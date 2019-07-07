Саммит ЕС-Украина: подведение пятилетних итогов

Ежегодные саммиты ЕС-Украина, по оценкам наблюдателей, давно уже стали рутинными событиями в отношениях Брюсселя и Киева. От них ожидают не прорывов и сенсаций, а лишь подтверждения совместных намерений и направлений партнерства, выработанных сторонами в течение года.

Однако нынешний - двадцать первый по счету - саммит, состоявшийся в Киеве в понедельник, 8 июля, отличался от прежних тем, что ознаменовал собою завершение насыщенного событиями пятилетнего периода в отношениях ЕС и Украины. Ведь и нынешние руководители Евросоюза, и команда украинского экс-президента Петра Порошенко пришли к власти фактически в одно время - и так же почти одновременно отходят от дел.

Для нового же украинского президента Владимира Зеленского нынешний саммит стал точкой отсчета нового периода евроинтеграции страны. Ведь, как отметил он во время общения с прессой по завершении переговоров, "важнейшие изменения в стране еще впереди".

Профильного вице-премьера на переговоры не пустили

Саммит ЕС-Украина впервые проходил не в здании администрации президента на улице Банковой, а в недавно отреставрированном Мариинском дворце. Охрана широким полукругом перекрыла все подходы и подъезды у самого дворца и Верховной рады. На одной из скамеек в парке, в котором расположен Мариинский, корреспондент DW перед началом переговоров заметила одинокого вице-премьера по вопросам евроинтеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе, которая на встречу с европейскими гостями почему-то не спешила.

Иванна Климпуш-Цинцадзе

Впоследствии выяснилось, что ее имени не оказалось в списке украинской делегации, и потому вице-премьера на саммит не пустили. Хотя еще вчера в своем Facebook Климпуш-Цинцадзе писала о том, что для Украины важно сохранять непрерывность движения в сторону Евросоюза и даже рассказала, что ее офис подготовил своеобразную инструкцию преемникам с изложением того, "где мы сейчас в диалоге с ЕС, и дальнейших шагов для реализации имеющихся в Украине возможностей".

Сама Климпуш-Цинцадзе, которая входит в первую десятку избирательного списка партии Петра Порошенко "Европейская солидарность", заявила о том, что вычеркнуть ее имя из перечня участников переговоров распорядился премьер-министр Владимир Гройсман. Пресс-секретарь премьера эти обвинения отверг, напомнив, что "состав делегации на саммит Украина-ЕС формирует президент". Как отреагировали на отсутствие на саммите профильного вице-премьера европейцы, последние годы лично тесно сотрудничавшие с Климпуш-Цинцадзе, неизвестно.

Финансовая помощь и политическая поддержка Киеву из Брюсселя

Между тем на переговоры в Киев из Брюсселя прибыла внушительная делегация - председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, председатель Европейского Совета Дональд Туск, еврокомиссар по политике соседства и расширения Йоханнес Хан и глава европейской дипломатии Федерика Могерини. Кстати, Могерини впервые лично приняла участие в таком саммите. И хотя большинство ее встреч в Киеве пришлось отменить из-за острой простуды гостьи, которую, как сообщили в ее окружении, Могерини подхватила в Бишкеке, в Мариинский дворец она все же приехала.

Владимир Зеленский и Дональд Туск

К прессе Юнкер, Туск и Зеленский вышли с получасовым опозданием, но явно в хорошем настроении. Они аплодисментами приветствовали подписание пяти секторальных соглашений о финансовой поддержке Киева Евросоюзом на общую сумму свыше 120 миллионов евро. Деньги выделены на реализацию проектов по децентрализации, усилению борьбы с коррупцией, на поддержку гражданского общества и развитие востока Украины.

По итогам саммита также было принято совместное заявление. В одном из его пунктов Евросоюз осудил практику выдачи российских паспортов украинским гражданам с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, подчеркнув, что "ЕС и его международные партнеры могут прибегнуть к мере о непризнании российских паспортов, выдача которых противоречит минским соглашениям".

Зеленский за санкции против России

Выступая перед журналистами, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил ЕС за соблюдение санкционной политики в отношении России и отметил, что санкции - это последний цивилизованный инструмент для достижения мира. "Когда некоторые европейские партнеры говорят, что они теряют деньги из-за санкций, наш ответ на это прост: "Мы потеряли территорию и ежедневно теряем наших людей", - указал Зеленский.

И пообещал, что его команда приступит к сложным и важным реформам в рамках сближения с ЕС, в частности антикоррупционной: "Потому что я знаю, что наши европейские партнеры уже устали выделять деньги на борьбу с коррупцией в Украине". Зеленский также рассказал, что Антикоррупционный суд начнет рассмотрение соответствующих уголовных дел уже 5 сентября.

В ответном слове глава Евросовета Дональд Туск еще раз напомнил, что ЕС никогда не признает аннексии Крыма Россией. Он также призвал российские власти освободить 24 арестованных украинских моряков и всех украинских политических заключенных, находящихся за решеткой в России.

"Проукраинский маньяк" Туск

В Мариинском дворце Туск выступал на английском языке, а вот после переговоров с премьер-министром Гройсманом обратился к журналистам уже на украинском. И это, наверное, было одним из самых эмоциональных его выступлений. Туск заверил, что во время пребывания на посту главы Евросовета он делал все возможное, чтобы ускорить процесс интеграции Украины с остальной Европой.

"Но не все удалось, не всегда я был таким эффективным, как хотел. Простите, друзья", - сказал Дональд Туск. По его выражению, некоторые в Брюсселе смотрел на него "как на проукраинского маньяка", об этом ему не раз говорили в глаза. "Но я этим горжусь", - поделился Туск, заверив, что "где бы он ни был, всегда будет оставаться верным другом Украины".

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