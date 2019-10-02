Самый старый мужчина в мире отметил 114-й день рождения (фото)

Хафельберг • Эта фотография была сделана в немецком городе Хафельберге, что в земле Саксония-Анхальт, во вторник, 15 октября, по случаю дня рождения Густава Гернета (Gustav Gerneth), который считается самым старым из живущих мужчин в мире. Ему исполнилось 114 лет. Хотя подтверждения от Книги рекордов Гиннесса еще не последовало, он возглавил список мужчин-долгожителей три месяца назад - после смерти 113-летнего японца Масадзо Нонака.

Густав Гернет родился в 1905 году в тогдашней столице прусской провинции Померания - городе Щецин (нем. Stettin), ныне принадлежащем Польше. Работал корабельным и авиационным механиком, затем до выхода на пенсию - на газовом заводе. Поздравить дедушку и прадедушку пришли члены семьи, а также бургомистр города. По случаю дня рождения именинник получил свой любимый кремовый торт - Франкфуртский венец (Frankfurter Kranz).

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Что стало в Германии легендарным

Что стало в Германии легендарным Разгром "Час ноль", - так в Германии называют время разгрома "третьего рейха" и безоговорочной капитуляции гитлеровского вермахта. Развязанная нацистами война обернулась трагедией и для самой Германии. Немецкие города лежали в развалинах, больше 6 миллионов немцев погибли. Страна была разделена. Это было начало новой истории Германии. С этого начинается и выставка "Немецкие мифы после 1945 года" в Бонне.

Что стало в Германии легендарным Миф освобождения В ГДР официальная доктрина утверждала, что Германию освободила от нацизма Советская армия, западные союзники упоминались лишь вскользь. Кроме того, всячески подчеркивалось, что в Восточной Германии чуть ли не все поголовно были антифашистами, а вот в Западной всем заправляли нацисты - "вечно вчерашние". Этот миф муссировался долгие годы.

Что стало в Германии легендарным Государство рабочих и крестьян Таким же мифом стал пропагандистский тезис о строительстве в Восточной Германии "первого на немецкой земле государства рабочих и крестьян". Выставка в Музее современной истории Германии в Бонне показывает, как все заметнее становились "ножницы" между ГДР и ФРГ - как с точки зрения демократического развития, так и с точки зрения экономики.

Что стало в Германии легендарным Денежная реформа Особенно заметно экономическое отставание Восточной Германии стало после 1948 года, когда в западной части страны была проведена денежная реформа. Вместе с так называемым "планом Маршалла", который предполагал оказание помощи и Восточной Германии, но от которого Сталин категорически отказался, денежная реформа помогла преодолеть хозяйственную разруху и сформировать свободный рынок.

Что стало в Германии легендарным Сто первых "дойче марк" Вокруг денежной реформы 1948 года сложилось множество легенд. Эскизы купюр были созданы в США, там же напечатаны первые "дойче марк". Нет ничего удивительного в том, что они были так похожи на доллары. Кстати восточногерманские марки, которые ввели вскоре, отпечатали в Москве, на фабрике Гознака. Раздел Германии стал не только политической, но и экономической реальностью.

Что стало в Германии легендарным Немецкое экономическое чудо В восточной части страны конфисковывались и обобществлялись частные фирмы, банки, заводы, магазины, создавались сельскохозяйственные кооперативы, в западной формировался свободный рынок, поощрялась конкуренция. Это положило начало "немецкому экономическому чуду". Уже в 1955 году с конвейера завода в Вольфсбурге сошел милионный "фольксваген-жук" - еще одна легенда современной немецкой истории.

Что стало в Германии легендарным Бернское чудо Так называют немцы финальный матч чемпионата мира по футболу 1954 года, который прошел в швейцарском городе Берне. Сборная ФРГ играла с командой Венгрии, которая считалась неоспоримым фаворитом и к 8-й минуте уже вела со счетом 2:0. Но немцам удалось переломить ход игры. Они вскоре сравняли счет, а в самом конце игры Хельмут Ран забил победный гол.

Что стало в Германии легендарным Немецкая машина В 1954 году, когда сборная ФРГ впервые завоевала звание чемпионов мира, родился миф о "немецкой футбольной машине", то есть о волевой, дисциплинированной, но не очень яркой и индивидуально сильной игре немцев. Это миф был развенчан на ЧМ-2006 в Германии. Хотя чемпионат не стал для немцев "золотым", он остался в народной памяти как праздник. Молодая сборная страны восхитила своей игрой.

Что стало в Германии легендарным Канцлер на трибуне "Летняя сказка" 2006 года, как ее обычно называют в Германии, стала для немцев не только вехой в футбольной истории, но и важным фактором в формировании национального самосознания. Что касается футбола, то, конечно, не менее важной была победа сборной Германии на чемпионате мира 2014 года. За "своих" болела и канцлер Ангела Меркель - кстати говоря, действительно страстная любительница футбола.

Что стало в Германии легендарным Движение за мир Легендарными стали в Германии многотысячные демонстрации против размещения американских противоракет "Першинг" в ФРГ, а еще раньше - против политики НАТО. Массовое движение за мир опровергает стереотипное представление о немцах как о "генетических" сторонниках милитаристского мышления.

Что стало в Германии легендарным Революция в ГДР Экспозиция в Бонне построена как своеобразный коридор, по обе стороны которого показаны вехи западногерманской (с одной стороны) и восточногерманской (с другой) послевоенной истории. Потом коридор кончается, и его стороны сходятся в большом зале, который посвящен мирной революции в ГДР в 1989 году и воссоединению страны.

Что стало в Германии легендарным "Мы - папа римский" Именно с таким огромным заголовком на первой странице вышла крунейшая в Германии бульварная газета Bild после того, как главой католической церкви был избран немецкий кардинал Йозеф Ратцингер. Он стал папой римским Бенедиктом XVI. Для Bild и для многих немцев это было предметом национальной гордости.

Что стало в Германии легендарным Экологическая сознательность Экологическая сознательность, забота об окружающей среде, - эти черты немецкого общества тоже стали легендарными. На практике они находят отражение в сортировке мусора, утилизации отходов, решении закрыть атомные электростанции. Поэтому гигантский штекер, вытащенный из розетки, тоже стал одним из экспонатов выставки "Немецкие мифы после 1945 года" в Бонне. Она продлится до 14 октября 2018 года. Автор: Ефим Шуман



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