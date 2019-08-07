Самые популярные в Германии кошачьи породы (фотогалерея)

Любимые кошки немцев

Европейская короткошерстная

Европейская короткошерстная также одна из самых любимых пород у немцев. Популярная разновидность - трехцветная кошка. Считается, что она приносит удачу. Вывели эту породу в ХХ веке. Такая кошка не любит сидеть в четырех стенах, ей важно бывать на улице. Она живая, умная и очень ласковая. Кроме того, вынослива и редко болеет.

Автор: Виктор Вайц