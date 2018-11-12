 Саудовская Аравия снизит добычу нефти на полмиллиона баррелей в день | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.11.2018

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Мир

Саудовская Аравия снизит добычу нефти на полмиллиона баррелей в день

Снижение добычи с декабря необходимо для стабилизации рынка, заявил саудовский министр энергетики. С октября один баррель сырой нефти потерял пятую часть стоимости.

Министр энергетики Саудовской Аравии на конференции в Абу-Даби

Министр энергетики Саудовской Аравии на конференции в Абу-Даби

Саудовская Аравия намерена с декабря снизить добычу нефти. Об этом министр энергетики страны Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех сообщил в понедельник, 12 ноября, на конференции ADIPEC в Абу-Даби. По словам министра, "технический анализ" указал на требуемое снижение в объеме полмиллиона баррелей в день, чтобы "стабилизировать рынок".

Накануне члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и представители не входящих в объединение государств провели встречу в рамках конференции. Участники встречи заявили, что для корректировки нефтедобычи требуются "новые стратегии", поскольку предложение в данный момент превышает спрос.

Второй пакет санкций СШАв отношении Тегерана

Конференция в Абу-Даби проходит на фоне существенного снижения цен на нефть. 9 ноября стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 70 долларов впервые с апреля. С октября один баррель сырой нефти потерял пятую часть стоимости. Аль-Фалех отметил высокие запасы нефти и добавил, что 25 стран-экспортеров не позволят подобной ситуации продолжаться.

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В преддверии ограничительных мер стоимость барреля нефти в течение 2018 года увеличивалась, достигнув в октябре уровня в 85 долларов. Месяцем ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп потребовал от ОПЕК снизить цены на нефть. Президент США неоднократно выступал с подобными заявлениями и призывал, в частности, Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти. Однако члены объединения выступили против мероприятий, нацеленных на снижение цен.

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    Автор: Максим Филимонов


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