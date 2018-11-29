 Саммит G20 в Японии омрачен торговым спором между США и Китаем | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.06.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Саммит G20 в Японии омрачен торговым спором между США и Китаем

Из-за международных торговых конфликтов глобальное замедление роста экономики может вылиться в мировой экономический кризис, заявил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр на встрече G20 в Японии.

Министр финансов США Стивен Мнучин (слева) и другие участники саммита G20 в Японии

Министр финансов США Стивен Мнучин (слева) и другие участники саммита G20 в Японии

Влияние тарифного конфликта между Китаем и Соединенными Штатами Америки на развитие мировой торговли стало одной из важных тем дискуссий на саммите "большой двадцатки" (G20) в городе Фукуока на юго-западе Японии. В нем участвуют министры финансов и главы центробанков стран-членов G20.

Сегодня из-за торговых конфликтов такого рода существует реальная угроза, что замедление роста мировой экономики выльется в глобальный экономический кризис, заявил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр в воскресенье, 9 июня, агентству AFP.

В тот же день глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард в интервью газете "Nikkei" назвала торговый конфликт между Пекином и Вашингтоном самым большим препятствием на пути развития мировой экономики.

Мнучин видит в пошлинах на товары из КНР "шансом для других стран"

Иное мнение высказал министр финансов США Стивен Мнучин, назвав повышенные таможенные пошлины, введенные США на товары из КНР, "экономическим шансом" для многих других стран.

Контекст

Дональд Трамп то вводит, то отменяет пошлины на товары из-за рубежа. Под раздачу уже попадали Китай, Канада, Индия, Мексика. Карикатурист Сергей Елкин о логике президента США. (03.06.2019)

Вашингтон обвиняет китайский концерн Huawei в промышленном шпионаже и внес компанию в черный список. Пекин протестует. Карикатурист Сергей Елкин об экономических спорах США и Китая. (24.05.2019)

"Здесь будут победившие и проигравшие", - подчеркнул Мнучин. Но если Пекину и Вашингтону удастся договориться, "это будет иметь весьма положительные последствия" для США, для Китая, для Европы и всего остального мира, добавил он.

По словам Мнучина, торговая война с Китаем никак не отражается на конъюнктуре внутреннего рынка США, поскольку американское правительство защищает потребителей от влияния повышенных пошлин.

Другими темами дискуссий стали минимальная налоговая ставка для интернет-компаний, а также экономические проблемы, вызванные демографической ситуацией.

Торговый конфликт между США и Китаем

США и Китай являются сегодня двумя крупнейшими экономиками мира. Торговый конфликт между ними обострился в мае 2019 года, когда после неудавшихся переговоров президент США Дональд Трамп пригрозил поднять таможенные пошлины на товары из КНР до 25 процентов.

Надежды на урегулирование данного спора теперь связаны со встречей Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином, которая должна состояться в японской Осаке в конце июня 2019 года.

В 2018 году объем экспорта китайских товаров в США составил 478 млрд долларов, импорт американской продукции в Китай - 155 млрд долларов.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Дональд Трамп

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Америка прежде всего? Теперь на деле

    Еще до вступления в должность президента США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что готов идти на конфликты, чтобы защитить интересы Америки в ее отношениях с основными торговыми партнерами. Трампу потребовалось немногим больше года, чтобы вслед за словами последовали действия.

  • Трамп показывает подписанный им указ о введении таможенных пошлин на ввозимые в США сталь и алюминий

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Штрафные пошлины на импорт стали и алюминия

    8 марта 2018 г. Дональд Трамп делает первый шаг в торговом конфликте, до сих пор существовавшем лишь на словах. В прямом эфире, организованном из Овального кабинета на весь мир, окруженный американскими сталелитейщиками, президент США подписывает указ о введении штрафных пошлин на импорт стали и алюминия. Главный пострадавший - Китай. Введение в действие пошлин в отношении стран ЕС пока отложено.

  • Стальные листы фирмы Salzgitter AG

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Торговый конфликт доходит до Германии

    С 1 июня 2018 г. действие американских штрафных пошлин распространилось и на импорт стали из ЕС, например, на эти стальные листы, выпускаемые немецкой фирмой Salzgitter AG. Несмотря на это, потери для германского экспорта пока носят ограниченный характер. Однако ситуация может измениться, если Трамп осуществит свою следующую угрозу и наложит 20-процентные пошлины на ввозимые из ЕС автомобили.

