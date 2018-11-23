 Саммит ЕС одобрил соглашение о ″Брекзите″ | Новости из Германии о Европе | DW | 25.11.2018

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Европа

Саммит ЕС одобрил соглашение о "Брекзите"

Лидеры 27 стран ЕС одобрили 585-страничный договор о выходе Великобритании из Евросоюза. Сделка должна быть одобрена Палатой общин Великобритании и Европарламентом.

Британский премьер Тереза Мэй и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, 24 ноября 2018 года

Британский премьер Тереза Мэй и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, 24 ноября 2018 года

Главы государств и правительств 27 стран Евросоюза одобрили соглашение с Великобританией о "Брекзите". На внеочередном саммите в Брюсселе в воскресенье, 25 ноября, лидеры европейских стран поддержали 585-страничный договор о выходе Великобритании из Евросоюза, который был согласован 13 ноября. Кроме того, на встрече подписана политическая декларация, регулирующая отношения между ЕС и Лондоном после "Брекзита".

Глава делегации ЕС на переговорах по "Брекзиту" Мишель Барнье подчеркнул, что соглашение не ущемляет интересы Лондона, и "мы останемся союзниками, партнерами и друзьями".

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который накануне встретился в Брюсселе с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, считает, что британский парламент также поддержит соглашение. В то же время он назвал "Брекзит" трагедией как для Великобритании, так и для других стран ЕС. 

Предстоят голосования в Европарламенте и Палате общин 

Накануне Испания урегулировала с Брюсселем и Лондоном ситуацию вокруг британского анклава Гибралтар. В свою очередь Мэй в обращении к нации, опубликованном в СМИ, призвала соотечественников поддержать проект сделки по "Брекзиту".

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Согласно достигнутым договоренностям, Великобритания выйдет из состава Евросоюза 29 марта 2019 года.  Однако в течение переходного периода, который продлится до конца 2020 года, она останется участницей единого внутреннего рынка ЕС и таможенного союза. Кроме того, одобренное в Брюсселе соглашение регулирует права граждан Евросоюза и Великобритании после "Брекзита", финансовые претензии Брюсселя к Лондону и вопрос о границе между членом ЕС, Республикой Ирландия и британской провинцией Северная Ирландия.  

Соглашение с ЕС еще должно быть одобрено Палатой общин Великобритании и Европарламентом. Наблюдатели отмечают, что многие британские депутаты настроены голосовать против соглашения. 

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


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