Самая большая в мире коллекция лака для ногтей

Свыше 11 тысяч разноцветных флаконов насчитывает коллекция жительницы Гамбурга. Ими изобилует вся ее квартира. Потраченных на них денег хватило бы на автомобиль.
Каролин Горра с гордостью демонстрирует официальное свидетельство о том, что ее коллекция - крупнейшая в мире
Едва ступив на порог квартиры 39-летней жительницы Гамбурга Каролин Горра (Carolin Gorra), сразу понимаешь, какое у хозяйки хобби: уже в прихожей в глазах начинает рябить от многочисленных разноцветных флакончиков с лаком для ногтей, плотно выстроившихся на полках. Такими бутылочками изобилуют и гостиная, и спальня, и ванная. Есть даже отдельная комната, полностью отведенная для хранения пузырьков. В общей сложности, свыше 11 тысяч флаконов насчитывает коллекция Каролин. Потраченных на них денег хватило бы на автомобиль. Недавно Институт рекордов Германии (RID) официально признал эту коллекцию крупнейшим такого рода собранием в мире.
Коллекция лака из разных стран мира
Красить ногти Каролин полюбила еще девчонкой. "Уже в 16-летнем возрасте у меня скопилось столько флакончиков с лаком для ногтей, сколько не было ни у одной из моих подруг. И потом как-то само собой получилось, что я периодически стала коллекцию пополнять. Ну, а теперь это просто моя страсть. Двух-трех дней не проходит, чтобы я не посмотрела, какие пузырьки с лаком для ногтей предлагают на онлайн-аукционе eBay. И то, что мне нравится, тут же покупаю", - делится с DW Каролин Горра.
Флакончиков каких только марок не увидишь в этой квартире! Тут вам и Disney, и Ariel, и Hello Kitty, и Manhattan, и Jade, - всего не перечислишь. Места приобретения этих маленьких сокровищ - самые разные: обычные магазины, онлайн-аукционы, блошиные рынки. Да и друзья уже знают: возвращаясь из отпуска, можно что угодно забыть - только бы не запамятовать о том, чтобы привезти лак для ногтей для коллекции Каролин Горра, иначе несдобровать.
В ее собрании - лак для ногтей почти из всех стран Европы и Америки. Но предмет оособой гордости Каролин - лак, привезенный специально для нее из Афганистана, Ирана, Израиля, Марокко, Китая. Между прочим, даже место работы коллекционер выбрала себе более чем подходящее: она работает в магазине сети Douglas, крупнейшего в Европе продавца косметики и парфюмерии.
160 евро - за флакон от лака для ногтей
"Примерно 200 евро в месяц я трачу на флакончики с лаком для ногтей. Есть люди, которые этому поражаются. У меня на это свой ответ: зато я не курю. Другие, вон, сколько тратят на сигареты! Одна пачка ведь стоит сейчас около семи евро. За такие деньги я покупаю аж три флакончика лака для ногтей", - говорит Каролин.
Впрочем, стоимость пузырьков из ее коллекции сильно разнится. Самый дорогой из них она выторговала на аукционе за 160 евро. Но, по словам Каролин, эта старинная изысканная вещица ручной работы того стоит: бутылочка выполнена из прозрачного стекла, украшенного голубыми полосками. Впереди красуется элегантная этикетка с серебристой гравировкой. Внутри сохранилась маленькая кисточка. Хотя лак, понятное дело, давно высох.
"Сначала я его даже не собиралась покупать. Но коллеги стали меня убеждать в обратном: мол, Каро, что с тобой? Это же редкий экземпляр! Потом еще несколько человек подошли - и давай меня тоже подогревать: дескать, ты что, такую вещь обязательно надо брать! В результате этот лот достался мне, но отстегнуть за него пришлось 160 евро", - вздыхает Каролин.
В планах коллекционера - музей
Как говорит коллекционер, дата производства самых старых флакончиков из ее коллекции - 1930-е годы. Хотя есть один, сделанный еще раньше - в 1920-х годах. "Это металлическая емкость, которая была наполнена веществом, похожим на блеск для губ. В те времена именно такой субстанцией красили не только губы, но и ногти. Вот только руки после этого мыть не рекомендовалось, так как вся красота исчезала тогда в один миг", - рассказывает женщина.
По словам Каролин, она терпеть не может такие "банальные" цвета, как пастельный, красный, эбеновый. Ее фавориты - синий, ярко-розовый, желтый, зеленый, бирюзовый. Причем это касается и одежды: любительница лака для ногтей предпочитает наряды самых ярких и веселых расцветок и расстраивается из-за дресс-кода на работе, который обязывает ее ходить в чернрм костюме. "Ярко-розовое пальто и белые джинсы, которые я ношу в свободное время, куда лучше скрашивают серые будни. Если в столь мрачное время года, как зима, еще и одеваться уныло, недолго и в депрессию впасть", - смеется она.
Между прочим, в начале 2000-х, когда Каролин только начала приобретать флакончики из-под лака для ногтей на аукционах, у нее на торгах совсем не было конкурентов. Но в последнее время стало появляться все больше людей, которые тоже охотятся за таким товаром. Соответственно, и цены на флакончики повышаются. Если раньше на аукционах Каро отдавала даже за эксклюзивные пузырьки не более двух-трех евро, то теперь уже стартовая цена нередко составляет 50 евро. А как относится к такому дорогостоящему увлечению ее друг - тем более что они уже 18 лет живут вместе?
"Поначалу он, конечно, недоумевал, но со временем привык. Более того, как видит где-нибудь красивый флакончик, сам загорается: дескать, посмотри, какой классный, давай купим! Мы всегда привозим бутылочки с лаком из отпуска. Вот только наша квартира - ее площадь составляет всего 120 квадратных метров - для моего собрания уже маловата. Надо другую искать. Но вообще моя сокровенная мечта - открыть когда-нибудь музей на основе этой коллекции. И, думаю, она осуществится", - делится своими планами жительница Гамбурга, владелица крупнейшей в мире коллекции флакончиков из-под лака для ногтей Каролин Горра.
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