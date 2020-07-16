Саммит во время пандемии, или Как в ЕС делят 1,8 трлн евро

Лидеры стран ЕС собрались на саммит в Брюсселе, чтобы согласовать бюджет Евросоюза и пакет по восстановлению экономики. DW - о принятых мерах по защите участников от коронавируса и главной теме встречи.
Над городом кружит полицейский вертолет, несколько центральных улиц перекрыты и для машин, и для пешеходов бетонными блоками и оградами с колючей проволокой. Десятки полицейских фургонов и грузовик-водомет. Это обычная картина для Брюсселя, где не менее четырех раз в год раньше проходили саммиты ЕС.
За время пандемии в столице Бельгии от этого успели отвыкнуть - ни в марте, ни в июне очные саммиты ЕС не проводили. Работу органов Евросоюза до сих пор определяет COVID-19: большинство заседаний проходят в режиме онлайн, многие работают из дому. Но 17-18 июля Брюссель возвратился к "обычному" ходу вещей - во время первой с начала пандемии настоящей встречи в верхах.
Защита от коронавируса на саммите ЕС
В аппарате Европейского совета пошли на чрезвычайные меры не только в вопросе безопасности, но и по защите от коронавируса. Никто не хочет даже подумать о том, что случиться, если президенты и премьеры сразу многих стран ЕС заболеют COVID-19.
Поэтому пленарное заседание Европейского совета проводят в самом большом помещении здания "Европа". Этот зал на пятом этаже рассчитан на более чем 300 человек. Участников саммита - 31: по одному лидеру от каждой из 27 государств ЕС, глава Евросовета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), верховный представитель по внешней политике Жозеп Боррель и спикер Европарламента Давид Сассоли. Последний, впрочем, после короткого обмена мнениями в начале саммита всегда покидает заседание.
Кроме них в огромном зале присутствуют лишь несколько сотрудников Евросовета. В этот раз во время пленарного заседания президентам и премьерам пришлось обходиться без советников и помощников. Размер делегаций, допущенных в здание "Европа", также уменьшили: вместо обычный 19 человек каждый лидер мог взять с собой не более шести.
Что случиться, если кто-то из глав государств или правительств заболеет? Им сперва займется врач, дежурящий в "Европе". С симптомами болезни никому не позволят остаться в помещении. И.о. участников не предусмотрены. Возможность представить свою точку зрения заболевший лидер может передать только кому-то из своих коллег - президенту или премьеру другой страны.
Чтобы этого все-таки не случилось, на саммите действует запрет на рукопожатия и обязанность носить маски всегда, когда социальную дистанцию соблюдать невозможно. Но правила выполняли не все. Например, премьер Венгрии Виктор Орбан вышел без маски, так же как и его помощники и охранник. Позднее все премьеры Вышеградской четверки на встрече между собой масками пренебрегали. Но на пленарное заседание все все-таки пришли в масках и здоровались касанием локтей.
Во время перерывов зал дезинфицировали, а по всему зданию расставили стойки с антисептиками. Кондиционеры в помещении не включали. Вместо этого в зал через фильтры подавали воздух с улицы. Впрочем, риск того, что во время саммита станет слишком жарко, небольшой - в Брюсселе в пятницу шел дождь, а температура еле достигла 20 градусов.
Бюджет ЕС и пакет восстановления экономики
А вот дискуссия обещает быть жаркой. Тема саммита - 1,8 трлн евро. Из них 1,074 трлн - это бюджет ЕС на 2021-27 годы. Принятие таких семилетних финансовых планов - каждый раз дело сложное. А теперь к нему прибавился пакет на 750 млрд евро для восстановления экономики после коронакризиса.
Из этого пакета 250 млрд планируется выделить в виде кредитов, еще 500 млрд - в виде грантов. В случае утверждения плана, эти средства Еврокомиссия займет на финансовых рынках. Взятые в долг деньги собираются возвращать аж до 2058 года. Для того, чтобы получить средства на восстановление, каждой стране придется составлять свой план и представлять его на утверждение всего ЕС.
Споры о грантах и верховенстве права
В целом план поддерживают все, но вокруг деталей идут горячие споры. С одной стороны - так называемая "экономная четверка": Нидерланды, Австрия, Дания и Швеция. Они хотели бы обойтись без грантов или же уменьшить их долю. Они также отстаивают жесткий контроль над тем, на что пойдут деньги из пакета восстановления. Хотя этих стран только четыре, их сила в том, что они платят в бюджет ЕС намного больше, чем получают из него.
С другой стороны - страны, наиболее пострадавшие от пандемии, в частности Италия и Испания. Они хотят получать деньги в виде грантов как можно скорее и при минимуме условий.
Другое противостояние - вокруг верховенства права. Ряд стран Западной Европы настаивают, что условием получения денег должно быть соблюдение стандартов правового государства. Это отвергают правительства Венгрии и Польши. Именно их Брюссель обвиняет в нарушении принципов правового государства. Усложняет переговоры то, что решения на саммите ЕС принимают единогласно.
Именинники Меркель и Кошта
На то, что "разногласия весьма и весьма велики", указала и канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel). В начале саммита она заявила, что ожидает "тяжелых переговоров" и не уверена, удастся ли достичь согласия на этом саммите.
Вообще-то это задача Шарля Мишеля. Впрочем, после провального саммита по семилетнему бюджету в феврале этого года, в Брюсселе начали сомневаться в его способности найти компромисс. Поэтому основная надежда - на Меркель, имеющую самый богатый опыт во главе правительства из всех участников саммита. К тому же, ФРГ - сейчас председатель в Совете ЕС.
Ради политики канцлеру пришлось пожертвовать своим днем рождения 17 июля. Впрочем, без подарков она не осталась. Премьер Болгарии Бойко Борисов подарил ей серебряную бутылочку с розовым маслом. 17 июля день рождение еще у одного участника - премьера Португалии Антониу Кошты.
Саммит ЕС быстро не завершится
Каждый раз на саммиты ЕС съезжаются сотни журналистов. В этот раз организаторы сочли, что это слишком рискованно. В "Европу" допустили лишь нескольких фотографов и операторов. Из-за этого лидерам, прибывавшим на саммит, вопросы задавать было некому. Пресс-конференции планируют проводить виртуально.
Обычно саммиты начинаются в 15:00 в четверг и заканчиваются в обед в пятницу. В этот раз начали уже в 10 утра. По плану, вечером лидеры сделают паузу и пойдут спать, а с утра в субботу соберутся вновь. Впрочем, никто не берется исключить, что переговоры продолжатся в воскресенье и что для выработки компромисса этим летом придется проводить еще один или даже несколько саммитов.
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