Самая красивая яма Германии

Конечно, и немцам выбоины на дорогах портят нервы. Но Германия славится своими дорогами, среди прочего, и потому, что эти ямы очень быстро ликвидируют. Но эта, в Мёнхенгладбахе, стала исключением. Более того: в городе был создан целый комитет, выступающий за то, чтобы яму не заделывать, и организовано дежурство рядом с ней - на всякий случай. И городские власти, в конце концов, согласились сохранить выбоину как произведение искусства.

Марен Дёрвальд около своего произведения искусства

Дыра эта сегодня известна по всей Германии. Ее фотографии разошлись по социальным сетям. Художница Марен Дёрвальд (Maren Dörwald) украсила этот крошечный кратер яркими, фосфоресцирующими красками. Внутри покрасила голубой, как стенки бассейна, и запустила пластмассовую золотую рыбку. И восторженные поклонники создали "Комитет по спасению и охране красивых ям на дорогах".

Правда, эта, знаменитая, вообще-то не на дороге. Она находится в обыкновенном парковочном кармане. И просто так оставить ее, в том состоянии, в котором она находится, нельзя: это опасно и для машин, и для людей. Поэтому городская администрация нашла компромисс: вокруг все заасфальтировали, но яму - нет. Ее зальют эпоксидной смолой. Но стрит-арт портить все же не станут.

Выбоинам на немецких дорогах нашли и еще одно необычное применение. Созданная в Оффенбахе неформальная группа с неоригинальным названием "Горожане" организовала в центре города турнир по мини-гольфу. Лунками стали небольшие выбоины на тротуарах, куда надо загонять мячи. Стартовые точки обозначены мелом.

Городские власти смотрят на это сквозь пальцы, но предупреждает: подобные проекты нужно обязательно согласовывать с соответствующими отделами мэрии. Любители мини-гольфа из Оффенбаха это сделали.

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