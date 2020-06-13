Самые громкие уголовные дела в отношении Петра Порошенко

В четверг, 18 июня, Печерский суд Киева собирается рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения депутату Рады, лидеру партии "Европейская солидарность" и экс-президенту Украины Петру Порошенко. О признании его подозреваемым по одному из уголовных дел ранее сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР) и Офисе генпрокурора Украины. Защита Порошенко заявляет, что это произошло с процессуальными нарушениями, но он собирается быть в суде. Из-за этого даже перенесли на день похороны его отца, скончавшегося 16 июня.

DW рассказывает о наиболее резонансных уголовных делах, в которых фигурирует Петр Порошенко. Всего их 27, подсчитал Илья Новикова, адвокат экс-президента. Сам же Порошенко настаивает на политической подоплеке его уголовного преследования.

Назначение Семочко в СВР Украины

На данный момент Петра Порошенко признали подозреваемым только по одному делу, которое касается назначения Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки (СВР) Украины. Семочко стал известен после журналистских расследований, в ходе которых у его семьи обнаружили дорогостоящую недвижимость под Киевом, а у жены - российский паспорт.

Порошенко и Зеленский на предвыборных дебатах на стадионе "Олимпийский"

После вспыхнувшего скандала Порошенко уволил Семочко, объявив об этом во время предвыборных дебатов с Владимиром Зеленским на стадионе "Олимпийский". Сейчас расследуются подробности процедуры назначения экс-разведчика. Порошенко подозревают в том, что в 2018 году он склонил главу СВР Егора Божко к превышению власти.

То есть, экс-президент проходит по делу как соучастник. Первоначально речь шла о злоупотреблениях именно со стороны Порошенко, который якобы назначил Семочко с целью захвата власти. Если экс-президент будут признан виновным, ему грозит наказание в виде лишения свободы от 7 до 10 лет.

"Пленки Деркача"

Несколькими неделями ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова открыло уголовное дело из-за скандальных "пленок Деркача". По данным адвокатов, оно возбуждено по признакам нарушения статей УК о государственной измене и злоупотреблении властью. Речь идет об аудиозаписях, которые обнародовал внефракционный депутат Рады Андрей Деркач.

Джо Байден и Петр Порошенко

На пленках собеседники, голоса которых похожи на голоса Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена, обсуждают получение Украиной миллиарда долларов в обмен на сохранение схем работы компании Burisma (в ее совет директоров входил сын Байдена Хантер. - Ред.). Порошенко назвал эти обвинения масштабной спецоперацией против Украины, а Байден - ерундой. Тем не менее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правоохранительные органы должны отреагировать на полученную информацию.

Дело о 43 картинах

Вскоре после международного скандала вокруг "пленок Деркача" широкий резонанс в Украине вызвала так называемое "картинное дело". В конце мая представители ГБР арестовали частную коллекцию живописи семьи Порошенко, вломившись в музей Ивана Гончара в Киеве прямо во время церемонии открытии выставки. Этому предшествовало возбуждение дела о незаконном вывозе из Украины 43 картин.

Следователи ГБР считают, что полотна знаменитых художников переместили через украинскую границу в обход таможенного контроля. Петра Порошенко собирались допросить по этому делу, но он на допрос не явился. А вместо этого привез коллекцию своих картин в музей Гончара, чтобы показать - полотна находятся в стране. Экс-глава государства уверяет, что работы из его коллекции были приобретены и ввезены в Украину легально, и это было сделано задолго до его президентства.

"Злостное хулиганство" Порошенко

Между тем в Офисе генерального прокурора, как сообщил адвокат Порошенко Илья Новиков, готовят еще два уголовных дела, где фигурирует его клиент - по статье УК "Хулиганство". По словам адвоката, неизвестное лицо написало заявление, в котором говорится о двух эпизодах злостного хулиганства во время рабочих президентских поездок в Запорожье и Львовскую область в феврале 2019 года.

Илья Новиков

Подробностей по данным делам пока нет. "Это показывает общую тенденцию - прокуратура готова "возбуждаться" по абсолютно любым эпизодам, надеясь, что где-то что-то у них получится", - заявил в интервью DW Новиков. По его словам, помимо 27 уголовных дел, по которым проходит Порошенко, есть еще ряд дел, не известных адвокатам. Также у последних нет официальной информации о закрытых делах в отношении Порошенко.

