Самый практичный немецкий диплом

В Германии более 400 вузов. Примерно половина из них - высшие школы (Fachhochschule). Первую такую школу основали полвека назад. Сегодня в них обучается почти треть всех студентов - около миллиона человек. В чем же особенность этих вузов?

Все началось с инженеров

Западная Германия конца 1960-х. Экономика нуждалась в кадрах и технологиях. Получать знания хотели не только будущие профессора, врачи, юристы, учителя, но и представители рабочих специальностей. Масла в огонь подлили учащиеся инженерных школ: они считались не студентами, а учениками. Зарплата ниже, чем у выпускников вузов, диплом не признавали в других странах Европы, - недовольство молодых инженеров вылилось в массовые уличные протесты. Так правительство ФРГ решилось на реформу. В 1969 году был принят закон, после чего на основе инженерных школ были созданы высшие специальные учебные заведения с таким же юридическим статусом, как и университеты, - за одним исключением: они не могли иметь свою аспирантуру и присуждать научные степени.

Первые высшие школы появились в Киле, Фленсбурге и Любеке. В отличие от университетов, дающих классическое академическое образование, они готовили и готовят кадры для практической работы. Прикладной характер обучения, сотрудничество с промышленностью характерны для этого типа вуза и сегодня.

Высшая школа и университет: найди отличия

"Самое большое отличие - это формат обучения. В университетах закладывают теоретическую базу знаний, а студент сам решает, что с этим потом делать. В высших школах проходят профобучение на академическом уровне", - объясняет DW Торбен Сембрицки (Thorben Sembritzki), научный сотрудник Немецкого центра исследований в сфере науки и высшего образования (DZHW).

И те и другие выпускают бакалавров и магистров. Инженерные науки, архитектура, дизайн, прикладная социология, медицинская техника, - в высшей школе спектр предлагаемых учебных программ уже. Здесь не готовят учителей, врачей, юристов или религиоведов. Зато есть специальности, которых в университетах не найти. Например, социальная работа. Высшие школы дают возможность получить диплом специалистам по уходу за больными, акушерам, логопедам. Они активно развивают и дуальное обучение - получение диплома без отрыва от производства. "Высшие школы были основаны для подготовки кадров для региональной экономики. Здесь готовят к конкретным профессиям с учетом требований работодателей. Выпускник четко себе представляет, кем он может работать", - подчеркивает эксперт из DZHW.

В высших школах профессора - профессионалы, проработавшие много лет на руководящих постах в той или иной сфере экономики. Они передают свой опыт, у них налажены контакты с промышленностью. Совместные проекты с фирмами, обязательная производственная практика - составляющие учебной программы.

В высшей школе на одного профессора приходится 50 студентов, в университете - 64. Здесь более индивидуальный подход, а система напоминает школьную. Вуниверситете у студента больше свободы, его не "ведут за руку", он учится организовывать свое обучение самостоятельно.

Скрытые чемпионы в сфере высшего образования

Высших школ в два раза больше, чем университетов. Но эти вузы - скрытые чемпионы. В известных рейтингах, которые учитывают количество публикаций, активность исследовательской работы, их не найти. Университетам важно быть заметными в мировом научном сообществе. А высшие школы - местные герои. "Исследования они проводят в меньшем масштабе и работают в основном с малыми и средними предприятиями из региона, которые не могут позволить себе собственный отдел исследований и разработки", - поясняет Торбен Сембрицки.

И все же, по наблюдениям ученого, в последние годы высшие школы стремятся самоутвердиться. Они хотят, чтобы их серьезно воспринимали как научные институции на международном уровне. Многие изменили свои названия. Теперь чаще можно встретить варианты: Высшая школа прикладных наук (HAW), высшая техническая школа (TH) или даже по-английски: University of Applied Sciences.

Высшая техническая школа Кельна

Больше всего высших школ, способных конкурировать с университетами по числу студентов, - в Северном Рейне - Вестфалии и Гессене. Самая большая - Высшая техническая школа Кельна. Она обучает 26 тысяч учащихся из 120 стран по более 90 учебных программам. К ведущим относятся Высшая школа Мюнстера, Высшая школа Нижнего Рейна, высшая техническая школа Среднего Гессена, Высшая школа Дармштадта, Франкфуртский университет прикладных наук. Но многие высшие школы небольшие по размеру и расположены в провинции.

Трансфер из науки в бизнес и проблемы с аспирантурой

По формальному признаку у высшей школы и университета одинаковый статус. Университеты стали больше уделять внимания практике, а высшие школы активно занимаются исследованиями. Биотехнологии, технические решения автоматизации, медицинская информатика, робототехника, индустрия 4.0 - области, где они концентрируют свои усилия. Правда, университетам на науку выделяют больше средств.

Они по-прежнему сохраняют и монополию на аспирантуру. В теории выпускник с дипломом магистра, полученным в высшей школе, может защитить диссертацию при университете. На практике ему труднее найти научного руководителя, от него дополнительно требуют посещения семинаров в университете или сдачи экзаменов.

В последние годы были сделаны подвижки. У некоторых высших школ есть совместные с университетами колледжи для аспирантов. С 2016 года в Гессене высшие школы получили право на собственную аспирантуру по направлениям, в которых активно ведут исследования. Первопроходцем стала Высшая школа Фульды. Теперь здесь можно защитить диссертацию в области социологии, социальной работы и общественного здравоохранения. В Шлезвиг-Гольштейне основан отдельный институт, дающий возможность получить научную степень выпускникам всех высших школ этой федеральной земли.

Шансы выпускников на рынке труда

По числу совместных с фирмами публикаций и влиянию на региональную экономику высшие школы опережают университеты. В международном рейтинге U-Multirank, например, Техническая высшая школа Нюрнберга и Высшая школа Ройтлингена занимают вторую и третью строчки. Экономика делает ставку на высшие школы - особенно в условиях нехватки кадров. Экспертная комиссия EFI, консультирующая немецкое правительство по вопросам науки и инноваций, призывает к их большей популяризации и увеличению числа учащихся в них с одной до двух третей.

Исследование, проведенное DZHW, показало, что выпускники этих вузов быстрее выпускников университетов получают бессрочный договор. И зарплата на старте у них несколько выше: в среднем 40 200 евро брутто в год с дипломом высшей школы против 38 500 евро в год после университета. Правда, в течение следующих пяти лет заработок выравнивается.

Немецкие компании особенно ценят выпускников Мюнхенской высшей школы. В рейтинге, которое составило экономическое издание Wirtschaftswoche по результатам опроса 500 работодателей, этот вуз лидирует по специальностям "инженерная экономика", "информатика" и "экономическая информатика". Бизнес-школа ESB Business School - факультет высшей школы в баден-вюртембергском Ройтлингене, по мнению работодателей, - лучшее место для изучения производственной экономики. По специальности "машиностроение" первое место в рейтинге занимает Высшая школа Ахена, как и в области электротехники.

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