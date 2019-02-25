 Саудовская Аравия впервые назначила женщину послом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.02.2019

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Мир

Саудовская Аравия впервые назначила женщину послом

Послом Саудовской Аравии в США назначена принцесса из правящей династии Аль Саудов - Рема Бандар Аль Сауд.

Рема Бандар Аль Сауд

Рема Бандар Аль Сауд

Впервые женщина стала послом Саудовской Аравии. В воскресенье, 24 февраля, диппредставителем королевства в США назначена принцесса Рема Бандар Аль Сауд. Она сменяет на этом посту принца Халида бен Сальмана Аль Сауда, являющегося братом наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

На своей странице в Twitter новый посол поблагодарила наследного принца за назначение. "Если даст Бог, я буду служить моей стране, ее лидерам и всему ее народу и приложу для этого все усилия", - пообещала она. Рема Аль Сауд является дочерью Бандара Аль Сауда, бывшего послом Саудовской Аравии в США в 1983-2005 годах. 

Контекст

Халид Бен Сальман Аль Сауд возвращается в Эр-Рияд и займет пост замминистра обороны королевства.

В сентябре 2017 года король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, ранее вступивший на престол абсолютной монархии, объявил о начале процесса модернизации страны. Одной из его существенных составляющих стала либерализация предписаний, касающихся женщин. В частности, теперь женщины имеют право посещать футбольные матчи без мужчин, водить автомобили и пилотировать гражданские самолеты.

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