 Саломе Зурабишвили: ″Меня никогда и никто не контролировал″ | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 31.10.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Саломе Зурабишвили: "Меня никогда и никто не контролировал"

Претендент на президентское кресло в Грузии от правящей партии Саломе Зурабишвили ожидала своей победы в первом туре выборов. Но будет второй тур. Кандидат отвечает на вопросы "Немцова. Интервью".

Саломе Зурабишвили и Жанна Немцова

Саломе Зурабишвили и Жанна Немцова

Саломе Зурабишвили - кандидат в президенты Грузии, поддержанная партией "Грузинская мечта", министр иностранных дел Грузии в 2004-2006 годах при президенте Михаиле Саакашвили, а ныне лидер партии "Путь Грузии" - накануне первого тура голосования на выборах президента страны была настроена позитивно. Отвечая на вопросы "Немцова. Интервью" за несколько дней до голосования 28 октября, она говорила о своих оптимистичных ожиданиях, которые, по ее словам, основывались на ее поездках по стране и на ее интуиции.

Итог голосования - второй тур, в который Зурабишвили и ее оппонент Григол Вашадзе вышли почти с одинаковым результатом. При этом, рейтинги кандидатов были очень противоречивы - и с их обсуждения и началось интервью DW с Саломе Зурабишвили.

Жанна Немцова: Опрос, который сделан по заказу телеканала "Рустави-2", показывает, что вы не пройдете во второй тур, тогда как опрос, проведенный по заказу правящей партии "Грузинская мечта", дает диаметрально противоположную картину. Опросы - это инструмент манипуляции общественным мнением в Грузии?

Саломе Зурабишвили: Они всегда были таким инструментом. Говорят также, что под этими цифрами нет никакой научной базы. И поэтому нам лучше не полагаться на них.

- Вы позиционируете себя как независимый кандидат, но при этом правящая партия "Грузинская мечта" вас поддерживает. Глава этой партии Бидзина Иванишвили - самый богатый человек в Грузии, который фактически контролирует страну. Ваша независимость - это всего лишь фигура речи?

- Я всегда была независима. И такой же я была при президенте Саакашвили, который меня поддерживал, когда я стала министром иностранных дел. Но его политика перестала соответствовать моим принципам. И я по-прежнему независима. Правящая партия решила поддержать меня уже после моего объявления об участии в выборах в качестве независимого кандидата. Эта поддержка не изменила меня и мои принципы.

- То есть Иванишвили вас не контролирует?

- Меня никогда и никто не контролировал за всю мою жизнь. Мы с господином Иванишвили не заключали никаких предварительных соглашений перед тем, как "Грузинская мечта" решила меня поддержать. Я не взяла на себя никаких предварительных условий.

Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили

- Вы ушли из грузинской политики в 2010 году и сказали тогда, что "в стране нет демократии, оппозиции очень сложно бороться за власть". Стала ли Грузия после ухода Саакашвили более демократической страной?

- Конечно.

- А тот факт, что страну контролирует один человек Иванишвили, не является признаком отхода от демократических принципов?

- Он контролирует сейчас не больше, чем контролировал Саакашвили. Сейчас, конечно, оппозиция не имеет большинства, но одновременно в парламенте работают три - и две из них сильные - оппозиционные партии. Представитель оппозиционной партии возглавляет одну из комиссий по расследованию. Такого никогда не было. Парламент был на 100 процентов под контролем Саакашвили. И СМИ не подконтрольны сейчас совсем. СМИ, которые были на сто процентов в руках Саакашвили. Сейчас у нас пять телеканалов в руках оппозиции.

Так что сейчас мы с вами в демократической стране, где есть свобода высказывания, где, возможно, баланс сил еще недостаточно справедлив и где, наверное, должно быть больше многопартийности.

- Президент Грузии - это представительская должность, никаких реальных полномочий у президента нет. Почему, тем не менее, вы приняли для себя решение баллотироваться на этот пост?

- Ну, я уверена, что это не так.

- Но согласно Конституции Грузии это так.

- Давайте я вам объясню, что означает это символическое. Прежде всего, президент избирается людьми.

- Но сейчас он в последний раз избирается народом.

- Мы говорим о ближайших шести годах. И я думаю, что эта роль не символическая. В смысле принятия управленческих решений эта позиция обладает меньшими полномочиями по сравнению с тем, какой она была во времена Саакашвили, и по сравнению с тем, какая она под руководством последнего президента. Но новый президент имеет значительные полномочия в области новых прав. Речь идет о том, какие законодательные новации вы можете продвинуть в парламенте. Это касается многого - гендерные проблемы, экологические вопросы, трудовые права. Это все, что делает общество настоящим европейским обществом.

Я наблюдала за предыдущим президентом с так называемыми большими полномочиями, и я видела результат его работы. Он вступил в конфронтацию с большинством в борьбе за личную власть и не сумел достичь того, что можно было бы назвать его наследием.

