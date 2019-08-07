Самые популярные в Германии кошачьи породы (фотогалерея)

8 августа - Всемирный день кошки. Немцы не являются исключением и тоже обожают этих животных. В Германии кошки - самые популярные домашние питомцы. Они есть в каждой четвертой семье.
Смотрите также:
______________
Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?"
Самые популярные кошачьи имена в Германии по итогам 2018 года. (30.01.2019)
У немцев - около 30 миллионов домашних животных. Больше только у россиян, если сравнивать европейские страны. Семь главных правил для владельцев кошек и собак в Германии. (04.05.2018)
Главное требование к возможному будущему сотруднику - умение ловить мышей. (21.03.2019)
Вы можете позволить себе забыть день рождения спутника жизни или юбилей собственной свадьбы, но никак не эту дату! (07.08.2019)
Этот симпатичный домик, наверняка, построил большой любитель кошек. (27.12.2018)
Домашние животные - это члены семьи. И в последний путь своих любимцев в Германии отправляют со всеми почестями. (22.08.2018)
В немецком городе Гамбурге открылось первое кафе, в котором посетители могут пообщаться с кошками - поиграть, погладить, понаблюдать, поговорить... (28.07.2017)
В Германии произошла невиданная вещь: по распоряжению судьи в суд была доставлена кошка. Правда, показания ей все же давать не пришлось. (13.07.2017)