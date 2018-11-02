Самолет Air France вернулся в Париж из-за отсутствия разрешения на пролет над РФ

Лайнер Air France, следовавший 1 ноября во Вьетнам, не смог войти в российское воздушное пространство. В компании разбираются с причинами инцидента.
Самолет французской авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Парижа в Хошимин, был вынужден вернуться в аэропорт Шарль-де-Голль после нескольких часов полета в связи с отсутствием разрешения на пролет над российским воздушным пространством. Об этом в пятницу, 2 ноября, сообщают испанское информагентство EFE и французская радиостанция Europe 1 со ссылкой на представителей авиакомпании.
"Крайне редкая ситуация"
"У нас не было разрешения от России", - сообщил пресс-секретарь Air France агентству EFE, указав, что это "крайне редкая ситуация". По его словам, авиакомпания занимается выяснением причин ситуации. В частности, проверяется версия, связанная с ошибкой компьютера, которая могла появиться, в частности, из-за перехода европейских стран на зимнее время.
После возвращения в Париж пассажиры обратились к представителям Air France с требованием разъяснить ситуацию, но авиакомпания не смогла предоставить объяснения причин. Ряд пассажиров уже улетели другими рейсами.
Лайнер вылетел накануне в 15.10 мск с 343 пассажирами на борту. На остальных рейсах Air France 1 ноября, проходивших над российским воздушным пространством, проблем зафиксировано не было. Ближайший полет авиакомпании по маршруту Париж - Хошимин запланирован на 3 ноября, указывает EFE.
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