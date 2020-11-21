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Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд

Король Саудовской Аравии.

Глава Королевства Саудовская Аравия, хранитель двух святынь, глава династии Аль Саудов. 25-й сын первого короля и основателя королевства Абдель Азиза Аль Сауда.

JEDDAH, SAUDI ARABIA - JULY 23: Turkish President Recep Tayyip Erdogan (L) meets with Saudi Arabia's King Salman bin Abdulaziz Al Saud (R) during his official visit in Jeddah, Saudi Arabia on July 23, 2017. Kayhan Ozer / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Президент Турции и король Саудовской Аравии обсудили каналы для диалога 21.11.2020

Эрдоган и Сальман Аль Сауд заявили о готовности работать над улучшением отношений Анкары и Эр-Рияда, серьезно подорванных убийством саудовского журналиста Хашогги.
Saudi policeman controls a car during lockdown to fight COVID-19 virus, in Riyad, Saudi Arabia, on April 2, 2020. Photo by Balkis Press/ABACAPRESS.COM |

Саудовская Аравия ослабила антиэпидемиологические ограничения 26.04.2020

Король Саудовской Аравии смягчил меры для борьбы с вирусом SARS-CoV-2. Длительность комендантского часа сокращена во всех городах кроме Мекки. Торговые центры смогут на 2 недели возобновить работу.
A picture taken on June 12, 2019shows the entrance of Abha airport in southwestern Saudi Arabia's mountainous resort. - A Yemeni rebel missile attack on the civil airport wounded 26 civilians today, drawing promises of stern action from the Saudi-led coalition fighting the Yemeni Huthi rebels. (Photo by - / AFP) (Photo credit should read -/AFP/Getty Images)

Хуситы при помощи дронов атаковали аэропорты в Саудовской Аравии 16.06.2019

Два аэропорта в южной части Саудовской Аравии прекратили работу после атаки дронов. Нападение организовали йеменские повстанцы-хуситы.
Khalid Al-Falih, Saudi Energy and Oil Minister, talks during the opening ceremony of the Abu Dhabi International Exhibition & Conference, ADIPEC, in Abu Dhabi, United Arab Emirates, Monday, Nov.12, 2018. OPEC and allied oil-producing countries likely need to cut crude supplies to rebalance the market after proposed U.S. sanctions on Iran failed to cut Tehran's ouput, top Saudi and Emirati energy officials said Monday. (AP Photo/Kamran Jebreili) |

Саудовская Аравия снизит добычу нефти на полмиллиона баррелей в день 12.11.2018

Снижение добычи с декабря необходимо для стабилизации рынка, заявил саудовский министр энергетики. С октября один баррель сырой нефти потерял пятую часть стоимости.
ISTANBUL, TURKEY - OCTOBER 25: People attend a demonstration, organised on the killing of Saudi journalist Jamal Khashoggi, in front of the Saudi Consulate in Istanbul, Turkey on October 25, 2018. Muhammed Enes Yildirim / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Эрдоган заявил о "распоряжении сверху" убить Хашогги 03.11.2018

В своей статье для The Washington Post Эрдоган не стал обвинять лично ни короля, ни наследного принца Саудовской Аравии в причастности к убийству Джамаля Хашогги.

French President Emmanuel Macron delivers his New Year address to the press at the Elysee Palace in Paris, Wednesday Jan. 3, 2018. (Ludovic Marin, Pool via AP) |

Макрон грозит Эр-Рияду санкциями за убийство журналиста Хашогги 25.10.2018

Президент Франции призвал Саудовскую Аравию прояснить обстоятельства гибели Джамаля Хашогги. Ранее США и Великобритания решили ввести визовые запреты для причастных к убийству журналиста.
Turkish police forensic experts arrive at Saudi Arabia's consulate in Istanbul, Turkey October 15, 2018. REUTERS/Murad Sezer

Эр-Рияд готов признать убийство журналиста Хашогги 16.10.2018

Власти Саудовской Аравии готовятся объяснить смерть журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги нежелательным следствием несогласованной спецоперации, сообщил американский телеканал CNN.
In this photograph released by the state-run Saudi Press Agency, Saudi King Salman, center, receives Eritrean President Isaias Afwerki, left, and Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed, right, in Jiddah, Saudi Arabia on Sunday, Sept. 16, 2018. The leaders of Ethiopia and Eritrea were in Saudi Arabia on Sunday to sign a peace accord between the two East African nations. (Saudi Press Agency via AP) |

