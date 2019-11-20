 Самые заботливые отцы (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 20.11.2019

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Культура и стиль жизни

Самые заботливые отцы (фотогалерея)

За воспитание потомства в мире животных отвечают не только самки, но и самцы. Выбор падает на того, кто лучше сможет обеспечить продолжение рода.

  • Морской конек и его потомство

    В мире животных

    Морской конек

    Представление о распределении ролей в паре у грациозных морских коньков перевернуто с ног на голову: право производить потомство на свет здесь предоставлено отцу. Самке необходимо лишь забросить в "карман" самца икринки. Через 10-12 дней появляются мальки, нянчить которых уже не нужно.

  • Водный клоп

    В мире животных

    Водный клоп

    У самых крупных водных клопов верховодит самка. Она выбирает самца. Во время брачных игр, больше похожих на поединок, откладывает яйца, приклеивая их на спинку самцов. Будущему отцу ничего не остается, как вынашивать потомство, защищая его от хищников. Забота эта, правда, длится лишь неделю - малыши с первого дня все делают сами.

  • Трехиглая колюшка

    В мире животных

    Трехиглая колюшка

    Самец этого вида пресноводных лучеперых рыб не только "строит дом" для нереста, но и неотлучно охраняет икру, отложенную самкой. Целую неделю папа-колюшка работает плавниками - отгоняет хищников, снабжает будущее потомство свежей водой, возвращает неопытных мальков домой.

  • Нанду и его птенцы

    В мире животных

    Нанду

    Нанду никогда не взмывает ввысь, зато в вопросах воспитания потомства он настоящий дока. Самец этой крупной птицы обустраивает гнездо, в которое самки лишь откладывают яйца. Он сам высиживает птенцов и рьяно защищает их, не подпуская к ним даже самку.

  • Императорский пингвин с потомством

    В мире животных

    Императорский пингвин

    Самец самого крупного вида пингвинов - императорский пингвин - нежный и самоотверженно заботливый отец. После спаривания он высиживает отложенное самкой яйцо примерно 64 дня, теряя при этом треть своего веса и дожидаясь, пока самка возвратится с рыбным уловом - пищей для малыша.

  • Пара фламинго с птенцом

    В мире животных

    Фламинго

    Особую заботу к своим птенцам проявляют и пары фламинго. На протяжении двух месяцев они поочередно вскармливают потомство птичьим молоком. Оно выделяется специальными железами в пищеводе взрослых птиц и по питательности напоминает молоко млекопитающих.

  • Обыкновенная игрунка с потомством

    В мире животных

    Обыкновенная игрунка

    Вид этих приматов обитает в Бразилии. Маленькие обезьянки-игрунки живут семьями, в которых самец - настоящий отец. Через неделю после рождения потомства о маленьких заботятся самцы, принося их самкам только на кормление. Полностью самостоятельными дети становятся уже через пару месяцев.

    Автор: Инга Ваннер, Юлия Вергин


  • Морской конек и его потомство

    В мире животных

    Морской конек

    Представление о распределении ролей в паре у грациозных морских коньков перевернуто с ног на голову: право производить потомство на свет здесь предоставлено отцу. Самке необходимо лишь забросить в "карман" самца икринки. Через 10-12 дней появляются мальки, нянчить которых уже не нужно.

  • Водный клоп

    В мире животных

    Водный клоп

    У самых крупных водных клопов верховодит самка. Она выбирает самца. Во время брачных игр, больше похожих на поединок, откладывает яйца, приклеивая их на спинку самцов. Будущему отцу ничего не остается, как вынашивать потомство, защищая его от хищников. Забота эта, правда, длится лишь неделю - малыши с первого дня все делают сами.

  • Трехиглая колюшка

    В мире животных

    Трехиглая колюшка

    Самец этого вида пресноводных лучеперых рыб не только "строит дом" для нереста, но и неотлучно охраняет икру, отложенную самкой. Целую неделю папа-колюшка работает плавниками - отгоняет хищников, снабжает будущее потомство свежей водой, возвращает неопытных мальков домой.

  • Нанду и его птенцы

    В мире животных

    Нанду

    Нанду никогда не взмывает ввысь, зато в вопросах воспитания потомства он настоящий дока. Самец этой крупной птицы обустраивает гнездо, в которое самки лишь откладывают яйца. Он сам высиживает птенцов и рьяно защищает их, не подпуская к ним даже самку.

  • Императорский пингвин с потомством

    В мире животных

    Императорский пингвин

    Самец самого крупного вида пингвинов - императорский пингвин - нежный и самоотверженно заботливый отец. После спаривания он высиживает отложенное самкой яйцо примерно 64 дня, теряя при этом треть своего веса и дожидаясь, пока самка возвратится с рыбным уловом - пищей для малыша.

  • Пара фламинго с птенцом

    В мире животных

    Фламинго

    Особую заботу к своим птенцам проявляют и пары фламинго. На протяжении двух месяцев они поочередно вскармливают потомство птичьим молоком. Оно выделяется специальными железами в пищеводе взрослых птиц и по питательности напоминает молоко млекопитающих.

  • Обыкновенная игрунка с потомством

    В мире животных

    Обыкновенная игрунка

    Вид этих приматов обитает в Бразилии. Маленькие обезьянки-игрунки живут семьями, в которых самец - настоящий отец. Через неделю после рождения потомства о маленьких заботятся самцы, принося их самкам только на кормление. Полностью самостоятельными дети становятся уже через пару месяцев.

    Автор: Инга Ваннер, Юлия Вергин


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  • Обыкновенная лазоревка

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  • Лебеди

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    Лебедь-шипун связывает себя на всю жизнь. Но даже эти птицы, которые считается олицетворением верности, плавают налево.

  • Гуси

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    Гуси

    Гуси тоже живут парами, собираясь в стаи на время перелетов. В насиживании яиц самец участия не принимает, но охраняет самку и охраняет всю семью, когда вылупляются птенцы.

  • Попугаи

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    Большинство попугаев, включая волнистых попугайчиков, живут стаями, что помогает защищаться от хищников. Отношения в стае между попугаями моногамные - пары формируются на всю жизнь.

  • Аисты

    Моногамные птицы

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    Аисты заводят отношения на всю жизнь. Только гибель партнера вынуждает их искать себе нового спутника жизни. Постоянны птицы и в отношении гнезда: на одном и том же месте они могут селиться в течение многих лет, лишь ремонтируя жилище.

    Автор: Юлия Вергин, Элла Володина


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