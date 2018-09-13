Самые красивые фотографии из космоса

Как выглядят из космоса Париж, Курилы и Килиманджаро? Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта.
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