Сан-Франциско объявил оружейное лобби NRA террористической организацией

Национальная стрелковая ассоциация подстрекает владельцев оружия к насилию, говорится в резолюции городского совета Сан-Франциско. В последние недели в США произошел ряд массовых убийств со стрельбой.
Члены городского совета Сан-Франциско единогласно объявили оружейное лобби - Национальную стрелковую ассоциацию США (NRA) - внутренней террористической организацией. Власти призвали руководство других городов, штатов и федеральное правительство поступить аналогичным образом, сообщили американские СМИ в среду, 4 сентября.
Соединенные Штаты "поражены эпидемией насилия с применением стрелкового оружия", говорится в резолюции городского совета. По мнению ее составителей, NRA использует значительные финансовые ресурсы для продвижения владения оружием, а также "подстрекает к актам насилия" его владельцев.
Кроме того, в документе имеется призыв к властям "принять разумные меры" по ограничению возможностей для компаний из округа Сан-Франциско вести дела с ассоциацией. "Жестокие люди есть во всех странах, однако лишь в Америке мы предоставляем им доступ к боевому оружию и вместительным магазинам - во многом благодаря влиянию NRA", - отмечают авторы резолюции.
Сама организация в среду, 4 сентября, отвергла доводы властей. Представители NRA назвали резолюцию "безрассудным нападением на организацию, соблюдающую закон, ее участников и свободы, за которые они выступают". Действия городского совета отвлекают от истинных проблем, с которыми сталкивается Сан-Франциско, подчеркнули в ассоциации.
Стрельба в Эль-Пасо, Дейтоне и Одессе
В последние недели в ряде штатов были зафиксированы случаи применения огнестрельного оружия, в результате чего погибли люди. Так, 3 августа 21-летний белый мужчина открыл огонь в одном из торговых центров техасского Эль-Пасо. Жертвами стали 22 человека, в том числе восемь граждан Мексики. Стрелок задержан полицией.
Чуть позже, в ночь на 4 августа, неизвестный открыл стрельбу на улице в Дейтоне в штате Огайо. В результате инцидента погибли 10 человек, в том числе злоумышленник, которого застрелили полицейские. Не менее 15 человек получили ранения.
31 августа неизвестный угнал автомобиль почтовой службы и застрелил семерых человек в техасском городе Одесса. Еще 20 человек, включая нескольких полицейских, получили ранения. Нападавший был застрелен сотрудником полиции.
Президент США Дональд Трамп еще до трагедии в Одессе призвал усилить контроль над продажами огнестрельного оружия, а также выступил за увеличение числа медицинских учреждений для психически больных людей в качестве меры по предотвращению актов насилия.
_____________
Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android
Смотрите также: