 Самолет главы МИД Германии сломался в третий раз | Новости из Германии о Германии | DW | 19.05.2019

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Германия

Самолет главы МИД Германии сломался в третий раз

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас прибыл в Софию с опозданием из-за поломки самолета. Для Маса это уже третий случай за последние три месяца.

Глава МИД ФРГ Хайко Мас в полете из Берлина в Вашингтон (фото из архива)

Глава МИД ФРГ Хайко Мас в полете из Берлина в Вашингтон (фото из архива)

Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) в воскресенье, 19 мая, не смог вовремя вылететь в Болгарию из-за поломки вспомогательной турбины самолета. Поломку устранили, однако в результате Мас прибыл из Берлина в Софию с визитом на час позднее запланированного.

Контекст

Самолет с канцлером и министром финансов ФРГ вылетел из Берлина в Буэнос-Айрес, однако из-за технических неполадок приземлился в Кельне. (30.11.2018)

Полет 6 немецких военных инструкторов в Ирак затянулся из-за поломок самолетов. Улетели только на четвертом. Инвентаризация показала: боевая и транспортная техника бундесвера частично устарела и вышла из строя. (25.09.2014)

На немецких правительственных самолетах участились инциденты, связанные с неисправностями. Так, в апреле при посадке в Нью-Йорке лопнула покрышка у правительственного самолета "Конрад Аденауэр", на борту которого находилась делегация Хайко Маса. В феврале из-за неисправности в системе гидравлики шасси правительственного лайнера Airbus A319 Мас был вынужден продлить свое пребывание в Мали.

Из-за неисправностей самолетов в апреле министр финансов ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) был вынужден отправиться на другом самолете в США, в конце января федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) не смог вовремя вылететь из Эфиопии из-за технических неполадок правительственного самолета.

Большой международный резонанс вызвал также "сбой электронных систем" самолета канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel), направлявшейся в ноябре 2018 года на саммит стран "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе. В результате этой поломки Меркель пропустила открытие саммита.

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