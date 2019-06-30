 Саммит ЕС выдвинул министра обороны ФРГ фон дер Ляйен на пост главы ЕК | Новости из Германии о Европе | DW | 02.07.2019

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Европа

Саммит ЕС выдвинул министра обороны ФРГ фон дер Ляйен на пост главы ЕК

В результате продолжительных дискуссий участники саммита ЕС нашли копромиссное решение - выдвинуть на ключевой пост в Евросоюзе политика, который не участвовал в официальной гонке.

Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен

Страны ЕС официально выдвинули министра обороны ФРГ Урсулу фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) на пост главы Еврокомиссии. Об этом во вторник, 2 июля, сообщил в Twitter председатель Евросовета Дональд Туск.

Как передает корреспондент DW в Брюсселе, за Урсулу фон дер Ляйен проголосовали 27 участников саммита - все, кроме Меркель. Канцлер ФРГ воздержалась, поскольку эта кандидатура не нашла поддержки немецких социал-демократов, коалиционного партнера партии Меркель в Германии. 

Компромисс, устроивший всех 

Ранее фаворит на эту должность, член германского Христианско-социального союза Манфред Вебер (Manfred Weber), отказался от борьбы за пост.  Его Европейская народная партия вновь получила большинство мест на выборах в Европарламент, прошедших в странах ЕС в конце мая, и хотела видеть своего представителя на посту главы ЕК. Однако президент Франции Эмманюэль Макрон и другие либеральные главы правительств были категорически против кандидатуры Вебера.

Главным соперником немецкого политика был голландский социал-демократ Франс Тиммерманс.  В частности, в пользу представителя социал-демократов, а не консерваторов высказался председатель Евросовета Туск. В то же время против кандидатуры Тиммерманса выступают Италия и страны Вышеградской группы Польша, Венгрия, Словакия и Чехия.

В результате продолжительных дискуссий участники саммита ЕС нашли копромиссное решение - выдвинуть на ключевой пост в Евросоюзе политика, который не участвовал в официальной гонке. Этим политиком и стала фон дер Ляйен.  

Германский министр сменит Жан-Клода Юнкера, который стоял во главе главного исполнительного органа власти ЕС с 1 ноября 2014 года.

Выдвиженцы на другие ключевые посты

Кроме того, после трехдневных переговоров главы государств и правительств ЕС определились с основными претендентами на другие ключевые европейские посты.

Контекст

Заняв четкую позицию против строительства "Северного потока-2", немецкий политик и основной кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер сделал правильный шаг, пишет обозреватель FAZ. (24.04.2019)

После выборов в Европарламент в ЕС начали договариваться, кто возглавит Еврокомиссию и другие органы Евросоюза. Накал страстей обещает быть сильнее, чем обычно. О чем договорились на саммите ЕС - в репортаже DW. (29.05.2019)

Так, Исполняющий обязанности премьера Бельгии Шарль Мишель должен сменить Дональда Туска в роли председателя Евросовета.

Испанский политик Жозеп Боррель, с 7 июня 2018 года занимающий должность министра иностранных дел в правительстве Педро Санчеса, как ожидается, станет новым верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности - вместо Федерики Могерини.

А француженка Кристин Лагард номинирована на пост нового главы Европейского центрального банка. С ноября 2011 года должность председателя фининститута занимал итальянец Марио Драги. С того же года Лагард являлась  директором-распорядителем базирующегося в Вашингтоне Международного валютного фонда.  

Официально кадровые решения саммита ЕС должны быть одобрены Европарламентом 3 июля. Если депутаты отклонят их, поиск кандидатов на ключевые посты начнется заново. 

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Смотрите также:

  • Ангела Меркель

    Правительство ФРГ: в ожидании выборов

    Третий срок на посту канцлера

    С 2013 года Ангела Меркель в третий раз подряд занимает пост канцлера, возглавляя "большую коалицию" из блока ХДС/ ХСС и СДПГ. Сейчас в ее кабинете 17 министров: шесть от ХДС, два от ХСС и девять от СДПГ. В 2005-2009 годах Меркель уже возглавляла "большую коалицию" - некоторые министры того правительства работают и сейчас. В 2009-2013 годах в кабинет входили представители либеральной СвДП.

