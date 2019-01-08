Самый популярный мишка Германии открыл глаза (фото)

Спустя пять недель белый медвежонок, родившийся в зоопарке Берлина, впервые открыл глаза.
08.01.2019, Берлин • Этот белый медвежонок появился на свет в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде в начале декабря. За малышом следит вся Германия - пока за ним можно наблюдать только при помощи камеры, установленной в вольере. Сегодня детеныш впервые открыл глаза. В начале февраля работники зоопарка проведут первый медосмотр в его жизни.
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