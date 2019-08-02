 Санкции за ″Северный поток - 2″ хотят включить в оборонный бюджет США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.11.2019

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Мир

Санкции за "Северный поток - 2" хотят включить в оборонный бюджет США

Штрафные меры могут привести к закрытию компаний-подрядчиков "Северного потока - 2", заявил глава комитета Сената США по международным отношениям Джеймс Риш. Текст документа о санкциях пока не обнародован.

Трубы для Северного потока - 2

Трубы для "Северного потока - 2"

Проект оборонного бюджета США на 2020 год предусматривает санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток - 2". Об этом председатель комитета Сената США по международным отношениям Джеймс Риш заявил изданию Defence News в субботу, 23 ноября. Членам Сената и Палаты представителей еще предстоит выработать итоговую позицию по документу.

Штрафные меры обойдутся подрядчикам "в значительную сумму", отметил Риш. По его мнению, компании закроются, если предложенные санкции будут одобрены. Российская сторона в таком случае будет вынуждена "искать иной способ" реализации проекта, добавил он.

Контекст

Профессор Немецкого института экономических исследований Клаудия Кемферт выражается о второй очереди "Северного потока" однозначно - газопровод не имеет смысла. Интервью DW. (31.10.2019)

В бурной дискуссии вокруг проекта "Газпрома" нередко упускаются из виду элементарные факты. DW перечисляет, что необходимо знать для более предметного разговора о трубопроводе. (13.02.2019)

Текст положения о санкциях на данный момент не обнародован, но он, по словам Джеймса Риша, схож с актом о защите энергетической безопасности Европы.

Спорный "Северный поток - 2"

Газопровод, строительство которого осуществляют российские и европейские компании, должен быть проложен по Балтийскому морю параллельно с уже существующим "Северным потоком". Страны, через территориальные воды которых проходит "Северный поток - 2" (Финляндия, Швеция, Германия, Дания) разрешили прокладку труб. В правительстве России рассчитывают на запуск газопровода в середине 2020 года.

США и ряд европейских государств выступают против сооружения газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок газа из России.

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    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 03:32

Остановят ли "Северный поток-2" новые санкции США?

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Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

В 2018-2019 годах на газовом рынке Европы произойдут серьезные изменения. Они будут связаны с новыми газопроводами и новыми технологиями. Конкретные примеры - в галерее DW. (26.02.2018)  

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