Контекст

Саломе Зурабишвили опережает Григола Вашадзе менее чем на один процент голосов. До назначения второго тура президентских выборов нужно дождаться окончательных итогов голосования. (29.10.2018)

Хотя пост президента Грузии стал представительским, борьба за него развернулась ожесточенная. Победа кандидата от оппозиции может означать начало конца правления "Грузинской мечты" миллиардера Иванишвили. (28.10.2018)

28 октября в Грузии пройдут президентские выборы. Какое политическое будущее ожидает страну? Об этом - в интервью DW видного политика, бывшего советского диссидента Левана Бердзенишвили. (17.10.2018)

В ходе визита в Тбилиси замгенсека НАТО Роуз Гетемюллер призвала РФ вывести войска из Абхазии и Южной Осетии. Гетемюллер встретится с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили. (21.09.2018)

- В вашей политической программе речь идет о широком спектре проблем, в том числе о судьбе Абхазии и Южной Осетии, о вхождения Грузии в НАТО. Это важные темы для России. Вы думаете, что можете что-то изменить?

- Тот, кто говорит, что можно в одностороннем порядке изменить грузино-российские отношения, не заслуживает доверия, потому что это зависит от обеих сторон. У президента есть большие представительские полномочия во внешней политике. А внешнюю политику я отлично знаю по работе на своих предыдущих должностях во Франции и в Грузии. Здесь многое зависит от личных инициатив, идей и контактов. Вот эти три вещи плюс опыт у меня есть. Но сейчас это будет зависеть и от наших отношений с европейскими и американскими партнерами. Надо искать новые пути, чтобы выйти из нынешней застойной ситуации. Мы должны обсудить с Европейской миссией (Миссия Наблюдателей ЕС в Грузии.- Ред.), какие дополнительные меры могут быть приняты без установления границы. Это то, что я назвала бы нашей красной линией, за которую мы не пойдем.

- Когда вы говорите об Абхазии и Южной Осетии, то упоминаете только США и Европу. И ни слова о России. Если вы станете президентом Грузии, вы планируете визит в Россию и встречу с Путиным? Ведь ключ к решению проблемы в его руках.

- Сегодня нет. Сегодня говорить, что ключ находится в руках президента России, означает, что нет никакого ключа, потому что нет никаких признаков каких-либо действий. Ни в заявлениях, ни на месте. То, что мы наблюдаем каждый день, как в Абхазии, так и в регионе Цхинвали, это отсутствие каких-либо шагов России. Я не говорю, что мы не можем их ожидать.

- Что Вы можете сказать тем, кто вас критикует за то, что вы не знаете грузинский язык в совершенстве и говорите с французским акцентом?

- У моего сына меньше акцент, чем у меня. Впервые я приехала в Грузию, когда мне было 36 лет. Грузинский я выучила в семье. В течение всей своей жизни у меня практически не было контактов с грузинами, кроме тех, которые жили в эмиграции. Не было никаких социальных сетей, не было телевидения. Я живу в стране 16 лет. Я была министром иностранных дел, была избрана членом парламента...

А критика по этому поводу началась два месяца назад. Но это не проблема, потому что есть пример президента Вике-Фрейберга (Вайра Вике-Фрейберга, президент Латвии в 1999-2007 годах, покинула Латвию с семьей в 1944 году, вернулась в 1997 году. - Ред.). Она также была эмигрантом, вернулась в свою страну и была избрана президентом. Ее тоже критиковали за то, что язык недостаточно хорош. Именно она привела Латвию в ЕС и НАТО. Поэтому я готова к критике, если я смогу добиться тех же результатов.

Интервью со вторым финалистом предвыборной гонки в Грузии Григолом Вашадзе читайте через неделю.

Полная версия интервью:

Смотреть видео 26:21
Now live
26:21 мин

Саломе Зурабишвили в "Немцова.Интервью": Грузия без Саакашвили стала более демократической

Смотрите также:

  • Жилой комплекс на улице Нуцубидзе

    Новая древняя Грузия

    Типовые крупнопанельные многоэтажки в Тбилиси даже в советские времена пытались как-то разнообразить. Построенный в середине 1970-х годов по проекту Отара Каландаришвили и Гизо Поцхишвили комплекс жилых "башен" на улице Нуцубидзе отличался полукруглыми окнами и своеобразной галереей, соединяющей отдельные здания. Со временем они пришли в упадок, а полукруглые окна частично заделали кирпичами.

  • Крепость Нарикала

    Новая древняя Грузия

    Крепость Нарикала - самое древнее архитектурное сооружение в Тбилиси. Она даже старше самого города и была построена в IV-V веках. С тех пор много раз перестраивалась, разрушалась захватчиками и восстанавливалась. В 1827 году в результате сильного землетрясения и взрыва порохового склада крепость очень сильно пострадала. Уже невосполнимо. Но часть древней цитадели сохранилась до сих пор.

