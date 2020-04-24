Самоизоляция и домашнее насилие: что происходит в немецких семьях

Опасения по поводу того, что постоянное пребывание в четырех стенах всех членов семьи может вылиться в рост случаев домашнего насилия, звучат уже с самого начала кризиса. Если в марте, когда пандемия коронавируса только пришла в Германию, службы телефона доверия работали в обычном режиме, то в апреле стали заметны первые изменения - к ухудшению общей ситуации. Правда, об устойчивой негативной тенденции говорить пока рано, как отметила в ответ на запрос DW Штефани Кайенбург (Stefanie Keienburg), представитель отдела по работе с общественностью телефона доверия "Насилие против женщин" при Федеральном ведомстве по делам семьи и делам гражданского общества.

В этой сервисной службе работают 80 женщин. Как отмечают сотрудницы телефона доверия, в некоторых случаях консультации непосредственно связаны с актуальной ситуацией. Однако на что именно жалуются обратившиеся по телефону доверия, Штефани Кайенбург сообщить отказалась, отметив, что консультации проходят в условиях строгой конфиденциальности и их содержание в принципе не передается.

Звонков в службу доверия стало больше

"В первые три недели апреля мы наблюдаем рост или тенденцию к росту, которая выражается в том, что консультационные контакты (как по телефону, так и онлайн) выросли примерно на 20 процентов, - отмечает Штефани Кайенбург. Консультации по вопросам домашнего насилия и насилия во взаимоотношениях пар выросли на 20 процентов. Ситуация может измениться. Мы наблюдаем за ней, но не можем предсказать ее развитие".

Получить помощь по телефону можно круглосуточно, причем разговаривать можно не только на немецком, но и на 17 других языках, в том числе и по-русски. Помимо телефона за поддержкой можно обратиться через онлайн-чат или по электронной почте. Во времена домашней изоляции это особенно важно.

Хуже, чем на Рождество

Как будет дальше развиваться ситуация, покажет время. Однако эксперты бьют тревогу уже давно. В обществе "Белое кольцо" тоже помогают жертвам домашнего насилия. По словам председателя фонда Йорга Цирке (Jörg Ziercke), его организация исходит из того, что случаи бытового насилия на фоне кризиса значительно участятся. "Кризис, вызванный пандемией коронавируса, заставляет людей оставаться в кругу семьи, к этому добавляются такие факторы, как стресс, беспокойство о финансовом положении и неуверенность в будущем. Растущее напряжение может вылиться в насилие. Нашим сотрудникам такая ситуация знакома по праздничным дням, таким как Рождество, - так прокомментировал актуальную ситуацию на сайте общества Йорг Цирке. - Когда люди целыми днями находятся дома, случаев домашнего насилия становится больше. А запрет на контакты из-за коронавируса уже длится намного дольше, чем рождественские праздники, и факторы стресса более существенные".

Ситуация усугубляется и тем, что, находясь 24 часа в сутки в одной квартире с тем, кто оказывает насилие, практически невозможно воспользоваться посторонней помощью.

Места в гостиницах для пострадавших и телефон доверия для мужчин

Готовиться к ухудшению ситуации следует уже сейчас, таково мнение многих экспертов. Одна из превентивных мер - создание дополнительных мест, где могли бы укрыться жертвы. По сообщению телеканала WDR, в Федеральной палате психотерапевтов, в частности, считают, что на случай, если в так называемых "женских общежитиях", где временно проживают пострадавшие от насилия женщины, не хватит помещений, следует подготовить, номера отелей.

Это пожелание взяли на вооружение городские власти Кельна. "Городская администрация подготовила на случай роста домашнего насилия дополнительные 100 мест (в том числе и в гостиницах)", - сообщила в ответ на запрос DW Забине Вотцлав (Sabine Wotzlaw), представитель городской пресс-службы.

"В настоящее время мы не наблюдаем роста домашнего насилия, - отметила Забине Вотцлав. - Опрос в общежитиях и организациях, консультирующих женщин, показал, что посещение консультаций несколько участилось, но потребности в дополнительных местах для размещения пострадавших от домашнего насилия пока нет". Жертвами домашнего насилия становятся не только женщины, но и мужчины. Поэтому в Германии был открыт телефон доверия специально для мужчин.

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