"Измена" в Минске и инцидент в районе Керченского пролива

Инициатор возбуждения большинства уголовных дел в отношении экс- президента - Андрей Портнов, бывший замглавы администрации президента Виктора Януковича. Портнов сам фигурировал в ряде уголовных дел в период президентства Порошенко, а теперь публично угрожает ему тюрьмой. В частности, по заявлению Портнова ГБР открыло дело о возможной госизмене со стороны Порошенко за подписание им минских соглашений.

Андрей Портнов

Также благодаря Портнову ведется расследование о возможном превышении полномочий верховным главнокомандующим, отдавшим приказ катерам "Бердянск" и "Никополь" войти в Азовское море через Керченский пролив, который находится под контролем ВМФ России. Речь идет об инциденте в ноябре 2018 году, он закончился захватом российскими военными вышеназванных катеров с украинскими моряками.

Как отмечала в марте Ирина Венедиктова, еще будучи и. о. главы ГБР, Андрей Портнов не влияет на ход расследования дел в отношении Петра Порошенко. Однако в недавнем обращении против политических репрессий в Украине, подписанном рядом известных общественных деятелей страны, отмечается, что Портнов может сохранять влияние на многих судей, органы следствия и прокуратуру.

Смотрите также:

"Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке Крупнейший "слив" в истории Чуть больше года назад неизвестный предоставил газете Süddeustche Zeitung огромный архив внутренних документов панамской компании Mossack Fonseca, занимающейся регистрацией офшорных фирм. В руки журналистов попали более 11 миллионов документов общим объемом в 2,6 терабайта. "Панамские досье" стали крупнейшей утечкой информации в истории.

"Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке Математика от Mossack Fonseca Из архива Mossack Fonseca следует, что компания помогла учредить офшорные фирмы 12 мировым лидерам, а также членам семей или ближайшему окружению глав государств. Всего в документах упоминаются 140 глав государств и именитых политиков и 214 тысяч офшорных компаний из 200 стран.

"Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке Большое имя на рынке офшоров Созданная в 1977 году Mossack Fonseca - одна из крупнейших в мире фирм, занимающихся регистрацией офшорных компаний. Ее главный офис находится в Панаме. Основали компанию немец Юрген Моссак (Jürgen Mossack), чей отец после Второй мировой войны эмигрировал в Панаму, и писатель Рамон Фонсека. Офисы компании расположены по всему миру.

"Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке Президенты, короли, премьер-министры… Из документов Mossack Fonseca стало известно, что учрежденные с ее помощью фирмы так или иначе связаны с "сильными мира сего". Среди тех, кто упоминается в "панамских досье", король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, бывший король Испании Хуан Карлос, президент Аргентины Маурисио Макри и президент Украины Петр Порошенко.

"Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке … и их ближайшие родственники Многие офшорные фирмы оказались зарегистрированными на жен, сестер, дочерей и двоюродных братьев мировых лидеров. Среди фигурантов "панамских досье" семья азербайджанского президента Ильхама Алиева в полном составе, внук казахстанского президента Нурсултана Назарбаева и отец британского премьера Дэвида Кэмерона.

"Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке Виолончель в кустах Среди клиентов панамской фирмы оказались люди из ближайшего окружения президента Владимира Путина. Например, его давний друг, известный виолончелист Сергей Ролдугин. Из документов следует, что ему принадлежат несколько офшорных фирм, на счетах которых оседали сотни миллионов долларов - малая часть из 2 миллиардов долларов, прошедших через фирмы, связанные с близкими к Путину людьми и компаниями.

"Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке Обещал, но не продал Журналисты, изучавшие архив Mossack Fonseca, нашли у президента Украины Петра Порошенко офшорные компании на Британских Виргинских островах, Кипре и в Нидерландах. Туда, как оказалось, были выведены активы принадлежащей ему кондитерской фабрики Roshen, которую Порошенко перед президентскими выборами обещал продать. Теперь на Украине в отношении президента началась налоговая проверка.

"Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке Не только политики Среди фигурантов "панамских досье" оказался и актер Джеки Чан. На него зарегистрировано не менее шести офшорных фирм под управлением Mossack Fonseca . Впрочем, из документов не следует, что звезда Голливуда использовал их в преступных целях. В архиве панамской фирмы также упоминается имя аргентинского футболиста Лионеля Месси. В его случае уклонение от уплаты налогов давно не секрет.

"Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке Ушел в отставку… временно Из "панамских досье" стало известно, что офшорная компания есть и у премьер-министра Исландии Сигмундура Гуннлёйгссона. После этого тысячи исландцев вышли на улицы требовать его отставки. В итоге Гуннлёйгссон действительно решил покинуть свой пост. Правда, как впоследствии выяснилось, глава исландского правительства сложил с себя полномочия лишь на время. Автор: Ирина Филатова