  • Зигмар Габриэль

    Правительство ФРГ: в ожидании выборов

    "Суперминистр"

    В СМИ социал-демократа Зигмара Габриэля часто называют не иначе как "суперминистр". Став вице-канцлером, в новом кабинете он также отвечал за экономику и энергетику. Но в январе 2017 года Габриэль сменил должность, возглавив МИД Германии после того, как бывший министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер ушел из правительства и затем был избран президентом ФРГ.

  • Бригитта Циприс

    Правительство ФРГ: в ожидании выборов

    Новый министр экономики

    Федеральное министерство экономики и энергетики впервые возглавила женщина - соратница Габриэля по СДПГ Бригитта Циприс, работавшая ранее парламентским статс-секретарем в этом ведомстве. Ее приоритет - свободная торговля. Циприс считает, что немецкая экономика сильно зависит от международного сотрудничества и доступа на иностранные рынки. В 2002-2009 годах она возглавляла министерство юстиции ФРГ.

  • Томас де Мезьер

    Правительство ФРГ: в ожидании выборов

    Опытный стратег

    Помощник Меркель на все случаи жизни - Томас де Мезьер считается надежной опорой канцлера, он способен работать на самых разных должностях. Оказавшись под огнем критики после провала программы по разработке беспилотника Euro Hawk, де Мезьер, в старом кабинете - министр обороны, с 2013 года занимает пост главы МВД, которым он уже руководил с 2009 по 2011 год.

  • Хайко Маас

    Правительство ФРГ: в ожидании выборов

    Из Саара - на Шпрее

    Министерство юстиции Германии, которое с 2013 года стало отвечать и за защиту прав потребителей, тогда же возглавил бывший вице-премьер правительства земли Саар Хайко Маас. До этого назначения он не был замечен на федеральном уровне. В 2004 и 2009 годах Маас возглавлял СДПГ на выборах в ландтаг Саара и оба раза проиграл ХДС. С 2001 года Хайко Маас входит в правление СДПГ.

  • Вольфганг Шойбле

    Правительство ФРГ: в ожидании выборов

    Последовательная финансовая политика

    Портфель министра финансов с 2009 года сохраняет за собой 71-летний Вольфганг Шойбле (ХДС). В правительстве он не просто старше всех, это настоящий политический старожил. В 1984 году он воглавлял ведомство федерального канцлера при Гельмуте Коле. В 1990 году на Шойбле было совершено покушение, с тех пор он прикован к инвалидной коляске. Финансовую политику ФРГ министр считает образцом для ЕС.

  • Андреа Налес

    Правительство ФРГ: в ожидании выборов

    Представительница левого крыла СДПГ

    Министерство труда и социальных дел возглавлят бывший генсек СДПГ Андреа Налес, представитель левого крыла социал-демократов и последовательный критик программы Герхарда Шредера по реформированию рынка труда Agenda 2010. Однажды Налес изрядно повеселила бундестаг, когда во время своего выступления для иллюстрации критики в адрес Меркель прямо с трибуны начала петь детскую песенку.

  • Кристиан Шмидт

    Правительство ФРГ: в ожидании выборов

    Шеф сельхоз- и агропрома

    В 2014 году новым министром продовольствия и сельского хозяйства ФРГ стал Кристиан Шмидт (СДПГ), в прошлом - парламентский статс-секретарь в министерстве по вопросам экономического сотрудничества и развития. Он сменил на этом посту представителя ХДС Ханса-Петера Фридриха. В 2016 году Шмидт выступил против изъятия свинины из меню школьных и детсадовских столовых из уважения к религиозным обычаям.

  • Урсула фон дер Ляйен

    Правительство ФРГ: в ожидании выборов

    Первая женщина во главе бундесвера

    Урсула фон дер Ляйен (ХДС) в правительстве ФРГ с 2005 года. Сначала она была министром по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи, затем - министром труда и социальных дел. В 2013 году мать семерых детей неожиданно для многих оказалась первой женщиной во главе министерства обороны. В 2016 году фон дер Ляйен - впервые после окончания холодной войны - заявила о планах по расширению бундесвера.

  • Катарина Барлей

    Правительство ФРГ: в ожидании выборов

    Бывший генсек СДПГ на министерском посту

    Со 2 июня 2017 года пост министра по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи занимает Катарина Барлей. До своего назначения Барлей два года была генсекретарем СДПГ. 49-летняя уроженка Кельна, мать двоих детей, юрист по образованию, бывший адвокат и судья сменила на министерском посту Мануэлу Швезиг.

