Саудовская Аравия высылает канадского посла

Саудовская Аравия дала послу Канады сутки для того, чтобы он покинул пределы страны. Об этом в воскресенье, 5 августа, сообщило государственное информационное агентство страны. Одновременно саудовский посол был отозван из Канады.
Причиной дипломатического кризиса между двумя странами стала критика ситуации с правами человека в Саудовской Аравии со стороны Оттавы. В частности, МИД Канады выразил озабоченность задержаниями гражданских активистов и борцов за права женщин в Саудовской Аравии - Оттава потребовала их немедленного освобождения.
Среди задержанных активистов находится сестра находящегося в тюрьме саудовского блогера-активиста Раифа Бадави, который в 2015 году был удостоен премии "За свободу слова" на учрежденном медиакомпанией Deutsche Welle (DW) международном конкурсе The Bobs - Best of Online Activism. Его жена живет в Канаде и недавно приняла канадское гражданство.
Помимо высылки посла, Саудовская Аравия объявила о заморозке всех инвестиционных и финансовых проектов между двумя странами. "Канада должна понять, что она не может претендовать на то, чтобы быть более обеспокоенной судьбой наших граждан, чем мы сами", - говорится в заявлении Эр-Рияда.
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Автор: Наталья Позднякова