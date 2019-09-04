 Саудовская Аравия присоединилась к миссии США в Персидском заливе | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.09.2019

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Мир

Саудовская Аравия присоединилась к миссии США в Персидском заливе

Возглавляемая США коалиция обеспечивает безопасное передвижение нефтяных танкеров в регионе Персидского залива. Конфликт с Ираном обострился после серии задержаний судов.

Американский военный в Ормузском проливе

Американский военный в Ормузском проливе (фото из архива)

Саудовская Аравия присоединяется к возглавляемой США международной коалиции, обеспечивающей безопасность нефтяных танкеров в районе Персидского залива. Об этом сообщает саудовское государственное информагентство SPA в среду, 18 сентября, со ссылкой на представителя Минобороны страны.

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Решение Эр-Рияда основывается на ранее заявленном им стремлении поддержать региональные и международные усилия по противодействию угрозам морской безопасности, поясняется в сообщении. Саудовская Аравия намерена в сотрудничестве со своими союзниками обеспечить безопасность маршрутов поставки энергоресурсов, необходимых для мировой экономики.

Обострение конфликта в регионе Персидского залива

К организованной США коалиции уже присоединились Австралия, Бахрейн и Великобритания. Германия отказалась от участия. Миссия действует на территории Ормузского пролива, Персидского и Оманского заливов, которые он соединяет, а также в Баб-эль-Мандебском проливе, соединяющем Красное море и Аденский залив.

США создали миссию после того, как в июне в международных водах между ОАЭ и Ираном было совершено нападение на два танкера, в котором Вашингтон обвинил Тегеран. Затем власти Гибралтара задержали танкер Grace 1 по подозрению в перевозке иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС. В ответ бойцы иранского Корпуса стражей исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero, обвинив его в нарушении правил международного судоходства.

Последний захват судна Ираном произошел в середине сентября - на фоне нового витка напряженности в регионе, связанного с атакой беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.

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    Автор: Наталья Позднякова


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