 Сандерс объявил себя победителем кокусов Демпартии в Айове | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.02.2020

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Мир

Сандерс объявил себя победителем кокусов Демпартии в Айове

Оглашение окончательных результатов голосований в Айове задерживается из-за несовпадения нескольких баз данных. В Демократической партии подчеркнули, что сбой не является результатом хакерской атаки.

Берни Сандерс

Берни Сандерс

Сенатор Берни Сандерс объявил себя победителем голосования, состоявшегося на собраниях активистов (кокусах) Демократической партии в штате Айова с целью выявления кандидатов в президенты США, которые пользуются наибольшей поддержкой избирателей. 79-летний сенатор по результатам подсчета 40 процентов голосов набирает почти 28,6 процента, опережая бывшего мэра города Саут-Бенд Пита Буттеджаджа (25,7 процента), сообщил предвыборный штаб Сандерса со ссылкой на внутренние подсчеты во вторник, 4 февраля.

Контекст

Глава Белого дома объявил о намерении участвовать в выборах президента США в 2020 году. Трамп не хочет быть "хромой уткой", которую никто не воспринимает всерьез, уверен Сергей Елкин. (19.06.2019)

Палата представителей США, где большинство у демократов, проголосовала за импичмент Трампа. Сергей Елкин о том, что подарил бы президенту США Санта, будь он членом Демократической партии. (19.12.2019)

Согласно этим данным, третье место заняла сенатор Элизабет Уоррен (18,4 процент), в то время как бывший вице-президент США Джо Байден, которому опросы пророчили второе место после Сандерса, вышел лишь на четвертое место, набрав 15,1 процента голосов.

Несовпадение баз данных

Ранее Демократическая партия объявила, что оглашение официальных результатов голосования задерживается из-за несовпадения трех различных баз данных. В Демпартии подчеркнули, что сбоя в приложении, отвечающем за передачу результатов, не было. Речи о хакерской атаке также не идет, поэтому итоги голосования не могут ставиться под сомнение.

В Республиканской партии на проблемы у демократов отреагировали критикой и насмешками. На кокусах Республиканской партии в Айове убедительную победу одержал действующий президент США Дональд Трамп, получивший более 97 процентов голосов партийных активистов.

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    Автор: Илья Коваль


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