила здание и оттеснила активистов к памятнику Страстному бульвару.

  • Участники протестной акции

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Сотни задержанных

    Всего, под данным ОВД-Инфо, во время акции полицейские задержали более 500 человек, среди них были женщины, правозащитники и несовершеннолетние участники. Многих, прежде чем отпустить, удерживали в ОВД дольше положенных трех часов.

    Автор: Елена Барышева, Москва


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