Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд

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Король Саудовской Аравии.
Глава Королевства Саудовская Аравия, хранитель двух святынь, глава династии Аль Саудов. 25-й сын первого короля и основателя королевства Абдель Азиза Аль Сауда.
Эрдоган и Сальман Аль Сауд заявили о готовности работать над улучшением отношений Анкары и Эр-Рияда, серьезно подорванных убийством саудовского журналиста Хашогги.
Король Саудовской Аравии смягчил меры для борьбы с вирусом SARS-CoV-2. Длительность комендантского часа сокращена во всех городах кроме Мекки. Торговые центры смогут на 2 недели возобновить работу.
Два аэропорта в южной части Саудовской Аравии прекратили работу после атаки дронов. Нападение организовали йеменские повстанцы-хуситы.
Снижение добычи с декабря необходимо для стабилизации рынка, заявил саудовский министр энергетики. С октября один баррель сырой нефти потерял пятую часть стоимости.
В своей статье для The Washington Post Эрдоган не стал обвинять лично ни короля, ни наследного принца Саудовской Аравии в причастности к убийству Джамаля Хашогги.
Президент Франции призвал Саудовскую Аравию прояснить обстоятельства гибели Джамаля Хашогги. Ранее США и Великобритания решили ввести визовые запреты для причастных к убийству журналиста.
Власти Саудовской Аравии готовятся объяснить смерть журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги нежелательным следствием несогласованной спецоперации, сообщил американский телеканал CNN.
Страны договорились об окончании продолжавшегося с 1998 года пограничного конфликта. Ранее Эфиопия и Эритрея объявили о восстановлении торговых и дипломатических связей.
Женщины из Саудовской Аравии смогут пилотировать гражданские самолеты. Пяти саудовкам выданы лицензии на пилотирование самолетов местной авиакомпании.
После телефонного разговора с саудовским королем президент США заявил, что Эр-Рияд согласен увеличить добычу нефти до 2 млн баррелей ради снижения цен на нефть. Саудовская Аравия не подтвердила эту информацию.
С 24 июня жительницы Саудовской Аравии смогут сесть за руль, не опасаясь наказаний. Ранее женщинам в стране разрешили посещать футбольные матчи и служить в армии.
Отношения двух стран выйдут на новый качественный уровень, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам визита короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Москву.
Саудовский монарх назначил наследником престола своего 31-летнего сына Мухаммеда бен Сальмана, ранее возглавлявшего министерство обороны.
Свой первый зарубежный визит на посту президента США Дональд Трамп совершил в Саудовскую Аравию. В честь гостя король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд устроил торжественный прием.
Первый зарубежный визит на посту президента США Дональд Трамп совершил в Саудовскую Аравию. В честь высокого гостя король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд устроил торжественный прием.
Египетские журналисты Амр Бадр и Махмуд Сакка были задержаны в здании Объединения журналистов, где они устроили забастовку. Сообщается, что оба журналиста обвиняются в призывах к незаконным акциям протеста.
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