  • Hermann Gröhe (Foto: picture-alliance/dpa)

    Правительство ФРГ: в ожидании выборов

    Верный партиец

    Херман Грёэ прошел путь от руководителя избирательной кампании Меркель до министра здравоохранения. Успешная кампания Меркель на последних выборах в бундестаг - во многом заслуга Грёэ, бывшего генерального секретаря ХДС. И, похоже, что министерский пост Грёэ - награда за это. Прежде выходец из Рейнланд-Пфальца не был известен как эксперт в области здравоохранения.

  • Александер Добриндт

    Правительство ФРГ: в ожидании выборов

    Задиристый министр

    Александера Добриндта излишне деликатным не назовешь. Будучи генсеком баварской ХСС, он называл нынешнего коллегу по правительству Зигмара Габриэля "тучным и недалеким". Добриндт возглавляет министерство транспорта и цифровой инфраструктуры. В 2016 году правительство запустило программу субсидирования электромобилей. Цель - к 2020 году вывести на дороги 1 миллион электрических легковых машин.

  • Барбара Хендрикс

    Правительство ФРГ: в ожидании выборов

    Карьерный взлет

    До назначения в 2013 году министром охраны окружающей среды экс-казначей СДПГ Барбара Хендрикс была на вторых ролях. Теперь она - политик федерального уровня. После реорганизации вопросы энергетики отошли к министерству экономики, и Хендрикс сосредоточилась на проблемах развития городов и строительства. В 2017 году вступил в силу принятый по ее инициативе закон, ограничивающий применение фрекинга.

  • Йоханна Ванка

    Правительство ФРГ: в ожидании выборов

    С математическим расчетом

    Министром образования и научных исследований с февраля 2013 года является Йоханна Ванка (СДПГ). Ее предшественница Аннетте Шаван была вынуждена уйти в отставку после обвинений в плагиате при написании диссертации. Ванка - математик по образованию, в прошлом была ректором Технического университета в Мерзебурге. В 2015 году число иностранных студентов в ФРГ впервые превысило 300 тысяч человек.

  • Герд Мюллер

    Правительство ФРГ: в ожидании выборов

    Новичок из рядов ХСС

    Баварец Герд Мюллер руководит министерством по вопросам экономического сотрудничества и развития. Прежде он работал госсекретарем в министерстве сельского хозяйства и занимался там вопросами развития. Однако для широкой общественности Мюллер - новичок на берлинской политической сцене.

  • Петер Альтмайер

    Правительство ФРГ: в ожидании выборов

    Правая рука Меркель

    Ведомство федерального канцлера с 2013 года возглавляет Петер Альтмайер, экс-министр охраны окружающей среды и верный соратник Меркель. Кроме того, он является министром по особым поручениям и отвечает за координацию работы немецких спецслужб. Его предшественник Роланд Пофалла оказался не на высоте во время скандала с прослушкой АНБ. С 2015 года Альтмайер также занимается проблемой беженцев.

  • Моника Грюттерс

    Правительство ФРГ: в ожидании выборов

    Министр культуры - историк искусств

    Уполномоченная правительства ФРГ по вопросам культуры и СМИ, депутат бундестага от ХДС Моника Грюттерс имеет статус государственного министра. В ее ведении - культурные учреждения и проекты федерального значения в этой сфере. Грюттерс - дипломированный историк искусств, находится в хороших отношениях с Ангелой Меркель. Ранее вопросами культуры в правительстве занимался Бернд Нойман.

  • Айдан Озогуз

    Правительство ФРГ: в ожидании выборов

    Немка из Гамбурга с турецкими корнями

    Вопросами миграции, беженцев и интеграции в кабинете Ангелы Меркель ведает Айдан Озогуз. Она не возглавляет отдельное федеральное министерство, но в правительстве ей отведено важное место. 46-летняя Озогуз родилась в Гамбурге в семье турецких иммигрантов. С 2009 года она - депутат бундестага, с 2011 года - зампредседателя СДПГ. Ранее уполномоченной по делам миграции была Мария Бёмер из ХДС.

    Автор: Александр Дельфинов


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