  • Концертный зал

    Новая древняя Грузия

    Этот необычный комплекс, спроектированный в 2012 году известным итальянским архитектором Массимилиано Фуксасом, после того, как он был построен, вызвал в Грузии острые споры. Но сегодня Тбилиси уже невозможно представить без двух гигантских цилиндрических "перископов", внутри которых расположились музыкальный театр и выставочный зал. Смелый эксперимент себя оправдал.

  • Дом юстиции на берегу Куры

    Новая древняя Грузия

    Еще один примечательный и причудливый проект Фуксаса - Дом юстиции на берегу Куры: прозрачные стены, разноуровневая крыша, напоминающая шляпки грибов. Здесь можно получить любую справку, решить любые вопросы, связанные с оформлением документов, зарегистрировать брак, рождение ребенка, имущественный договор... Все - в одном месте, так сказать, у одного окошка.

  • Гостиница Radisson Blu Iveria Hotel

    Новая древняя Грузия

    Гостиница Radisson Blu Iveria Hotel в центре Тбилиси в советские времена называлась просто "Иверия". Ее построили в 1967 году, в первую очередь, для иностранных туристов. После войны в Абхазии в "Иверии" до 2004 года жили грузинские беженцы. Потом ее полностью реконструировали, и она превратилась в современный пятизвездочный отель с бассейнами, спа-центром и великолепной террасой на 19-м этаже.

  • Самое экстравагантное здание в Тбилиси, построенное во времена СССР, - Министерство автомобильных дорог Грузии.

    Новая древняя Грузия

    Самое экстравагантное здание в Тбилиси, построенное во времена СССР, - Министерство автомобильных дорог Грузии. Его возвели по проекту Георгия Чахава (в то время министра автомобильных дорог) в 1974 году. Очень современное здание со сложной конструкцией отлично вписалось в сложный рельеф. Сегодня требованиям экономичности и экологичности оно не отвечает: слишком много тепла уходит "на улицу".

  • Традиционные тбилисские дворики

    Новая древняя Грузия

    Традиционные тбилисские дворики часто называют итальянскими. Понятно, почему: они такие же шумные, и люди здесь живут такие же близкие друг другу и такие же эмоциональные. И все же это именно тбилисские дворы - с их неповторимыми деревянными балконами и лоджиями, резными перилами и лестницами. Сегодня многие из них отреставрированы. Но далеко не все...

  • Лоджии камикадзе

    Новая древняя Грузия

    А это новодел. Но новодел не богатых, а бедных. Рискованную строительную конструкцию организаторы выставки в Немецком архитектурном музее во Франкфурте назвали "Лоджии камикадзе".

  • Холл уникальной тбилисской гостиницы Rooms Hotel

    Новая древняя Грузия

    Так выглядит холл уникальной тбилисской гостиницы Rooms Hotel, оформленной дизайн-студией Rooms, которую основали Ната Джанберидзе и Кети Толорая. Раньше на этом месте была типография, закрывшаяся несколько лет назад. В оформлении использовано множество винтажных предметов. Ночь в двухместном номере стоит около 200 евро.

    Автор: Ефим Шуман, Франкфурт-на-Майне


Смотреть видео 15:26
Now live
15:26 мин

Президент Грузии в "Немцова.Интервью": У меня нет личного отношения к Путину

Контекст

Новая древняя Грузия

Немецкий архитектурный музей во Франкфурте-на-Майне знакомит с Тбилиси, с его древними, советскими и современными архитектурными шедеврами.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Президент Грузии в "Немцова.Интервью": У меня нет личного отношения к Путину  

Кикабидзе: Я очень обрадовался распаду СССР  

Каха Каладзе о возвращении Иванишвили в политику  

Саломе Зурабишвили в "Немцова.Интервью": Грузия без Саакашвили стала более демократической  

Также по теме

Georgien Tiflis Stimmabgabe bei der Präsidentschaftswahl

На выборах в Грузии лидируют Саломе Зурабишвили и Григол Вашадзе 28.10.2018

Согласно неофициальным данным, во второй тур президентских выборов в Грузии выходят Саломе Зурабишвили и Григол Вашадзе.

Georgien Tiflis Stimmabgabe bei der Präsidentschaftswahl

Кандидаты в президенты Грузии набирают менее 50 процентов голосов 29.10.2018

Саломе Зурабишвили опережает Григола Вашадзе менее чем на один процент голосов. До назначения второго тура президентских выборов нужно дождаться окончательных итогов голосования.

Georgien Tiflis Stimmabgabe bei der Präsidentschaftswahl

Президентские выборы в Грузии как репетиция парламентских 28.10.2018

Хотя пост президента Грузии стал представительским, борьба за него развернулась ожесточенная. Победа кандидата от оппозиции может означать начало конца правления "Грузинской мечты" миллиардера Иванишвили.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Российские атомные подлодки перестали быть "невидимыми" для США  

Комментарий: Меркель продемонстрировала, что такое демократия  

Команда спецпрокурора США по РФ объявила о провокациях против него  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно