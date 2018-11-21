Самая красивая девочка России покоряет Германию

Сегодня девятилетняя Анна Павага из Санкт-Петербурга - одна из самых востребованных в мире детских фотомоделей. А началось все случайно. Когда Анне исполнилось два года, семейство Павага - папа, мама и двое детей - отправилось в фотоателье, чтобы сделать пару профессиональных снимков для семейного альбома. Анечка показалась фотографу Владе Алексеевой очень фотогеничной. С согласия родителей решено было сделать отдельную сессию, а снимки фотограф разместила в соцсетях. Родителям Ани тут же посыпались предложения от рекламных агентств.

Мама Екатерина с дочерью Анной Павагой

"Мы совершенно не были готовы к такому повышенному интересу к нашей дочери, - вспоминает в интервью DW мама Екатерина Павага, - я всюду ездила с Анной сама, будь то сьемки рекламных роликов или фотосессии по заказам агентств. Практически я стала ее менеджером в России". Лучше мамы никто с этой задачей справиться не может, уверена Екатерина, которая училась менеджменту по туризму, но, став матерью двоих детей, так и не начала работать по специальности. Сейчас ее профессиональные навыки помогают Екатерине в организации поездок Ани по России и за границей.

Анна Павага с менеджером в Германии Евгением Шахновичем

Успех россиянки в Германии

В России карьерой юной модели занимается агентство Евгении Немиро Macaronis Kids. Фотографии Ани украшали обложки таких модных журналов, как Elle, L'Officiel, Harper's Bazaar. Аня много ездила по Китаю и другим азиатским странам. В Италии ее представляет агентство Be Talent, а недавно у юной российской модели появился менеджер в Германии - Евгений Шахнович (Eugen Chakhnovitch), представитель фирмы Children Worldwide Fashion (C.W.F.), которая занимается распространением детской одежды известных лейблов в ФРГ. Теперь Аня почти каждые три месяца бывает в Германии.

В апреле 2018 года девочка открывала показ новой детской коллекции Карла Лагерфельда (Karl Lagerfeld) в Виллихе. Девятилетняя российянка стала лицом лейбла Chloé. Также она работает для Givenchy, Little Marc Jacobs, Dolce & Gabbana, Dsquared, DKNY. Фотографии Анны Паваги украcили обложки таких популярных немецких журналов, как Gala и Luna.

"У Ани - талант, она себя очень естественно ведет и во время съемок, и на подиуме. Я уверен, что ее ждет успешная карьера в сфере моды",- подчеркнул в интервью DW менеджер Евгений Шахнович. Стоит заметить, что Евгений сам родом из Санкт-Петербурга, но 25 лет назад он вместе с родителями переехал в Германию. Об Ане он узнал из сети Instagram, когда искал для очередного шоу моделей девочек школьного возраста.

Место пиара - Instagram

Страница в Instagram у Анны появилась несколько лет назад, фактически став площадкой для раскрутки, считает мамы Анны. "Через эту соцсеть поступает множество предложений о сотрудничестве, которые мы принимаем или отклоняем, посоветовавшись с консультантами в России, Италии и Германии", - рассказывает Екатерина Павага. Она сама ведет аккаунт дочери в "Инстаграме". "Со временем я поняла, что отвечать и пытаться в чем-то переубедить хейтеров, не имеет смысла. Недоброжелателей я сразу блокирую", - подчеркивает она.

У Анны Паваги полмиллиона подписчиков в "Инстаграме"

Фотографии дочери для "Инстаграма" Павага-старшая делает сама: по второй специальности Екатерина Павага - художник-модельер. Дочь свою она всячески старается уберечь от негативных эмоций: "Кому, как не мне, маме Ани, лучше знать, что нравится дочери, а что нет, когда она устает и почему капризничает. Я всегда рядом". "Мы соблюдаем несколько важных правил, - добавляет менеджер Евгений Шахнович. - Аня не должна делать того, что ей не нравится. Мы стремимся избегать использования косметики во время фотосьемок. Аня не снимается для журналов в нижнем белье".

У Ани - обычное детство

Иногда под фотографиями Анны в социальных сетях появляются комментарии, в которых высказывается мнение, будто работа Ани в качестве модели вредит ее успеваемости в школе, лишает ребенка детства. Мама Ани категорически отвергает подобные предположения.

Анна Павага в свободное время серьезно занимается балетом

"Аня с большим удовольствием ходит в школу. Она - обычный ребенок, на фотосессии мы выезжаем только во время школьных каникул или в выходные дни", - подчеркивает Екатерина Павага. По ее словам, Аня обожает брата Мишу, очень любит путешествовать, с удовольствием изучает английский язык, занимается в балетной школе, и у нее есть две собаки - Мия и Лия. И, конечно, у Ани есть примеры для подражания: американская модель Джиджи Хадид и актриса Анджелина Джоли.

"А еще Аня хорошо пишет. Если она не станет балериной или моделью, то уж точно будет сценаристом", - уверена мама. В поездках Аня ведет дневник, записывает все, что ей понравилось, чтобы потом поделиться впечатлениями с подружками. А еще, кроме английского, она мечтает выучить немецкий язык, чтобы со своими новыми друзьями в Германии говорить на их родном языке.

Смотрите также:

Король моды Карл Лагерфельд Когда родился Карл Лагерфельд, точно сказать не может уже, пожалуй, никто. Запутался даже он сам. Одно время он утверждал, что в сентябре 1938 года, потом в прессе фигурировал 1935 год, сейчас все чаще указывается 10 сентября 1933 года.

Король моды Карл Лагерфельд Родился Карл в Гамбурге, в семье владельца фабрики по производству сгущенного молока. Отец будущего кутюрье много ездил по миру. И в Венесуэле, и в США, и в дореволюционной России (в частности, во Владивостоке) он выпускал консервированное молоко. Свои детские снимки Лагерфельд показывает очень-очень редко. Этот был сделан уже в зрелом возрасте - около 30 лет назад.

Король моды Карл Лагерфельд Переехав из Германии в Париж, Карл Лагерфельд довольно быстро освоился в мировой столице моды. В 1954 году он получил первый приз на конкурсе, организованном Международным секретариатом по шерсти IWS за создание женского пальто желтого цвета.

Король моды Карл Лагерфельд В середине 1960-х Карл Лагерфельд работал для римского лейбла Fendi, традиционно специализирующегося на производстве одежды и аксессуаров из кожи и меха. Молодой дизайнер буквально совершил революцию на меховом поприще: изделия стали намного легче по весу, обрели совершенно новые формы и цвета.

Король моды Карл Лагерфельд Лагерфельд не боялся перекрашивать и резать мех, соединять куски снова, создавая причудливые силуэты. Он же придумал знаменитый теперь на весь мир логотип Fendi - из двух латинских букв F. На фото - эскизы моделей для Fendi.

Король моды Карл Лагерфельд Два периода своей творческой жизни Лагерфельд посвятил модному дому Chloé: с 1964-го по 1984-й, а потом - с 1992-го по 1997-й. Культовый статус обрели платья, разрисованные мастером от руки. В 1972 году он создал свою знаменитую коллекцию, вдохновленную стилем ар-деко. Платье по центру называется "Рахманинов" - в честь русского композитора.

Король моды Карл Лагерфельд В 1974 году Лагерфельд основал свою собственную линию моды - Karl Lagerfeld Impression. Его работы, сделанные для этого лейбла, отличаются от всех других. Они намного ближе к его собственному стилю одежды: андрогинные силуэты, никаких ярких рисунков, преимущественно черный цвет, акцент на плечах и на талии.

Король моды Карл Лагерфельд В 1983 году Карл Лагерфельд стал художественным директором дома моды Chanel. Традиционному твидовому костюму он придал новый блеск: появились новые формы, варианты отделки, пуговицы. На смену тяжеловесному консерватизму пришла игривая легкость.

Король моды Карл Лагерфельд Именно Лагерфельд придумал "выносить сор из избы" в модной индустрии. Если раньше название лейбла указывалось разве что на подкладке, то теперь его стало видно и на внешних деталях: пуговицах, поясах, сумках и других аксессуарах. На фото - модели, созданные для Chanel в последние годы.

Король моды Карл Лагерфельд Работая для Chanel, Лагерфельд, любящий эксперименты с новыми материалами, создает костюмы и платья не только из джерси и твида, но и из кожи, латекса, неопрена. То же можно сказать о сумках и обуви. Фантазия мастера не знала и не знает границ!

Король моды Карл Лагерфельд Карл Лагерфельд - не только модельер. Он всегда увлекался фотографией: организовал пару выставок, выпустил несколько альбомов, является лауреатом престижных международных наград в этой области. Лагерфельд известен и как создатель духов. В Париже он основал собственный издательский дом, открыл книжный магазин. Его личная библиотека насчитывает более 300 тысяч томов.

Король моды Карл Лагерфельд С тех пор, как в 1989 году умер спутник жизни Лагерфельда, кутюрье предпочитает жить в одиночестве. Он никогда не был женат и не имеет детей. В 2000 году Карл Лагерфельд решил похудеть и за 13 месяцев жесткой диеты сбросил 42 килограмма, о чем тут же написал книгу. Вес держит, по его словам, для того, чтобы без проблем носить узкие костюмы, без которых он жить не может.

Король моды Карл Лагерфельд Его частенько критиковали за привлечение к работе худосочных моделей, однако Лагерфельд стоит на своем. В 2004 году он создал коллекцию для шведской компании H&M, производящей недорогую модную одежду для молодежи. Увидев, что его силуэты выпустили не только в "худых", но и в "полных" размерах, кутюрье разозлился.

Король моды Карл Лагерфельд В качестве дизайнера он, помимо прочего, создал плюшевого мишку, одетого так же, как он сам, бутылку Кока-Колы, вышедшую ограниченным тиражом, коллекцию шлемов для мотоциклистов, коллекцию украшений для фирмы Swarovski, коллекцию обуви для итальянского лейбла Hogan. В костюмах, им придуманных, на сцену выходили Мадонна и Кайли Миноуг, звезды Венского оперного театра и миланской "Ла Скалы".

Король моды Карл Лагерфельд Он обожает свою кошку по кличке Шупетт: создает для нее коллекции одежды и аксессуаров, а также профили в социальных сетях, снимается с ней в рекламе. Автор: Дарья Брянцева

