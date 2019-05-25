Выборы евродепутатов: что партии говорят об отношениях с РФ и Украиной

Кампания по выборам евродепутатов вышла на финишную прямую. О том, какие политические силы попадут в новый состав Европарламента, а также как они настроены в отношении России, будущего связей Москвы и Брюсселя, а также возможного вхождения Украины в ЕС - у DW.

Кто как голосует в Европарламенте по вопросам, связанным с Россией

В нынешнем составе Европарламента 750 депутатов объединены в восемь фракций - от консерваторов и социал-демократов до "зеленых" и левых. Если взглянуть на то, как они голосуют, то вырисовывается четкая картина: пять фракций последовательно поддерживали курс Украины на глубокие реформы и критиковали Россию за нарушения международного права, в первую очередь в Крыму и Донбассе.

Здание Европарламента в Страсбурге

На выборах нового состава Европарламента, которые пройдут 23-26 мая, две крупнейшие фракции из этой пятерки - Европейской народной партии (ЕНП, в нее входят 217 депутатов), и социал-демократов (186 депутатов) - могут, согласно соцопросам, потерять приблизительно по 40 мандатов каждая.

Уменьшится и наиболее бескомпромиссная в отношении России фракция Европейских консерваторов и реформистов (ЕКР), где на первых ролях - британцы и поляки. Впрочем, остальные две фракции из этого большинства - либералы и "зеленые" - должны, как ожидается, увеличить свое представительство.

Правые популисты усиливают позиции

Из трех оставшихся фракций, которые занимают в отношении России более сдержанную позицию, - больше всего сейчас говорят о правых популистах. Они собираются существенно увеличить свою численность и влияние в Европарламенте, заполучив нового лидера - Маттео Сальвини, главу входящей в правительство Италии партии "Лига". Заместитель премьер-министра Сальвини неоднократно призывал Брюссель снять санкции с Москвы, посещал Крым после его аннексии Россией и фотографировался на Красной площади в майке с портретом Путина. Под руководством Сальвини правые популисты провозгласили цель сформировать крупнейшую фракцию в новом составе Европарламента.

Маттео Сальвини

Между тем уже в его нынешнем составе фракция "Европа наций и свободы" (ЕНС), куда входили некоторые правопопулистские партии, постоянно критиковала санкции, введенные Евросоюзом против России в ответ на аннексию Крыма и "целенаправленную дестабилизацию Украины". Кроме того, ее представители предлагали направить 1 млрд евро макрофинансовой помощи, предназначенной для Украины, фермерам в самом Евросоюзе, ставшим "заложниками" санкций.

А также защищали Владимира Путина от критики за преследований людей нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне. Жан-Люк Шаффхаузер из ЕНС называл, к примеру, во время дебатов в Европарламенте в конце 2018 года тогдашнее руководство Украины "провалившимся правительством, пришедшим в результате государственного переворота".

Марин Ле Пен

Такие взгляды продвигались прежде всего французскими евродепутатами из "Национального объединения" Марин Ле Пен. Они уже заявили о готовности присоединиться к новой фракции правых популистов, в которой, судя по всему, наибольшим будет представительство итальянских евродепутатов от "Лиги". Впрочем, социологи говорят, что правые популисты станут лишь четвертой по численности политической силой в новом составе Европарламента.

Крайние левые евродепутаты тоже часто занимали довольно примирительную позицию в отношении России. Они не поддерживают ни внутреннюю, ни внешнюю политику президента Путина, но выступают за отмену санкций ЕС в отношении РФ и за диалог с Москвой. В своей программе фракция Объединенных левых призывает распустить НАТО и создать новую "систему мира и безопасности" вместе с Россией.

Взгляды кандидатов на пост главы Еврокомиссии

Из пяти фракций, критично оценивающих политику Кремля, социал-демократы были наименее сплоченными, когда речь шла о России. Они осуждали нарушения Москвой международного права и признавали необходимость введенных из-за этого санкций. Но когда в Европарламенте обсуждали усиление ограничительных мер, социал-демократы чаще всего выступали против. В этой фракции существенно меньше критиков "Северного потока - 2", нежели в других центристских силах.

Манфред Вебер и Франс Тиммерманс во время дебатов

В то же время кандидат социал-демократов на пост председателя Еврокомиссии нидерландец Франс Тиммерманс жестко высказывался в адрес Путина, назвав его и Дональда Трампа "наибольшими угрозами нашей безопасности". Во время предвыборных дебатов с кандидатами от других партий 2 мая во Флоренции Тиммерманс призвал не зацикливаться на России, но и не быть наивными: "Имеют место координированные усилия по ослаблению наших демократий путем поддержки (Москвой. - Ред.) правопопулистских партий. И Европа должна быть сильной в противостоянии этому".

Похожая ситуация и с кандидатом на пост главы Еврокомиссии от ЕНП немцем Манфредом Вебером (Manfred Weber). Среди немецких членов этой фракции он - один из жестких критиков Кремля. Например, Вебер выступает против строительства "Северного потока - 2" и обещает его остановить. "Внешняя политика ЕС в отношении России должна основываться на наших ценностях, а не на экономических интересах", - подчеркнул Манфред Вебер в ходе дебатов во Флоренции.

Перспектива членства Украины в ЕС

Возможно, наиболее спорной темой, связанной с Украиной, в Брюсселе остается перспектива вступления Киева в Евросоюз - официально ЕС ее не признает. Эту позицию поддерживают преимущественно западноевропейские государства. Часть стран, прежде всего в восточной части ЕС, выступает за признание перспективы членства для Украины.

В свою очередь Европарламент в декабре принял резолюцию, в которой говорится о возможности Украины подать заявку на вступление в ЕС, когда эта страна будет соответствовать критериям. Этот пункт внесли польские депутаты из ЕНП.

Но единства здесь нет и в этой фракции. В ее программе высказывается поддержка лишь перспективе членства стран Западных Балкан: "Мы не можем бросить Западные Балканы, чтобы они попали под авторитарное влияние России, государств Персидского залива, Турции и Китая".

Похожая позиция и у "зеленых". Один из их двух лидеров партийного списка Бас Ейкхоут заявил DW, что сейчас вопрос членства Украины в ЕС слишком далек. "Но никогда не говори "никогда". Сейчас же мы сотрудничаем, чтобы Украина могла развиваться, стать действительно независимой страной и вырваться из пут России", - пояснил он.

Единственная партия, признающая перспективу членства в ЕС не только для Западных Балкан, но и для Украины, - либералы: "Мы поддерживаем... перспективу будущего расширения (ЕС. - Ред.) для стран Западных Балкан и общего европейского соседства (куда входят Украина и Грузия. - Ред.), когда эти страны будут соответствовать критериям вступления". Либералы призывают Евросоюз активнее поддерживать "демократически избранные власти Украины". При этом нынешний Альянс либералов и демократов после выборов его члены хотят распустить. И на его основе совместно с партией президента Франции Макрона создать в Европарламенте новую политическую силу.

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