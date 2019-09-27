Санкции против России: кто сделает первый шаг к их отмене?

Споры о смысле и эффективности санкций ЕС в отношении России за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов Донбасса ведутся в Германии практически с момента их введения пять лет назад. В первое время их критиковали главным образом только посткоммунистические и правопопулистские "друзья Кремля", а также лоббисты немецких фирм, работающих на российском рынке. Теперь к ним присоединились и некоторые деятели правящих консерваторов. Например, премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer), а совсем недавно - лидер Христианско-демократического союза (ХДС) в соседней Тюрингии Майк Моринг (Mike Mohring).

В эту пятницу, 27 сентября, критика антироссийских санкций громко звучала в бундестаге. Правда, не в пленарном зале или на заседании какой-нибудь парламентской комиссии, а на панельной дискуссии в одном из боковых помещений. Дискуссию организовали председатель комиссии бундестага по экономике и энергетики Клаус Эрнст (Klaus Ernst) и Восточный комитет немецкой экономики.

Что общего у посткоммуниста и лоббистов большого бизнеса?

Клаус Эрнст - давний противник антироссийских санкций. Бывший профсоюзный функционер представляет в бундестаге посткоммунистическую Левую партию, которую пару лет даже сам возглавлял. Эрнст - неизменный гость на экономических конференциях, которые регулярно устраивает в Берлине "Газпром" и Российское газовое общество.

Клаус Эрнст

А Восточный комитет - это влиятельная лоббистская организация, представляющая интересы немецких предпринимателей, имеющих коммерческие связи с российскими партнерами и оперирующих на российском рынке. Замысел организаторов встречи в бундестаге состоял, очевидно, в том, чтобы в очередной раз указать на те, как они уверяют, "огромные" потери, которые несет из-за режима санкций немецкая экономика.

В качестве эксперта они пригласили аналитика из Института мировой экономики в Киле (IfW), опубликовавшего пару лет назад небесспорное исследование, подтверждавшее тезис об особенно негативных последствиях санкций для Германии. Но Юлиан Хинц (Julian Hinz) из IfW таких ожиданий (если они были) не оправдал.

Причина спада - кризис в России, а не санкции

Хинц вывел на висевшие в центре зала мониторы графики, иллюстрирующие спад иностранных инвестиций и экспорта в Россию после 2014 года. При этом, однако, он сам отметил, что нельзя сказать, чем именно был вызван этот спад - санкциями или кризисными явлениями в российской экономике, снижением цен на нефть и девальвацией рубля.

На дискуссии в бундестаге 27 сентября

В пользу второй причины свидетельствует еще один представленный экспертом график - данные о российском импорте из стран ЕС и всего остального мира. В 2014-2015 годах произошло резкое его уменьшение как из Евросоюза, так и из других регионов мира, не имеющим к санкциям никакого отношения. "Так что нельзя сказать, - подвел итого Хинц, - что спад в торговле между Россией и странами ЕС объясняется исключительно обоюдными санкциями".

Что же касается финансовых потерь, точнее, упущенной в результате спада в международной торговле выгоды, то есть, потерь гипотетических, то они, по оценке эксперта, составляют для Германии примерно 700 миллионов евро в месяц, а для России - три с половиной миллиарда в месяц. В целом же, если говорить о распределении бремени санкций, то, заявил Хинце, примерно 60 процентов ущерба приходится на Россию, а 40 процентов на все те страны, которые присоединились к режиму антироссийских санкций. И вот из этих 40 процентов самая большая доля приходится на Германию - страну, с которой в прошлом торгово-экономические связи России были особенно обширными.

Объем торговли РФ с КНР вдвое больше, чем с ФРГ

В отличие от Хинца, исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс (Michael Harms) говорил не о монетарных, а о политических и психологических последствиях санкций. Одно из наиболее тревожных, по его словам, это резкое усиление протекционистских тенденций в России. Это ощущают на себе немецкие фирмы даже из сфер, которых не коснулись санкции, - машиностроение, энергетика, программное обеспечение, медицинская техника. Таким фирмам перекрывают выход на российский рынок, сетует Хармс.

Михаэль Хармс

Еще один тревожный для ориентированной на экспорт немецкой экономики эффект - разворот России в сторону Китая. Российско-китайская торговля, сказал Хармс, сейчас вдвое больше по объему, чем российско-германская, а ведь всего пять лет назад она была больше, чем у России с Китаем. Он рассказал об одной российской фирме, которая предпочла создать совместное предприятие по производству трансформаторов с китайским партнером только потому, что не была уверена в немецком: а вдруг он через 10 лет окажется под санкциями?

А некоторые немецкие фирмы в свою очередь отказываются от проектов с российскими, потому что не знают, не задействованы ли в запутанных коммерческих комбинациях компании, принадлежащие более чем на 50 процентов российским олигархам, занесенным в санкционный список США.

