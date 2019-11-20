Самые заботливые отцы (фотогалерея)

За воспитание потомства в мире животных отвечают не только самки, но и самцы. Выбор падает на того, кто лучше сможет обеспечить продолжение рода.
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