  • Скриншот одного из твитов Трампа

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Twitter-угрозы - главное оружие Трампа

    Twitter - главный инструмент американского президента. Дональд Трамп использует сервис, чтобы представить свой взгляд на вещи, озвучить новые угрозы или выдвинуть очередной ультиматум. В "крестовом походе" американского лидера за установление нового порядка отношений с важнейшими торговыми партнерами США - Китаем, ЕС и членами NAFTA Мексикой и Канадой - не проходит и дня без Twitter-атак.

  • Новые автомобили марки Mercedes ждут в Бремерхафене отправки за рубеж

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Угроза для немецких автоконцернов

    Новые автомобили марки Mercedes ждут в немецком Бремерхафене отправки за рубеж. Когда президент США угрожает введением 20-процентных пошлин на машины из ЕС, его целью являются прежде всего Daimler и другие немецкие автоконцерны. Их успехи на американском рынке, по мнению Трампа, являются причиной гигантского торгового дефицита США.

  • Флаги США, Канады и Мексики

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Новая сделка с Канадой и Мексикой

    Одной из главных целей Трампа было переиграть условия соглашения о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой (NAFTA), которое, по его мнению, наносит ущерб американской экономике. Трамп пытается защитить интересы американского бизнеса, страдающего от переноса производства - в первую очередь автостроителями - в Мексику, где более дешевая рабочая сила.

  • Миллионный автомобиль VW Käfer Baujahr, выпущенный в Мексике, 1992 год

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Мексика под прицелом торговой политики США

    В Мексике выпускают машины для американского рынка не только автопроизводители из США - немецкий Volkswagen и другие автоконцерны десятилетиями работают по такой схеме. Под давлением Трампа в последнее время ряд автогигантов, таких как Ford, заморозили планы строительства в Мексике новых заводов. На фото - миллионный автомобиль "Фольксваген Жук", выпущенный в Мексике в 1992 году.

  • Тяжелый грузовик, груженый древесиной, пересекает границу США и Канады

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Канада тоже чувствует давление со стороны США

    Наряду с Мексикой жесткий стиль поведения американского президента в торговой политике почувствовала на себе и Канада. Помимо канадских стали и алюминия под санкции США попала и древесина. Однако в итоге штрафные пошлины на канадские мягкие древесные породы, введенные в апреле 2017 года, привели к резкому повышению цен на этот продукт для строителей домов, прежде всего, в Америке.

  • Супермаркет в Гонконге, специализирующийся а продаже продуктов из Соединенных Штатов

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Ответный удар Пекина

    Главной целью своих ответных штрафных пошлин в адрес США китайское правительство избрало американских производителей продовольствия. В итоге такие продукты как орехи, овощи и мясо, ввезенные из США, стали в Китае существенно дороже - как в этом супермаркете в Гонконге, специализирующемся на продаже продуктов made in USA.

  • Внедорожники Jeep на автосалоне

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Американские внедорожники в поле зрения Пекина

    Если все пойдет так, как планируют власти КНР, то машины американских автопроизводителей, например внедорожники Jeep концерна Fiat Chrysler, в будущем подорожают на четверть. Впредь на них будут наложены дополнительные ввозные пошлины в 25 процентов. Новый список товаров, которые попадут под ответные таможенные пошлины Китая, уже находится в процессе подготовки, утверждают в Пекине.

    Автор: Томас Кольман


Смотреть видео 02:40

Трамп взялся за старое: отмена пошлин против ЕС отменяется

Контекст

Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

Дональд Трамп критиковал "несправедливую" практику мировой торговли еще в ходе предвыборной кампании. Став президентом США, он начал с ней бороться. В итоге мир оказался на пороге торговой войны.  

Ссылки в интернете

Сайт Международного валютного фонда

Сайт Международного валютного фонда

Аудио- и видеофайлы по теме

Трамп взялся за старое: отмена пошлин против ЕС отменяется  

Форум в Давосе: В чем Европа проигрывает США и Китаю  

За что Трамп ненавидит Mercedes, или Как США пугают ЕС автомобильной войной - DW Новости  

Также по теме

Buenos Aires G20-Treffen Finanzminister

Саммит G20 в Аргентине: от свободной торговли до Керченского кризиса 29.11.2018

В Буэнос-Айресе открывается саммит G20. Повестка дня "большой двадцатки" изобилует актуальными темами, но ожидающееся "шоу Трампа" ставит под вопрос достижение конструктивных результатов по итогам встречи.

Реклама

Самые читаемые

Почему Турция не хочет отказываться от покупки С-400 у России  

Парламент Молдавии принял декларацию о захваченном государстве  

Как в ЕС изменятся правила выдачи виз для россиян и белорусов  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно