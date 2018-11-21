Самая красивая девочка России покоряет Германию

Сегодня девятилетняя Анна Павага из Санкт-Петербурга - одна из самых востребованных в мире детских фотомоделей. А началось все случайно. Когда Анне исполнилось два года, семейство Павага - папа, мама и двое детей - отправилось в фотоателье, чтобы сделать пару профессиональных снимков для семейного альбома. Анечка показалась фотографу Владе Алексеевой очень фотогеничной. С согласия родителей решено было сделать отдельную сессию, а снимки фотограф разместила в соцсетях. Родителям Ани тут же посыпались предложения от рекламных агентств.
Мама Екатерина с дочерью Анной Павагой
"Мы совершенно не были готовы к такому повышенному интересу к нашей дочери, - вспоминает в интервью DW мама Екатерина Павага, - я всюду ездила с Анной сама, будь то сьемки рекламных роликов или фотосессии по заказам агентств. Практически я стала ее менеджером в России". Лучше мамы никто с этой задачей справиться не может, уверена Екатерина, которая училась менеджменту по туризму, но, став матерью двоих детей, так и не начала работать по специальности. Сейчас ее профессиональные навыки помогают Екатерине в организации поездок Ани по России и за границей.
Анна Павага с менеджером в Германии Евгением Шахновичем
Успех россиянки в Германии
В России карьерой юной модели занимается агентство Евгении Немиро Macaronis Kids. Фотографии Ани украшали обложки таких модных журналов, как Elle, L'Officiel, Harper's Bazaar. Аня много ездила по Китаю и другим азиатским странам. В Италии ее представляет агентство Be Talent, а недавно у юной российской модели появился менеджер в Германии - Евгений Шахнович (Eugen Chakhnovitch), представитель фирмы Children Worldwide Fashion (C.W.F.), которая занимается распространением детской одежды известных лейблов в ФРГ. Теперь Аня почти каждые три месяца бывает в Германии.
В апреле 2018 года девочка открывала показ новой детской коллекции Карла Лагерфельда (Karl Lagerfeld) в Виллихе. Девятилетняя российянка стала лицом лейбла Chloé. Также она работает для Givenchy, Little Marc Jacobs, Dolce & Gabbana, Dsquared, DKNY. Фотографии Анны Паваги украcили обложки таких популярных немецких журналов, как Gala и Luna.
"У Ани - талант, она себя очень естественно ведет и во время съемок, и на подиуме. Я уверен, что ее ждет успешная карьера в сфере моды",- подчеркнул в интервью DW менеджер Евгений Шахнович. Стоит заметить, что Евгений сам родом из Санкт-Петербурга, но 25 лет назад он вместе с родителями переехал в Германию. Об Ане он узнал из сети Instagram, когда искал для очередного шоу моделей девочек школьного возраста.
Место пиара - Instagram
Страница в Instagram у Анны появилась несколько лет назад, фактически став площадкой для раскрутки, считает мамы Анны. "Через эту соцсеть поступает множество предложений о сотрудничестве, которые мы принимаем или отклоняем, посоветовавшись с консультантами в России, Италии и Германии", - рассказывает Екатерина Павага. Она сама ведет аккаунт дочери в "Инстаграме". "Со временем я поняла, что отвечать и пытаться в чем-то переубедить хейтеров, не имеет смысла. Недоброжелателей я сразу блокирую", - подчеркивает она.
У Анны Паваги полмиллиона подписчиков в "Инстаграме"
Фотографии дочери для "Инстаграма" Павага-старшая делает сама: по второй специальности Екатерина Павага - художник-модельер. Дочь свою она всячески старается уберечь от негативных эмоций: "Кому, как не мне, маме Ани, лучше знать, что нравится дочери, а что нет, когда она устает и почему капризничает. Я всегда рядом". "Мы соблюдаем несколько важных правил, - добавляет менеджер Евгений Шахнович. - Аня не должна делать того, что ей не нравится. Мы стремимся избегать использования косметики во время фотосьемок. Аня не снимается для журналов в нижнем белье".
У Ани - обычное детство
Иногда под фотографиями Анны в социальных сетях появляются комментарии, в которых высказывается мнение, будто работа Ани в качестве модели вредит ее успеваемости в школе, лишает ребенка детства. Мама Ани категорически отвергает подобные предположения.
Анна Павага в свободное время серьезно занимается балетом
"Аня с большим удовольствием ходит в школу. Она - обычный ребенок, на фотосессии мы выезжаем только во время школьных каникул или в выходные дни", - подчеркивает Екатерина Павага. По ее словам, Аня обожает брата Мишу, очень любит путешествовать, с удовольствием изучает английский язык, занимается в балетной школе, и у нее есть две собаки - Мия и Лия. И, конечно, у Ани есть примеры для подражания: американская модель Джиджи Хадид и актриса Анджелина Джоли.
"А еще Аня хорошо пишет. Если она не станет балериной или моделью, то уж точно будет сценаристом", - уверена мама. В поездках Аня ведет дневник, записывает все, что ей понравилось, чтобы потом поделиться впечатлениями с подружками. А еще, кроме английского, она мечтает выучить немецкий язык, чтобы со своими новыми друзьями в Германии говорить на их родном языке.
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Автор: Марина Борисова