Эфиопия и Эритрея скрепили договором мир после 20 лет вражды 16.09.2018

Страны договорились об окончании продолжавшегося с 1998 года пограничного конфликта. Ранее Эфиопия и Эритрея объявили о восстановлении торговых и дипломатических связей.
epa04282864 A Saudi Arabian Airlines plane taxis after landing at Bacha Khan International Airport in Peshawar, Pakistan, 26 June 2014. More than 200 suspects were arrested on 25 June, in Pakistan as a manhunt was underway for the attackers who shot at PIA aircraft coming from Riyadh, Saudi Arab. A woman was killed when the plane was attacked late 24 June, minutes before landing at Peshawar airport. Two leading airlines from the Middle East - Emirates and Etihad Airways - suspended all flights to and from Peshawar because of the volatile security situation, the civil aviation authority posted on Twitter. EPA/ARSHAD ARBAB |

В Саудовской Аравии женщинам выдали лицензии гражданских пилотов 29.08.2018

Женщины из Саудовской Аравии смогут пилотировать гражданские самолеты. Пяти саудовкам выданы лицензии на пилотирование самолетов местной авиакомпании.
A gas flame is seen in the desert near the Khurais oilfield, Saudi Arabia June 23, 2008. REUTERS/Ali Jarekji/File Photo

Трамп заявил о согласии Эр-Рияда увеличить добычу нефти 30.06.2018

После телефонного разговора с саудовским королем президент США заявил, что Эр-Рияд согласен увеличить добычу нефти до 2 млн баррелей ради снижения цен на нефть. Саудовская Аравия не подтвердила эту информацию.
ARCHIV - 13.05.2018, Saudi-Arabien, Riad: Eine Frau sitzt bei einer Automesse, die ausschließlich für Frauen ist, in einem Auto. (zu dpa Umbruch mit Auto: Fahrende Frauen sollen saudische Wirtschaft stärken vom 23.05.2018) Foto: Ahmed Yosri/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Женщины в Саудовской Аравии получили право водить автомобиль 23.06.2018

С 24 июня жительницы Саудовской Аравии смогут сесть за руль, не опасаясь наказаний. Ранее женщинам в стране разрешили посещать футбольные матчи и служить в армии.
Russian President Vladimir Putin (R) meets with Saudi Arabia's King Salman bin Abdulaziz Al Saud at the Kremlin in Moscow on October 5, 2017. / AFP PHOTO / SPUTNIK / Alexey NIKOLSKY (Photo credit should read ALEXEY NIKOLSKY/AFP/Getty Images)

Саудовская Аравия и Россия заключили многомиллиардную сделку в сфере ВПК 05.10.2017

Отношения двух стран выйдут на новый качественный уровень, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам визита короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Москву.
ARCHIV - Der damalige saudische Vize-Kronzprinz und Verteidignungsminister Mohammed bin Salman al-Saud, aufgenommen am 08.12.2016 im Palast Divan in Riad (Saudi-Arabien). Saudi-Arabiens König Salman hat seinen erst 31 Jahre alten Sohn Mohammed bin Salman zum neuen Kronprinzen des Landes erklärt. (Zu dpa König von Saudi-Arabien macht seinen Sohn zum Kronprinzen vom 21.06.2017) Foto: Rainer Jensen/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Король Саудовской Аравии сменил наследника 21.06.2017

Саудовский монарх назначил наследником престола своего 31-летнего сына Мухаммеда бен Сальмана, ранее возглавлявшего министерство обороны.
U.S. President Donald Trump dances with a sword as he arrives to a welcome ceremony by Saudi Arabia's King Salman bin Abdulaziz Al Saud at Al Murabba Palace in Riyadh, Saudi Arabia May 20, 2017. REUTERS/Jonathan Ernst TPX IMAGES OF THE DAY

Танец с саблями: вечеринка в честь Трампа в Эр-Рияде 21.05.2017

Свой первый зарубежный визит на посту президента США Дональд Трамп совершил в Саудовскую Аравию. В честь гостя король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд устроил торжественный прием.

Трамп в Эр-Рияде: "вечеринка" в честь гостя (21.05.2017) 21.05.2017

Первый зарубежный визит на посту президента США Дональд Трамп совершил в Саудовскую Аравию. В честь высокого гостя король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд устроил торжественный прием.
Egyptian security forces take security measures after the call of Salafi movement for 'Muslim Youth Intifada' anti-government demonstrations against the regime of Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi in Faisal district of Giza, Egypt on November 28, 2014. Photo by Stringer/AA/ABACAPRESS.COM Schutzbekleidung, Waffen, Kopfbedeckung, Helm; Politik; Anschläge; Demonstrationen; Drohung; Polizei; Sicherheit; Sicherheitsmaßnahmen; Abdel Fattah al-Sisi; Regierungsgegner; politics; act_of_terror; demonstration; Gewehr

В Египте задержаны два оппозиционных журналиста 02.05.2016

Египетские журналисты Амр Бадр и Махмуд Сакка были задержаны в здании Объединения журналистов, где они устроили забастовку. Сообщается, что оба журналиста обвиняются в призывах к незаконным акциям протеста.
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