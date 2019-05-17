"Самая трудная роль комика Зеленского": пресса ФРГ об инаугурации

Новый президент Украины оправдал надежды тех, кто ждал от него решительных действий, пишут немецкие СМИ. Правда, на церемонию инаугурации не приехал ни один из действующих политиков ФРГ.
Политический кризис в Австрии, где из-за публикации скандального видео развалилось коалиционное правительство канцлера Себастьяна Курца, стал главной темой немецких газет во вторник, 21 мая, затмив инаугурацию Владимира Зеленского. Тем не менее церемония вступления в должность нового президента Украины и его решение распустить Верховную раду не остались незамеченными прессой.
Так, газета Die Welt считает, что в должности президента "комик Зеленский берется за свою самую трудную роль". Несмотря на то что он стал знаменитым благодаря своему таланту юмориста, "гостям торжественной церемонии инаугурации было не до смеха", отмечает издание. В своей речи Зеленский обошелся без шуток и угодил тем, кто ожидал от него решительных действий, добавляет Die Welt.
Сигналы Москве и Донбассу
Газета называет нового президента Украины "прозападным политиком" и обращает особое внимание на его решение распустить Верховную раду, обещание остаться на посту главы государства только один срок и требование, чтобы члены нынешнего правительства Украины подавали в отставку.
Досрочные парламентские выборы для Зеленского важны потому, объясняет Die Welt своим читателям, что основанная им политическая партия "Слуга народа" еще не представлена в парламенте, а по опросам могла бы стать сильнейшей, что обеспечило бы главе государства опору в Верховной раде.
"Новая партия Зеленского "Слуга народа" до сих пор существует почти только на бумаге, - подчеркивает Die Welt,- но по одному из недавних опросов 40 процентов избирателей готовы за нее проголосовать". Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, в свою очередь, называет партию Зеленского "фантомом без лиц и региональных структур". "Новый президент хочет использовать личную популярность, чтобы свою лидирующую в опросах партию "Слуга народа" как можно скорее сделать доминирующей силой в новом парламенте", - комментирует Süddeutsche Zeitung решение Зеленского распустить Верховную раду.
Немецкая пресса также обращает внимание на то, что, объявляя главной целю своего президентства прекращение войны на востоке Украины, Зеленский к неудовольствию многих депутатов перешел на русский язык. Это факт газета Tagespiegel расценивает как свидетельство готовности нового президента к диалогу с Москвой и сигнал жителям контролируемых сепаратистами районов Донбасса. Газета отмечает высказывания Зеленского, считающего, что его предшественник ничего не делал для того, чтобы жители Донбасса чувствовали себя гражданами Украины.
Берлин отправил в Киев отставного президента
Столичная газета Berliner Zeitung, рассказывая о церемонии инаугурации, отмечает, что среди присутствовавших на ней 60 зарубежных гостей не было ни одного ведущего западного политического деятеля. Когда к присяге приводили Петра Порошенко, напоминает издание, в Киев приезжали вице-президент США Джо Байден, тогдашний президент ФРГ Йоахим Гаук (Joachim Gauck), а также Херман Ван Ромпей, бывший в то время председателем Европейского совета .
В этот раз уровень был несколько ниже: министр энергетики США Рик Перри, вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович. Из Германии приехал бывший президент Кристиан Вульф (Christian Wulff), вынужденный в 2012 году уйти в отставку после громкого скандала. Неужели не нашлось никого в правительстве Германии, кто бы мог полететь в Киев на инаугурацию Зеленского, спросили журналисты официальных представителей кабинета министров Ангелы Меркель (Angela Merkel)? Почему не поехал президент Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier)?
Причина в том, ответил пресс-секретарь МИДа Германии, что дата инаугурации была определена очень краткосрочно, в то время как планы канцлера, министров и президента расписаны на недели и месяцы вперед. Дипломат обратил внимание также на традиции протокола, согласно которому, "после действующего президента бывший глава государства - это самый высокий уровень, который можно было получить".
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