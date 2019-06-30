Саммит ЕС выдвинул министра обороны ФРГ фон дер Ляйен на пост главы ЕК

Страны ЕС официально выдвинули министра обороны ФРГ Урсулу фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) на пост главы Еврокомиссии. Об этом во вторник, 2 июля, сообщил в Twitter председатель Евросовета Дональд Туск.

Как передает корреспондент DW в Брюсселе, за Урсулу фон дер Ляйен проголосовали 27 участников саммита - все, кроме Меркель. Канцлер ФРГ воздержалась, поскольку эта кандидатура не нашла поддержки немецких социал-демократов, коалиционного партнера партии Меркель в Германии.

Компромисс, устроивший всех

Ранее фаворит на эту должность, член германского Христианско-социального союза Манфред Вебер (Manfred Weber), отказался от борьбы за пост. Его Европейская народная партия вновь получила большинство мест на выборах в Европарламент, прошедших в странах ЕС в конце мая, и хотела видеть своего представителя на посту главы ЕК. Однако президент Франции Эмманюэль Макрон и другие либеральные главы правительств были категорически против кандидатуры Вебера.

Главным соперником немецкого политика был голландский социал-демократ Франс Тиммерманс. В частности, в пользу представителя социал-демократов, а не консерваторов высказался председатель Евросовета Туск. В то же время против кандидатуры Тиммерманса выступают Италия и страны Вышеградской группы Польша, Венгрия, Словакия и Чехия.

В результате продолжительных дискуссий участники саммита ЕС нашли копромиссное решение - выдвинуть на ключевой пост в Евросоюзе политика, который не участвовал в официальной гонке. Этим политиком и стала фон дер Ляйен.

Германский министр сменит Жан-Клода Юнкера, который стоял во главе главного исполнительного органа власти ЕС с 1 ноября 2014 года.

Выдвиженцы на другие ключевые посты

Кроме того, после трехдневных переговоров главы государств и правительств ЕС определились с основными претендентами на другие ключевые европейские посты.

Так, Исполняющий обязанности премьера Бельгии Шарль Мишель должен сменить Дональда Туска в роли председателя Евросовета.

Испанский политик Жозеп Боррель, с 7 июня 2018 года занимающий должность министра иностранных дел в правительстве Педро Санчеса, как ожидается, станет новым верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности - вместо Федерики Могерини.

А француженка Кристин Лагард номинирована на пост нового главы Европейского центрального банка. С ноября 2011 года должность председателя фининститута занимал итальянец Марио Драги. С того же года Лагард являлась директором-распорядителем базирующегося в Вашингтоне Международного валютного фонда.

Официально кадровые решения саммита ЕС должны быть одобрены Европарламентом 3 июля. Если депутаты отклонят их, поиск кандидатов на ключевые посты начнется заново.

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