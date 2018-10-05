 Саудовский принц спрогнозировал уход России с рынка нефтепродуктов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.10.2018

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Мир

Саудовский принц спрогнозировал уход России с рынка нефтепродуктов

По словам Аль Сауда, спрос на черное золото будет расти до 2030 года, однако Китай и Россия могут исчезнуть из числа нефтепроизводителей.

Мухаммед бен Сальман Аль Сауд

Мухаммед бен Сальман Аль Сауд

Россия может серьезно сократить нефтедобычу или даже совершенно исчезнуть с рынка углеводородов "через девятнадцать лет". Уверенность в этом в интервью Bloomberg высказал первый заместитель премьер-министра Саудовской Аравии, наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Полную стенограмму интервью с ним агентство выложило в пятницу, 5 октября.

Аль Сауд спрогнозировал, что спрос на черное золото будет расти до 2030 года "более чем на один процент", "от 1 до 1,5 процента, а, возможно, и больше". Это будет сопровождаться уходом с рынка целого ряда производителей, включая Россию и Китай, считает заместитель премьера.

"Мы полагаем, например, что Китай резко сократит добычу или даже исчезнет" как поставщик "через пять лет", убежден наследный принц.

Эр-Рияд нарастит объем поставок

На фоне растущего спроса и оттока с рынка ряда других игроков "Саудовская Аравия должна будет в будущем нарастить объемы поставок", прогнозирует он, добавив, что не видит угрозы в связи с растущими объемами выпуска электромобилей. "Сегодня никто не говорит о самолетах, летающих на электричестве, или судах, передвигающихся в море посредством электричества", - добавил собеседник агентства.

Контекст

Ключевая страна ОПЕК сделала ставку на возобновляемую энергетику. Вместе с японской фирмой Softbank она построит солнечные электростанции, равные по мощности 200 атомным реакторам. (30.03.2018)

России не стоит преувеличивать могущество ОПЕК и возлагать большие надежды на достигнутую картелем в Алжире договоренность о намерении договориться, считает Андрей Гурков. (29.09.2016)

Несмотря на планы и дальше продолжать нефтедобычу Эр-Рияд еще в 2016 году провозгласил цель: преодолеть к 2030 году нефтяную зависимость. В марте этого года принц Сальман сделал важный шаг на этом направлении, подписав в Нью-Йорке с японским миллиардером, основателем и главой технологического холдинга Softbank Group Масаёси Соном соглашение о намерениях, предусматривающее поэтапное сооружение в Саудовской Аравии солнечных электростанций суммарной мощностью примерно в 200 гигаватт.  Эти объемы выработки сопоставимы с показателями производства 200 энергоблоков атомных электростанций.

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    Автор: Максим Филимонов


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