 Саммит ЕС назвал дезинформацию ″стратегическим вызовом″ | Новости из Германии о Европе | DW | 14.12.2018

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Европа

Саммит ЕС назвал дезинформацию "стратегическим вызовом"

Участники встречи в Брюсселе призвали противостоять фейковым новостям на общеевропейском уровне. Ранее Еврокомиссия представила план борьбы с дезинформацией, направленный на защиту выборов депутатов Европарламента.

Слово Фейк на кубиках

Намеренное и массовое распространение ложных (фейковых) новостей является "стратегическим вызовом" для демократических систем. Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 14 декабря, заявлении участников двухдневного саммита Европейского Союза в Брюсселе.

Отдельный раздел документа посвящен дезинформации, которую главы государств и правительств стран ЕС назвали частью гибридных военных операций. Они призвали к "неотложным и решительным" ответным действиям на национальном и общеевропейском уровнях. Подобный ответ должен в полной мере уважать фундаментальные права человека, подчеркивается в документе.

Еврокомиссия 5 декабря представила план борьбы с дезинформацией. Его основная цель - защитить от попыток вмешательства извне в выборы в Европарламент в мае 2019 года, а также в выборы в ряде стран ЕС в 2020 году. Неделю спустя Европарламент назвал противостояние киберугрозе, исходящей от России, одним из главных приоритетов ЕС на 2019 год наряду с борьбой против терроризма и нелегальной миграции.

Россия в нынешнем заявлении участников саммита не упоминается. При этом ряд лидеров ЕС особо выделили значимость темы, приведя в качестве примера попытку хакерской атаки на штаб-квартиру Организации по запрету химоружия в Гааге. Нидерланды обвиняют российских шпионов в попытке кибератаки, которую удалось предотвратить.

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Крупнейшие игроки интернет-рынка подписали кодекс поведения

Весной 2018 года Еврокомиссия уже представила ряд мер противодействию фейкам. Тогда Брюссель провел переговоры о добровольном сотрудничестве с крупнейшими игроками на интернет-рынке. В октябре Google, Facebook, Twitter и Mozilla подписали кодекс поведения. С января 2019 года, компании каждый месяц будут должны публиковать отчеты о выполнении своих обязательств, в числе которых - обеспечение прозрачности политической рекламы, закрытие фейковых аккаунтов и маркировка сообщений, распространяемых ботами.

Единство в вопросе о бюджете еврозоны

Кроме того, участники саммита в Брюсселе достигли единства в вопросе о реформировании еврозоны, включая ее бюджет, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). Они также одобрили укрепление Европейского стабилизационного механизма (ESM) и меры финансовой безопасности для банков, находящихся под угрозой банкротства.

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    Автор: Илья Коваль


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