Саммит ЕС по бюджету завершился без договоренностей

Главы государств и правительств Евросоюза в пятницу, 21 февраля, завершили внеочередной саммит в Брюсселе, так и не достигнув договоренностей по бюджету сообщества на 2021-2027 годы. Разногласия - "все еще слишком велики, чтобы прийти к соглашению", заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) по итогам двух дней переговоров.

Глава германского правительства не назвала возможной даты следующей встречи на высшем уровне, однако подчеркнула, что "вернуться (к проблеме бюджета. - Ред.) придется".

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в свою очередь пояснил, что европейским лидерам "необходимо больше времени". "Как говорила моя бабушка, чтобы достичь успеха, нужно попробовать", - пошутил он.

Сложности после "Брекзита"

Сложности с достижением договоренностей, в частности, связаны с тем, что Великобритания, которая занимала второе место после Германии по размерам взносов в ЕС, вышла из Евросоюза. В результате "Брекзита" бюджет Европейского Союза недополучит 75 млрд евро.

Суть противоречий по бюджету ЕС

В этой связи одним из главных спорных моментов стали размеры отчислений. Государства, которые перечисляют в бюджет ЕС больше, чем получают из него в виде различных дотаций, высказывались против наращивания вклада каждой страны свыше 1 проц суммарного валового национального дохода (ВНД) за семь лет. Речь идет, в первую очередь, о так называемой "экономной" четверке чистых вкладчиков: Нидерландах, Австрии, Дании и Швеции.

В свою очередь целый ряд менее зажиточных стран и представители Европарламента настаивали на увеличении бюджета до 1,3 процента ВНД, уточняет AP.

Бюджет ЕС формируется на основании семилетних рамочных бюджетных планов. Переговоры о так называемом "долгосрочном финансовом планировании" в Европейском Союзе практически всегда представляет собой длительную борьбу между странами-донорами и получателями бюджетных денег.

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