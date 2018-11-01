Санкции Москвы не вызвали панику в Украине

Постановление правительства России о санкциях против 68 украинских компаний и 322 граждан не стало неожиданностью в Украине. Угроза блокирования украинских активов на территории России и запрет на вывоз капитала воспринято в Киеве спокойно и с изрядной долей иронии. Тем не менее эксперты не ждут от штрафных мер ничего хорошего.

Насмешки в ответ на российские санкции

Оценивая постановление правительства РФ о введении Москвой санкций, местные СМИ соревновались не столько в глубине его анализа, сколько в поиске орфографических и фактических ошибок. Особенно журналистов развеселил украинский перевод постановления, где они обнаружили по крайней мере 13 неточностей и перепутанных с однофамильцами имен украинцев, против которых направлены санкции. Украинские депутаты парламента и министры правительства наперебой публично хвастались своими местами в санкционном списке как признанием их патриотизма.

Ангела Меркель и Петр Порошенко во время встречи в Киеве 1 ноября

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал российские санкции во время совместного брифинга по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel). Он особо отметил присутствие в санкционном списке его сына и сказал, что санкции воспринимаются украинскими чиновниками "как некая государственная награда". МИД Украины в официальном заявлении назвал российские санкции "не имеющими ничего общего с международным правом". Глава украинского МИДа Павел Климкин на своей странице в Facebook добавил, что считает санкции Москвы "началом многосерийного сериала о попытке влияния на Украину накануне выборов и после них".

Известие о введении Россией санкций застало секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Турчинова на полигоне вблизи Крыма, где он наблюдал за военными учениями. "Единственно возможный комментарий, который можно дать в отношении российских санкций против Украины - напугали ежей голым задом! Точка", - заявил Турчинов в распространенном его пресс-службой сообщении.

Бизнес не торопится комментировать санкции Москвы

Санкции предусматривают блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на вывод капитала за пределы страны. Но первый заместитель председателя Нацбанка Украины Екатерина Рожкова считает, что эти меры не окажут влияния на макроэкономическую стабильность государства. "Учитывая, что список преимущественно состоит из народных депутатов, госслужащих, мне хочется верить, что они не хранят деньги в России после российской военной агрессии", - отметила она.

Опрошенные бизнесмены из числа 68 украинских компаний, против которых Москва ввела санкции, пока воздерживаются от публичных заявлений. Лишь в пресс-службе холдинга "Мироновский хлебопродукт", владельцем которого считается близкий к Петру Порошенко миллиардер Юрий Косюк, отметили, что демарш Москвы не затрагивает экономические и репутационные интересы компании. В холдинге заверили, что компания "не реализует свою продукцию на территории РФ и не закупает продукцию российского происхождения".

Среди попавших в российский санкционный список оказались имена 14 украинских олигархов, чьи интересы представлены в парламенте и правительстве. В то же время в список не попал целый ряд членов пророссийской партии "Оппозиционный блок". Однако и экс-губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский, организовавший в 2014 году материальную базу сопротивления российской агрессии в Донбассе, также избежал санкций. Они затронули лишь его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова.

Санкции как элемент гибридной войны

Владимир Фесенко

Украина ввела первые санкции против России еще в апреле 2014 года в ответ на аннексию Крыма. Весной 2018 года в списке украинских санкций значились уже 1748 российских физических и 756 юридических лиц. Ответные меры Москвы не затронули самого богатого человека Украины Рината Ахметова, который имеет активы в России. Председатель правления киевского Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко объяснил это в интервью DW тем, что Ахметов нужен Кремлю - как партнер по переговорам о слиянии накануне парламентских выборов в Украине пророссийских политических сил, значительную часть которых он финансирует.

"Это в первую очередь политический шаг Москвы", - так оценил введение российских санкций Фесенко. Эксперт уверен, что публикация постановления российского правительства не случайно совпала с визитом в Киев канцлера ФРГ Ангелы Меркель. "Не исключено, что это сделано специально, чтобы информационно перебить новости о визите Меркель в Киев, отвлечь внимание от этого гораздо более важного события", - предположил политолог.

Игорь Бураковский

Москва с 2014 года вводила против Украины целый ряд санкций, и они, как и нынешние, уже тогда были элементом гибридной войны, считает директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

"Теперь с нами не смогут рассчитываться за поставки товаров в Россию, и мы тоже не сможем рассчитываться за импорт из России", - сказал экономист.

Бураковский прогнозирует дальнейший обмен экономическими ударами между двумя странами, который может быть особенно чувствительным накануне весенних президентских и осенних парламентских выборов в Украине.

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