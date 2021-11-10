Район Гамбурга и одноименный футбольный клуб
Санкт-Паули - район Гамбурга и одноименный футбольный клуб (FC St. Pauli)
Следствие не успело закончить расследование дела видеоблогера Хованского в срок, поэтому суд продлил содержание его в СИЗО на 2 месяца. Сам подозреваемый в оправдании терроризма просил отправить его под домашний арест.
"Вы члены участковой комиссии № 177. Прошу запомнить ваши новые имена на эти три дня", - говорится в сообщении, скрин которого неназванный источник передал журналистам. За участие в постановке этим людям обещали гонорар.
Ровно 80 лет назад гитлеровские войска начали блокаду Ленинграда. Это было одно из самых чудовищных преступлений нацистского вермахта на территории Советского Союза. Наша коллега встретилась в Санкт-Петербурге с женщиной, которая помнит те страшные времена, поскольку сама ребенком пережила блокаду.