Шаг навстречу России могли бы сделать Меркель и Макрон

Из депутатов бундестага, выступавших на дискуссии, кроме самого Клауса Эрнста, были еще трое - бывший министр транспорта Петер Рамзауэр (Peter Ramsauer), сразу заявивший, что со своим негативным отношением к санкциям он в своей фракции консерваторов в меньшинстве, социал-демократ Бернд Вестфаль (Bernd Westphal) и Сандра Везер (Sandra Weeser) из фракции либеральной Свободной демократической партии.

Сандра Везер была единственной, которая напомнила о вопиющем нарушении Россией, аннексировавшей Крым, международного права. Санкциям, считает она, не было альтернативы. "Если каждый начнет претендовать на территории в своих прежних границах, как в случае с Крымом, - заявила Везер, - нам что, Кенигсберг тогда захватывать?".

Так что санкции, с ее точки зрения, были для Запада единственной возможностью выразить негативное отношение к нарушению международного права. А путь к их отмене лежит через реализацию минских соглашений. При этом Везер считает, что отменять санкции можно и поэтапно - по мере пошаговой имплементации этих договоренностей.

Вопрос в том, кто должен сделать первый шаг? Вслух размышляя над этим, Бернд Вестфаль заявил, что первый шаг, первый импульс могли бы дать совместно канцлер Германии и президент Франции. "Они могли бы сказать, - продолжал депутат, - что с российской стороны есть сдвиг, состоялся обмен пленными, есть движение к пунктам минского соглашения, поэтому мы делаем первый шаг, а потом посмотрим, как будет вести себя Россия дальше".

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | YouTube | Telegram

Смотрите также:

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Запрет на въезд и заморозка активов В марте 2014 года, после аннексии Россией Крыма, США и ЕС ввели санкции в отношении российских чиновников и депутатов Госдумы. Им был запрещен въезд, а их американские и европейские активы оказались заморожены. В санкционные списки, которые впоследствии неоднократно расширялись, попали спикер СФ Валентина Матвиенко, депутат Леонид Слуцкий и советник российского президента Сергей Глазьев.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Секторальные санкции в связи с событиями в Украине 16 июля 2014 года США ввели санкции в отношении компаний "Роснефть" и "Новатэк", а также "Газпромбанка" и ВЭБа. Они не могут получать в США долговое финансирование сроком более 90 дней. С ВЭБом и "Газпромбанком" запрещено проводить транзакции. Впоследствии в этот список были добавлены Банк Москвы, ВТБ, "Россельхозбанк" и Объединенная судостроительная корпорация.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России ЕС последовал примеру США Пару недель спустя секторальные санкции в ответ на действия РФ в Украине ввел и ЕС. Под них попали пять крупнейших российских банков - "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" и ВЭБ, которым был ограничен доступ к рынкам капитала ЕС. Позднее такие же ограничения Брюссель ввел в отношении трех нефтяных компаний - "Роснефти", "Транснефти" и "Газпром нефти" - и трех оборонных предприятий.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Российская нефтянка под санкциями Санкции в отношении российской нефтяной отрасли в 2014 году ввели и США, и ЕС, ограничившие работу своих компаний в российской Арктике. Брюссель также запретил поставки в РФ высокотехнологичного оборудования для нефтяной сферы в ответ на действия РФ в Украине.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России ВПК под прицелом Санкции в сфере ВПК включают введенный Евросоюзом запрет летом 2014 года на торговлю с Россией оружием и запрет на экспорт в РФ товаров двойного назначения для оборонного сектора. США, в свою очередь, ввели штрафные меры против 11 производителей электроники, которая может быть использована для нужд военной промышленности. Причиной введения санкций стал конфликт в Донбассе и аннексия Крыма.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Санкции в отношении силовиков В декабре 2016 года США ввели санкции в связи с возможными кибератаками со стороны российских хакеров во время американской избирательной кампании. На этот раз в черном списке оказались Главное разведывательное управление и Федеральная служба безопасности.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России США наказали олигархов за вмешательство Москвы в выборы В апреле 2018 года американский Минфин впервые нанес удар по российским частным компаниям. Он ввел санкции в отношении 24 росcийских бизнесменов из опубликованного ранее "Кремлевского доклада". Среди них оказались такие влиятельные олигархи, как Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг. Активы их компаний на территории США заморожены, а американцам запрещено вести с ними бизнес.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Санкции за отравление Скрипалей 27 августа 2018 года в силу вступили новые санкции США за применение Россией химического оружия. Эти штрафные меры включают запрет на продажу России вооружений и другой оборонной продукции, отказ в доступе к американским товарам и технологиям, особо важным с точки зрения национальной безопасности, а также в предоставлении кредитов правительства США, кредитных гарантий и иной финансовой поддержке. Автор: Ирина Филатова

