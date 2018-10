Саудовский принц назвал королевскую семью причастной к исчезновению Хашогги

Проживающий в Германии саудовский принц Халид бен Фархан Аль Сауд считает королевскую семью Саудовской Аравии причастной к исчезновению обозревателя The Washington Post Джамаля Хашогги. "Мы все знаем о судьбе оппозиционеров, которых похищают в Европе - похищают по распоряжению короля. Известные оппозиционеры наказывались по личному указанию короля. Король - это тот, кто отдает приказы", - заявил Аль Сауд в эксклюзивном интервью DW в среду, 17 октября.

По его словам, так было и в случае Джамаля Хашогги. "Я не говорю, что в это дело был напрямую вовлечен король Сальман. Но я говорю, что принятие решения и проведение (операции - Ред.) восходят к его сыну Сальману (наследному принцу Мухаммеду бен Сальману - Ред.) ", - указал далее представитель саудовской королевской династии.

"Будет найден стрелочник"

По его мнению, власти Саудовской Аравии "попытаются представить миру козла отпущения" и, к примеру, возложить вину одного из сотрудников спецслужб страны. Виноватыми могут назначить консула страны в Турции и тех 15 человек, прилетавших в Стамбул, о которых уже известно, считает Халид Аль-Сауд. "Таким образом можно было бы отвести обвинения от короля Сальмана и наследного принца", - добавил он.

Между тем газета The New York Times ранее сообщила, что подозреваемые в причастности к исчезновению Хашогги являются представителями окружения наследного принца Салмана. Один из них, по имени Махер Абдулазиз Мутреб, в этом году сопровождал принца в поездках в США, Испанию и Францию и, возможно, входит в группу его телохранителей. Другой подозреваемый - судебный медик, занимающий высокие должности в Саудовской Аравии. Из 15 подозреваемых турецкой полицией не менее девяти являются представителями силовых структур Саудовской Аравии, отмечает The New York Times.

Дело Хашогги

Об исчезновении проживающего в США 59-летнего журналиста стало известно 3 октября - на следующий день после того, как он пришел в саудовское консульство в Стамбуле, чтобы оформить документы для заключения брака со своей проживающей в Турции подругой. Турецкая полиция рассматривает версию убийства. По информации CNN, у следователей есть аудио- и видеозаписи, подтверждающие ее.

Смотрите также:

Жертвы во имя свободы печати Мальта: Дафна Каруана Галиция Журналистка Дафна Каруана Галиция погибла 16 октября 2017 года в результате подрыва арендованного автомобиля, в котором, по версии следствия, сработало дистанционное взрывное устройство. В последнее время репортер занималась расследованием в отношении главы правительства и его помощников в связи с подозрениями в коррупции. Она установила, что жене премьера принадлежит панамская офшорная компания.

Жертвы во имя свободы печати Словакия: Ян Куцияк и Мартина Куснирова Журналист Ян Куцияк и его подруга Мартина Куснирова были застрелены в своем доме в конце февраля 2018 года. Куцияк расследовал возможное влияние итальянской мафиозной группировки "Ндрангета" на правительство Словакии. В одном из своих последних материалов он обвинял приближенных премьер-министра Роберта Фицо в тесных контактах с итальянскими предпринимателями, в свою очередь, связанных с мафией.

Жертвы во имя свободы печати Мексика: Мирослава Брич Мирослава Брич была убита 23 марта 2017 года на пороге собственного дома 8 выстрелами в голову. Журналистка специализировалась на темах преступлений мексиканских наркокартелей и коррупции во власти. Убийца журналистки оставил записку со словами "Предательнице". Брич стала третьим представителем СМИ, убитым в Мексике в марте этого года.

Жертвы во имя свободы печати Ирак: Шифа Гарди Шифа Гарди погибла 25 февраля 2017 года от взрыва фугаса на севере Ирака. Она была репортером курдского телеканала "Рудав" (Rudaw) и вела репортажи о столкновениях иракских правительственных войск с боевиками ИГ. Радикальные джихадисты из ИГ обвиняются уже во многих случаях исчезновений или казней журналистов на территориях вокруг Мосула.

Жертвы во имя свободы печати Бангладеш: Авиит Рой "Вольнодумец" - так назывался блог Авиита Роя, который считал себя "светским гуманистом" и своими критическими замечания об исламе навлек на себя ярость религиозных фундаменталистов в Бангладеш. Рой жил в США, но в феврале 2015 года поехал на книжную ярмарку в Дакку, где был зарублен фанатиками с мачете. В Бангладеш блогеры и журналисты часто подвергаются нападкам исламистских экстремистов.

Жертвы во имя свободы печати Саудовская Аравия: Раиф Бадави 10 лет лишения свободы и 1000 ударов плетью - таков последний приговор писателю и интернет-активисту из Саудовской Аравии. Раиф Бадави находится в заключении с 2012 года за "оскорбление ислама". Первые удары плетью были ему публично нанесены в январе 2015 года. Последовавшая вслед за этим волна международных протестов вынудила власти частично приостановить исполнение приговора.

Жертвы во имя свободы печати Узбекистан: Салиджон Абдурахманов Узбекистанский журналист Салиджон Абдурахманов находится в заключении с 2008 года по обвинению в хранении и распространении наркотиков. По данным "Репортеров без границ", правоохранительные органы Узбекистана подкидывают наркотики неугодным властям журналистам. Абдурахманов был внештатным корреспондентом "Голоса Америки" и ряда других СМИ.

Жертвы во имя свободы печати Турция: Дениз Юджел Корреспондент немецкого издания Die Welt Дениз Юджел был задержан в Стамбуле 14 февраля 2017 года. Власти инкриминируют ему членство в террористической организации, распространение пропаганды и злоупотребления при использовании информации. По турецким законам предварительное заключение Юджела может длиться до 5 лет. Всего после путча 2016 года в Турции были лишены свободы более 140 журналистов.

Жертвы во имя свободы печати Китай: Гао Ю Независимые журналисты работают в Китае под неусыпным наблюдением властей. Бывшая внештатная сотрудница DW Гао Ю была арестована в 2014 году и в апреле 2015 года приговорена к 7 годам лишения свободы за разглашение секретных сведений. Благодаря международному давлению журналистка была выпущена из тюрьмы и сейчас находится под домашним арестом.

Жертвы во имя свободы печати Азербайджан: Мехман Гусейнов Мехман Гусейнов является один из самых популярных видеоблогеров и журналистов в Азербайджане и известен громкими разоблачениями воровства в среде чиновников. В начале 2017 года в Баку он был подвергнут избиениям и пыткам, как сообщается, группой полицейских в штатском. В марте 2017 года Гусейнов был обвинен в клевете на начальника полиции и приговорен к 2 годам тюремного заключения.

Жертвы во имя свободы печати Македония: Томислав Кежаровский В 2013 году Томислав Кежаровский был приговорен судом в Скопье к 4,5 годам тюрьмы за то, что в своей статье назвал имя свидетеля убийства другого журналиста. По словам Кежаровского, он хотел пролить свет на "некоторые из многочисленных тайных пятен в македонской полиции и судебных органах". Позже приговор был смягчен. Сейчас журналист пишет книгу о своем заключении. Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс