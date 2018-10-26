Саммит по Сирии: интересы и возможности Германии

Как на севере Сирии, так и в других регионах страны сохраняется опасная ситуация. Особенно тяжелая обстановка в находящейся под контролем джихадистских группировок провинции Идлиб. Сирийское правительство, поддерживаемое Россией и Ираном, хотело бы атаковать Идлиб, но наступление повлечет за собой большие потери среди мирного населения и может привести к гуманитарной катастрофе, чего пытается не допустить международное сообщество. Ситуация вокруг Идлиба будет в центре внимания на международной встрече по Сирии, которая пройдет Стамбуле в субботу, 27 октября. В ней, помимо Турции, России и Франции также примет участие и Германия.

Еще одной важной темой обсуждения может стать конституция Сирии или формирование Конституционного комитета.

Германия добивается прекращения огня

Для Германии вопрос беженцев стоит на первом месте, утверждает Кристиан Бракель (Kristian Brakel), руководитель стамбульского отделения фонда имени Генриха Бёлля (Heinrich-Böll-Stiftung): "Германия намерена вместе с Турцией приложить усилия, чтобы сирийцы больше не бежали в Турцию. Уже сейчас Турция приняла более трех миллионов сирийских беженцев. Поэтому в Турции, а опосредованно и в Германии, возникают серьезные опасения, что если дело дойдет до наступления сирийской армии на Идлиб, поток беженцев значительно вырастет".

Разрушенные дома в провинции Идлиб

В обеих странах, и в Турции, и в Германии, вопрос беженцев стоит очень остро. На востоке Турции в связи с наплывом беженцев постоянно происходят беспорядки, говорит Бракель в интервью DW. В Германии же миграционная тема играла важную роль не только на выборах в бундестаг в сентябре 2017 года, но и на земельных выборах в ландтаги - хотя большинством партий она не поднималась открыто в ходе избирательной кампании. "Обе стороны - и Германия, и Турция - заинтересованы в том, чтобы ситуация как минимум оставалась такой же стабильной, чтобы не образовалась новая волна беженцев", - указывает Бракель.

Значение новой конституции Сирии

Опосредованно с обсуждением ситуации в Идлибе связан и вопрос о новой конституции Сирии. Она должна стать важным сигналом как внутри страны, так и на международном уровне. Ее подготовка, вероятно, сыграет решающую роль для многих беженцев в вопросе, смогут ли они когда-нибудь вернуться в Сирию или должны будут оставаться за границей. Также от новой сирийской конституции должно зависеть, как скоро после окончания боев в стране наступят мир и стабильность.

Антиправительственный протест в Сирии

В сентябре этого года семь западных и арабских стран, в том числе и Германия, обратились к ООН с призывом как можно быстрее разработать проект новой Конституции Сирии. Для этого предлагалось созвать конституционный комитет с участием всех сторон, указывалось в заявлении. Целью в этом документе было обозначено создание предпосылок для свободных и честных выборов под наблюдением ООН, в которых смогут принять участие все наделенные правом голоса сирийцы, включая покинувших страну. Правительство в Дамаске до сих пор отвергало подготовку конституции с участием представителей других стран. Это дело исключительно Сирии, заявил сирийский министр иностранных дел Валид Муаллем.

Расходы на войну

Покровительствующая сирийским властям Россия также говорит о том, что разработкой конституции должна заниматься только Сирия. Однако, как ожидает российский эксперт по Ближнему Востоку Таймур Двидар, правительство в Москве вполне может проявить гибкость. "Кремль хочет завершить свои военные операции в Сирии. Они сильно сказываются на российской экономике. Кроме того, война мешает налаживанию отношений с США и Израилем", - пояснил Двидар в интервью DW.

Есть и еще один фактор, почему Россия, вероятно, не будет выступать категорически против западных стран в вопросе разработки сирийской конституции, полагает Кристиан Бракель: "Россия ждет восстановления Сирии. Разумеется, она хочет, чтобы в этом процессе принимали участие другие страны. Речь идет о многих миллиардах долларов в течение, возможно, 15-20 лет, необходимых для восстановления страны. Этих денег нет ни у России, ни у Ирана. Страны Персидского залива также пока не готовы принять существенное участие". Поэтому в Москве хотят, чтобы в этом процессе участвовали и европейцы.

Слабость Асада

Так что Россия рассчитывает на Германию - во-первых, для прямого финансирования. А во-вторых, чтобы привлекать к этому финансированию и другие страны Запада. Если это так, то у Германии сильные позиции на переговорах в Стамбуле, считает Кристиан Бракель. По его словам, "европейцы всегда добивались изменений в Дамаске". Возможно, им это удастся и на этот раз.

Уже во время войны сирийское правительство могло устоять только лишь при помощи своих союзников. Похоже, на переговорах о перемирии оно тоже не задает тон. Башар Асад уже давно возглавляет правительство, которое утратило независимость сперва в военной сфере, а теперь и в политической.

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