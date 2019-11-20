Самые заботливые отцы (фотогалерея)

В мире животных

Водный клоп

У самых крупных водных клопов верховодит самка. Она выбирает самца. Во время брачных игр, больше похожих на поединок, откладывает яйца, приклеивая их на спинку самцов. Будущему отцу ничего не остается, как вынашивать потомство, защищая его от хищников. Забота эта, правда, длится лишь неделю - малыши с первого дня все делают сами.